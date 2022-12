La cantante canadiense Celine Dion sorprendió esta semana con la noticia de que padece un raro trastorno neurológico que no le permite “cantar como estoy acostumbrada” por lo que tuvo que cancelar su gira europea de 2023.

La famosa estrella de voz privilegiada padece el síndrome de la persona rígida (stiff-person syndrome) que afecta a “aproximadamente a una de cada millón de personas”, según expresó la cantante de 54 años, en un emotivo vídeo publicado ayer, jueves en su cuenta de Instagram.

“Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”, señaló Dion en el video, donde se emociona y señaló entre lágrimas que “todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”.

Aquí revelamos algunos de los momentos más significativos en su respetada carrera musical y vida.

1. En 1997 convirtió en la primera intérprete que cantó dos veces en una entrega de los premios Oscar. Interpretó el tema “Because You Loved Me” para la película “Up Close and Personal”.

Luego cantó “I Finally Found Someone” porque Natalie Cole no pudo ir al evento.

2. El disco “Let’s Talk About Love” que contiene la canción “My Heart will go on” de la película Titanic, es el álbum más vendido de la cantante. El disco vendió más de 31 millones de copias y se apoderó de las listas internacionales.

3. Precisamente el tema más escuchado y vendido de la cantante es “My Heart will go on” del soundtrack de la película Titanic. El tema ganó un premio a mejor canción original en una película. Después el soundtrack se convirtió en el más vendido con 30 millones de copias por el mundo.

4. Celine es la menor de 14 hermanos. Nació en el pueblo Charlemagne, Québec y en una familia muy numerosa. Desde los cinco años comenzó a demostrar su interés por la música.

5. Contrajo matrimonio en el 1994 con el empresario René Angelil, quien la conoció cuando ella apenas tenía 12 años. Cando la artista cumplió 19 años inició su romance con René a pesar de que su esposo le llevaba 26 años de diferencia de edad. Se casaron en Quebec, tuvieron tres hijos y compartieron su vida hasta que René murió en el 2016.

Celine Dion, de 42 años, ya tiene un hijo, Rene Charles, con su esposo y manager Rene Angelil. (AP/Archivo/Lynne Sladky)

6. La muerte del amor de su vida, su esposo y manejador René Angelil ha sido uno de los momentos más duros que ha enfrentado que la cantante. Angeli falleció el 14 de enero de 2016 por un cáncer de garganta.

Celine Dion despide a su gran amor

7. Además de ser ganadora de múltiples premios Grammys, cinco en total, la cantante recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Laval en Quebec, Canadá. El reconocimiento fue por su trabajo filántropo a través de su Fundación Celine Dion y otras organizaciones sin fines de lucro.

8. Desde la pantalla grande interpretó en el 1992 con Peabo Bryson el tema original para Walt Disney, en la película la “Bella y la Bestia”. Este es un de los clásicos de Disney más sonados en la historia.

9. La cantante estuvo 16 años cantando en Las Vegas y sumó 1,141 presentaciones en el escenario del Caesars Palace. La artista concluyó una de las carreras más exitosas en toda la historia de la “Ciudad que nunca duerme”, su espectáculo fue visto por más de 4.5 millones de fans con un promedio de $700 millones en boletos vendidos. Culminó sus presentaciones en el 2019.