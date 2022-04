Luego de tres años de ausencia, y como parte de su gira internacional “Antología 20 años”, la cantante Natalia Jiménez regresa a Puerto Rico.

Será su primera presentación musical en la nueva sala de entretenimiento, el Coca Cola Music Hall. La artista se presentará el sábado, 20 de agosto. La gira internacional reunirá lo mejor de su impresionante catalogo de éxitos de la Quinta Estación y en su carrera de solista.

Jiménez es reconocida por la crítica musical y el público como una de las artistas más completas de su generación. Festeja dos décadas haciendo de la música su modo de expresión, como intérprete, compositora, creadora de un estilo único en la moda e incluso, como gestora de cambio entre sus seguidores. Es una artista en toda la extensión de la palabra, que se ha dado el lujo de lucir su imponente voz en todos los géneros que le apasionan, desde el pop, la balada, la banda o la ranchera tradicional, destaca el parte de prensa.

“(Antología) era el mejor título que se me ocurría para representar todas las etapas por las que he pasado. Es como una antología de toda la música que he sacado, todo lo que he conseguido”, señaló la cantante.

“Quería recopilar todo mi trabajo y todos mis éxitos en un solo disco, poder reversionarlos y escucharlos como me siento ahora. Ahora cumplo veinte años de carrera,ya ten go 40 años y obviamente, como siento mis canciones ahora, después de haberlas cantado tantas veces y de haberlas presentado en tantísimos sitios, es diferente. Ahora también tengo ganas de escucharlas de otra manera y quiero que el público las escuche conmigo”, añadió en declaraciones escritas.

“Antología” incluirá éxitos inolvidables de su etapa como vocalista de La Quinta Estación, la banda española de pop y balada que la dio a conocer en toda América Latina y Estados Unidos. También estarán los principales éxitos que ha tenido en su carrera como solista desde el 2011, en nuevas versiones producidas por Cheche Alara. El disco incluye dos canciones inéditas. El álbum busca satisfacer la extensa y variada fanaticada de la artista que incluye diversas generaciones y nacionalidades, gracias a su amplio espectro de canciones, desde las rancheras de despecho o desamor a las románticas y alentadoras.

La celebración de sus 20 años de carrera incluye una extensa gira por más de veinte ciudades de Estados Unidos, y varias ciudades en México, los principales escenarios de Puerto Rico, República Dominicana y otros países del continente, además de su España natal.

La cantante ha sido ganadora del premio Grammy y Latin Grammy y ha vendido más de cinco millones de álbumes en todo el mundo y ha grabado duetos con las estrellas más importantes de la música latina, incluyendo a Marc Anthony (Recuérdame), Daddy Yankee (La noche de los os), Juan Gabriel (Si quieres), Ricky Martin (Lo mejor de mi vida eres Tú) y Banda MS (Por siempre mi amor, Que bueno es tenerte, El color de tus ojos). Además de una docena de colaboraciones con los representantes más destacados de la música mexicana en sus diversos géneros, a través de los álbumes “México de mi corazón” y “México de mi corazón II”, tales como Carlos Rivera, Pedro Fernández, Paquita La del Barrio, Lila Downs, Ana Bárbara, Gerardo Ortiz y Joss Favela, entre otros. Con estos discos de homenaje a la música mexicana además llegó a las listas de éxitos en México, ganando disco de Platino en ventas y superando millones de streams en todo el mundo.

Natalia Jiménez también ha demostrado su versatilidad e impresionante carisma fusionando su pasión con la música con roles como jurado y coach en exitosos programas como La Voz México, Operación Triunfo en España y La Voz Colombia, La Voz Senior Colombia, La Voz Kids USA en donde fue ganadora en dos de sus ediciones de manera consecutiva y donde siempre se ha destacado como una de las favoritas entre el público.

Su exquisito gusto estético ha marcado pauta en sus videos, conciertos y alfombras rojas, donde siempre impresiona con su estilo vanguardista, su elegancia, su permanente innovación y su toque para convertir lo tradicional, costumbrista o vintage en una pieza de alta costura.

Los boletos está a la venta desde hoy, martes 5 de abril en Ticketera.