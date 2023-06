Aunque está consciente de que no debía hablar del tema por estar tomando acción legal, la cantante puertorriqueña Olga Tañón, utilizó su cuenta oficial de Facebook e Instagram para revelar que vive “días horribles” tras la cancelación de varias presentaciones en Perú y Barcelona, en lo que catalogó como “un robo” a su fanaticada.

La voz de “Es Mentiroso” quiso llevarle un mensaje no solo a sus fanáticos, sino también a los promotores responsables del concierto “Simetría Tour Perú”, pautado para la noche del pasado sábado, y que no se pudo llevar a cabo por incumplimientos de contrato, así como ya lo había explicado la empresa que la representa.

“Es muy lamentable que cuando uno como artista tiene el mayor deseo de cantar en un lugar, muchas personas que no son serias, yo sé que nos ven a nosotros los artitas como un símbolo de dinero. Está perfecto, no hay problema, pero que seamos utilizados es muy duro, que no asuman unas responsabilidades que tienen que asumir es mucho más duro”, dijo “La Tañón”.

A aquellos que no son promotores serios, les exhortó a que no les llamen, mientras afirmó que “lo que se vivió en Perú fue sumamente lamentable”.

“En Perú estábamos completamente preparados. Estaba toda la banda y estábamos todos. Al darnos cuenta de que no nos daban nuestro papel de salida, que no se habían pagado nuestros papeles de salida, no se les había pagado a los proveedores, a nadie. No se supone que hable de esto porque estamos ejerciendo una acción legal, porque toda persona que pagó un boleto para irnos a ver sea a donde sea, sea en América o sea en Europa, y los promotores no cumplen o no han cumplido, merecen su reembolso para atrás”, señaló.

“Yo exijo que a cada una de esas personas que le cobró a usted un boleto, con la confiaza de que Olga Tañón iba a ir a cantar y usted no cumplió, usted tiene que devolver el dinero a cada una de las personas que tuvieron esa confianza, porque al final del día la confianza no se la ponen a usted, porque a usted como promotor nadie lo conoce, nos lo ponen a nosotros como artistas. Los dolores de cabeza que he tenido, -yo no padezco de dolores de cabeza-, esos días han sido horribles porque no puedo creer que siga habiendo gente que juege con el sacrificio de tanta gente, que me queda claro que es mucha gente humilde, linda, trabajadora, que van a verme y hacen un sacrificio para comprar su boleto e ir a vernos como artistas”, continuó.

De acuerdo con el comunicado que había sido publicado, Tañón, sus representantes, suplidores de equipos, personal artístico y seguridad realizaron gestiones de buena fe para apoyar y buscar alternativas para que la empresa Market Red SAC, dirigida por el Sr. Paulo Miranda, de origen peruano, pudieran cumplir con sus responsabilidades, pero que lamentablemente nada pudo lograrse.

“Yo creo que es un abuso, un robo, una falta de respeto, horrible que estas cosas pasen. Ustedes no saben lo que yo he llorado, porque habían miles de personas esperándome. Con todo y eso se vendió ese evento por tres ocasiones. Es una de las desiluciones más grandes”, destacó en el video.

Asimismo, agradeció a las personas peruanas que les ayudaron a poder salir del Perú y anticipó que revelará los nombres de los promotores involucrados para que se hagan responsables de la situación.

“Si no me van a llevar, devuelvan el dinero a cada una de las personas. Si no tienen el paquete completo para llevar un artista internacional, no lo lleve. No le mientan a la gente. Eso no se hace, eso no se hace. Y que me quede claro que vamos a seguir así, y vamos a mencionar los nombres para que ustedes se hagan responsables de cubrirle ese gasto de sacrificio que hizo esa persona por irme a ver a mí y comprar un boleto. Devuelvan ese dinero de las taquillas”, reclamó de manera contundente la artista conocida como “La Mujer de Fuego”.