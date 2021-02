Tal y como hizo la estrella del pop Beyoncé en la entrega de los premios MTV en el 2011, la cantante urbana Natti Natasha se apropió del escenario de Premio Lo Nuestro para revelar lo que era un secreto a voces: está embarazada.

Natti, quien junto al productor Rafael “Raphy” Pina, dio a conocer públicamente en enero su relación de más de dos años, así como su compromiso, se presentó con una tiara y un vestido blanco ajustado en el que se ve el estado de embarazo.

En la ceremonia, la intérprete dominicana compartió escenario con su compatriota Prince Royce mientras se tocaba el vientre.

“¡Felicidades Raphy!”, gritó Royce al culminar la canción y mientras tocaba el vientre de su compatriota.

Poco después, tras recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí”, la artista, vestida con otro traje blanco que dejó al descubierto su barriga, reveló que tiene seis meses de gestación. “Hoy celebramos por partida doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras. Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”, expresó la intérprete de éxitos como “Sin pijama” y “Criminal” con una gran sonrisa.

Natti Natasha exhibió su embarazo de seis meses al aceptar el Premio Lo Nuestro a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos "La mejor versión de mí".

Minutos después de la presentación, la revista People en Español publicó una entrevista en la que la artista reveló el duro proceso que vivió para poder concebir.

El duro camino para el embarazo

La intérprete de “Me gusta” reveló a la revista People en Español que llevaba varios meses intentando quedar embarazada. La cantante se sometió a una cirugía en 2007 para removerle unos quistes en la matriz y tuvieron que extirparle una trompa de Falopio, por lo que sabía que si quería embarazarse debía someterse a un tratamiento. Cuando la relación con el productor y su manejador Raphy Pina tomó seriedad, hablaron sobre esa posibilidad.

“Me ponía de tres a cuatro inyecciones [de hormonas] cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos”, revela. “Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo”. Sin embargo, contó que su felicidad se desvaneció cuando el tratamiento no funcionó.

Tras su doctor pronunciarle que no podría tener hijos, dijo: “Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Me sentí como un fracaso total como mujer”. Natti decidió entonces refugiarse en el trabajo y, de manera repentina, descubrieron que estaba embarazada.

“Estábamos en Puerto Rico. Un día fuimos a correr jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. Me quedé calladita porque no quería dañarle el fin de semana a nadie. Me tomé un Tylenol”, explicó a People. “La mañana siguiente, a Raphy le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: ‘Tú estás embarazada’”, recordó.

Natti y Pina se comprometieron en diciembre en Puerto Rico y hace dos semanas compartieron la noticia con sus seguidores en redes sociales. Días después concedieron una entrevista exclusiva a El Nuevo Día en la que hablaron sobre cómo surgió la relación, sus planes de boda y, a la pregunta directa sobre si la cantante estaba embarazada, Raphy respondió: “Un hijo no se oculta, es una bendición. Sí, he leído en las redes sociales que preguntan si está embarazada. Si Natti está embarazada se va a saber con el tiempo”.