Si algo destaca la relación del productor musical Rafael “Raphy” Pina y la cantante dominicana Natti Natasha, es la unidad familiar que promueven a través de las redes sociales y en cada evento que se presentan. Anoche, durante la entrega de los Premios Juventud, no fue la excepción.

La pareja subió al escenario junto a su hija de dos meses, Vida Isabelle, y los tres hijos mayores del empresario para recoger el galardón especial “Juntos Encienden Mis Redes”, otorgado por los votos del público.

“Agradecida con todos ustedes, con todos los fanáticos que me han acompañado en todo este proceso, en toda esta etapa, que están disfrutando conmigo. Los tíos y las tías de Vida. A Dios porque me ha regalado la familia más hermosa que puede existir”, dijo Natti Natasha, quien no dejaba de sonreír.

Luego de la intérprete de “Antes que salga el sol”, Pina tomo la palabra y manifestó que “el premio más importante en la vida de un ser humano es la familia y yo me siento bien orgulloso, porque he trabajado mucho para conseguir premios para otras personas y hoy me siento realizado teniendo en esta tarima a mi familia”.

Ayer, la colombiana Karol G y el puertorriqueño Bad Bunny se convirtieron en los reyes de los Premios Juventud 2021 durante una ceremonia en la que abundaron los estrenos musicales y los momentos emotivos, entre los que destacó el llamado por la libertad de Cuba y el retorno a la música de Chyno Miranda.