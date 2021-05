La nota de los cantantes Obie Bermúdez y Jennifer Peña ha sido una de siempre fluir, en la que la espontaneidad, el amor y la complicidad que viven entre sí les ha permitido ser felices en su relación de 13 años de matrimonio y cinco hijos.

Mientras para Jennifer ellos viven en una sola nota, “lo que es muy importante y es una nota muy alta”, su esposo Obie refuerza diciendo que “nuestra nota es otra cosa; estamos viviendo la vida como queremos, al estilo Frank Sinatra. A nuestra manera, pero felices de la vida, con una familia hermosa. Contentos de poder hacer música y de estar juntos”.

Si bien aclaran que no todo ha sido color de rosa en su relación, sí han logrado llegar a un entendimiento, donde el amor siempre ha estado, así como la comunicación y la admiración mutua.

“Nos seguimos amando, queriendo y hemos tenido momentos en los que hemos entendido cómo llevarlos. Seguimos aprendiendo, no es que como que tengamos el truco ‘mangao’, como decimos nosotros. Pero sí hemos logrado llegar a un punto de nuestra relación en el que también nos damos nuestro espacio cuando lo necesitamos y estamos el uno para el otro, por ahí vamos”, dijo la voz de “Sigo con ella”, quien mencionó que sus hijos que se parecen mucho a ellos no solo físicamente, sino también en sus formas de ser y en la música. “Tienen el genio de papi y la paciencia de Jennifer. Es nuestra nota totalmente con lo que vivimos en la música”, añadió.

La pareja, que se casó en el 2007, afirma que no son de forzar ni empujar las cosas para que pasen, sino que, con Dios como eje de su hogar, confían en las puertas que se les han ido abriendo y están dejando que las cosas pasen orgánicamente.

Según el matrimonio, así fue que se dio la oportunidad de poder presentarse en un concierto juntos por primera vez este próximo domingo 23 de mayo a las 8:00 p.m., al que le han llamado “Nuestra Nota”, en lo que sería prácticamente el regreso de Jennifer a los “escenarios” luego de más de cinco años, por lo que aseguran que todas sus energías están centradas en ello y le están poniendo todo el corazón. No será un escenario cualquiera, sino que se presentarán desde la intimidad de su hogar.

“Sentimos, ¿por qué no? La gente lleva tiempo preguntándonos cómo estamos y cómo vivimos nuestra vida. Creo que es algo lindo que la gente se preocupe y quiera saber cómo somos nosotros, qué está pasando y qué mejor forma que, hasta cierto punto, Jennifer ha regresado de hacerlo desde nuestra propia casa y que vean cómo estamos”, manifestó el cantautor puertorriqueño.

Según Obie, lo han titulado de ese modo porque desde la sala de su casa en Texas será como abrir una ventana a lo que es su vida personal, con los niños, y toda una producción con la banda de músicos y unas cinco cámaras, en el concierto que ofrecerán en un formato “unplugged”. Será a través de la plataforma Ticket Plate que aquellos interesados podrán comprar el acceso al show virtual, que también contará con un espacio VIP para aquellos que lo deseen, donde continuará la conversación, entre otras cosas.

“Aparte de la música que presentemos, también vamos a estar conversando con la gente y contando historias de nosotros que nos han preguntado a través de los años, que sabemos que la gente que quiere saber. Así que va a ser tipo concierto, tipo podcast, tipo casa. Va a tener de todo un poquito”, adelantó acerca de la velada cuyo repertorio incluirá sus éxitos “Me cansé de ti”, “Todo el año” y “Antes”.

Asimismo, Jennifer interpretará sus temas “El dolor de tu presencia”, “Hasta el fin del mundo” y un medley de éxitos como “Abrázame y bésame” y “Tengo miedo”. A dúo harán “Todo mi amor”, tema que hicieron para el disco “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson” y para el cual grabaron en el 2016 un especial para PBS como parte del lanzamiento del disco de Tony Succar.

Como otras de esas oportunidades que le han surgido, fue la gran exposición que tuvo Jennifer al ser seleccionada para cantar el himno de Estados Unidos en la pelea de boxeo de Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders en Dallas, el pasado 8 de mayo, y que le ha servido para sentir más de cerca el cariño del público que no sabía de ella con el pasar de los años.

“Ha sido diferente para mí porque ha pasado mucho tiempo que no cantaba en un escenario y al frente de tantas personas, pero también me sentí como en casa, en mi lugar, como que aquí es que pertenezco y aquí es donde debo de estar. Fue un sentimiento muy lindo para mí. Desde entonces, he sentido mucho más cariño y más apoyo”, dijo la cantante nacida en Texas, de origen mexicano.

Obie se declara fan de “Jen” de toda la vida, de que lo es y lo seguirá siendo. Así fue como estuvo desde el público presenciando tan importante momento ante decenas de miles de espectadores y afirmó que lo hizo espectacular.

“Estoy tan y tan orgulloso de ella porque cuando llegó el momento de ejecutar el plan, ella lo ejecutó a perfección. Ella sabe que yo muevo cielo y tierra por ella y la apoyo 100 por ciento con todo lo que ella quiera hacer. Soy su esposo, su amigo, su amante, lo que sea, pero no dueño de ella. Ella tiene el libre de cuando quiera cantar y no. Mi lugar es apoyarla y tratar de que su sueño se haga una realidad siempre”, expresó el también actor, quien lanzó recientemente el tema “Cuando esto pase”, tema que compuso en colaboración con David Rivera, que hace alusión al momento de incertidumbre vivido por la pandemia.

Aunque no tienen fecha de lanzamiento, lo próximo para esta pareja de artistas está trabajando en la grabación de un tema que están ansiosos por que sea escuchado y aseguran que va a gustar mucho.