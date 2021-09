La cantante Natti Natasha vive un estado de plenitud total. Su felicidad no se limita al nacimiento de su primera hija Vida Isabelle, fruto de su relación con el productor Rafael “Raphy” Pina sino a metas y sueños cumplidos que hoy la hacen proclamar que el convertirse en madre no significa desplazar o enterrar su rol artístico en el género urbano. Al contrario, festeja que puede combinar todas las facetas que definen a Natalia Gutiérrez sin limitaciones.

Para la artista, su embarazo fue un milagro deseado luego de enfrentar dificultades para concebir y someterse a un tratamiento que no resultó. Igual de fuerte fue tomar la determinación de seguir trabajando en su nueva propuesta musical sin limitar a la artista urbana que aborda temas explícitos con naturalidad ante la llegada de la maternidad.

Natti no quería renunciar a su concepto en el reguetón por el hecho de ser madre de una niña que hoy tiene cuatro meses y goza de un excelente estado salud. Tampoco quería que los estándares que dicta una sociedad o que en su momento ella se impuso determinaran su felicidad y su deseo de seguir desarrollando su carrera musical.

PUBLICIDAD

“Cuando me entero que estoy embrazada me doy un encontronazo muy personal para mí. Porque fue pensar en que tengo un mensaje dentro del disco ‘Nattividad’, pero ¿la sociedad lo va a entender? Se trata de un disco urbano. (Pensaba) Ahora que voy a ser madre me encontré en un momento en el que estaba pensado pedir permiso para ser lo que amo y para ser feliz. Dije no. Quiero romper con ese estigma y ese cliché de que una mujer que está en el mundo del entretenimiento y en lo urbano que muchos la critican por todo… debe ser de una forma. Dije no voy a permitirme ser feliz en una cosa y en otras no. Para yo darle felicidad a mi familia necesito ser feliz. He trabajado tanto por Natti Natasha todos estos años que no lo voy a tirar por la borda. El mensaje directo a las mujeres es que puedes ser feliz en todas sus facetas”, sostuvo la artista sobre el proyecto musical que comenzó a idealizar justo después de su segundo álbum de estudio “IlumiNATTI” (2019).

Este viernes, la artista se dispone a “dar a luz mi segundo hijo en un año”. Se trata de su disco “Nattividad”, una producción de 16 temas inéditos grabados durante su embarazo y durante los primeros meses de la infante, que es una copia física del tercer hijo de Pina, apodado “Chingui”.

Mientras asimilaba las diferentes etapas del embarazo y de la maternidad conjunto con la realidad de tener una familia numerosa y sentirse amada, la cantante dominicana se repetía cada vez que grababa un tema que debía ser honesta con ella misma sin presiones ni juicios.

PUBLICIDAD

“Voy a seguir siendo la Natti Natasha explícita que está llevando un mensaje. Soy honesta conmigo y con el mundo. Mi mensaje siempre es para empoderar a la mujer a perseguir sus sueños. Al final del día, mi hija va a ver que seguí luchando por lo que quiero y no me rendí por el qué dirán, sino que probé algo diferente a lo que pensaba que me podían juzgar. El proceso fue diferente a otros proyectos por el embarazo en sí. Hice todos los videos antes del nacimiento de Vida porque no sabía cómo iba a quedar después del embarazo y tenía esa responsabilidad de darle a los fanáticos un proyecto bonito, bueno y completo porque llevaban tiempo esperando. Nattividad se ha convertido en el proyecto más grande de mi vida, junto a la niña porque no he trabajado tanto en mi vida como lo he hecho este año”, explicó la artista que muy bien puede entrar a grabar cualquier video sin cambios drásticos al recuperar su figura en los primeros dos meses de la bebé.

Sobre el título del álbum que combina su nombre y el de su hija Vida Isabelle, sostuvo que surgió entre una conversación entre Pina, Daddy Yankee y ella. El álbum incluye los éxitos “Noches en Miami”, “Ram Pam Pam”, con Becky G, “Antes que salga el sol” con Prince Royce y “Las Nenas” con Cazzu, Farina y La Duraca. La producción urbana incluye los ritmos de hip hop, dance, dancehall, R&B balada y su adorada bachata, género con el que creció.

PUBLICIDAD

Este jueves, la voz de “Criminal” estrena el tema “Imposible amor” con Maluma.

Sobre futuras colaboraciones destacó que no descarta unirse a la colombiana Karol G y a la española Rosalía cuando llegue “esa canción perfecta y no por hacer algo por hacerlo”. Añadió que le gustaría volver a unir su voz a la de Anitta.

La maternidad que no se ve

La intérprete de “Noches en Miami” se proyecta con libertad en las redes sociales ya sea a través de su cuenta o de las de Pina.

Los millones de seguidores que consumen su contenido en las plataformas digitales pudiesen pensar que Natti es la madre perfecta. Sin embargo, aclaró que al igual que todas las madres su vida ha estado llena de frustraciones en especial el primer mes de la bebé.

“La realidad es que nadie te dice realmente cómo van a ser las cosas cuando te conviertes en mamá. Nadie te dice que te quedas con una panza que como si estuvieras todavía embarazada, pero no me afectó porque deseaba tanto ser mamá que me nadie en el mundo me podía quitar esa felicidad. Con el trabajo, gracias a Dios Raphy me ayuda muchísimo y molesté a mi mamá. Ese momentito que no ven que soy yo con la bebé… ese primer mes y esas dos primeras semanas no dormí nada. Me acostumbré a no dormir y gracias a Dios ella es una niña saludable. Todo lo que hago es alrededor de la niña. La amo y si ella está bien lo demás puede esperar”, mencionó con entusiasmo la cantante que para sus presentaciones y compromisos laborales se llevará a la bebé y por supuesto “a mi mamá”.

PUBLICIDAD

“Estoy inmensamente feliz. Nada me afecta”, añadió la artista que dentro de sus preocupaciones con la niña lo que desea y pondera para ella es “que siempre vea a Natalia, su mamá, y que tenga el amor de su padre, de sus hermanos y de sus abuelos una prioridad”.

¿Una boda íntima?

La artista urbana dijo no tener prisa en contraer matrimonio con Pina. En la actualidad la pareja vive un romance hermoso y de respeto, luego de mantenerlo en el anonimato por casi dos años. Su vida de familia y de pareja es conocida en las redes sociales, por lo que no extrañaría que el enlace también se anuncie por las plataformas digitales. Eso sí muchos de los seguidores de la pareja de famosos esperarían una fastuosa ceremonia matrimonial, pero no necesariamente será así.

“La boda va a llegar porque Raphy y yo somos espontáneos. Nosotros queremos hacerlo. Al estar acostumbrados a realizar eventos tan grandes siento que puede ser algo de entra y vámonos por ahí, pero no sé que día va a ser”, sostuvo entre risas la cantante.