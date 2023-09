Hay juntes que provocan risas y felicidad, donde aunan un profundo respeto y admiración, como el que se profesan el maestro Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) y el reconocido músico puertorriqueño Humberto Ramírez, quienes se preparan para un fascinante viaje musical que fusiona el mundo del jazz con el poderoso sonido de la orquesta sinfónica.

Esa sinergia se va a traducir en una noche de celebración con el primer concierto Pops de la temporada de la OSPR, al que han llamado “Jazz Sinfónico”, que estará bajo la tutela de Irizarry, y contará con la participación del Big Band de Ramírez, a celebrarse este sábado, 23 de septiembre, a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA).

De ese modo, un ‘big band’ representará el jazz y una orquesta sinfónica representará la música clásica en un mismo escenario. De acuerdo con el maestro Irizarry, esta iniciativa tiene muchas consonancias, que compara con un árbol que tiene raíces ampliamente propagadas y muy profundas.

PUBLICIDAD

“Esas raíces históricas son en el sentido de la vinculación que por estudios realizados en Puerto Rico tenemos muchos de los participantes. Por otro lado, al respecto del desarrollo de nuestra Orquesta Sinfónica y su sexagésimo quinto aniversario, esta oportunidad nos presenta un espacio que no conocíamos antes, de integrar el sonido de nuestros instrumentos acústicos a la sonoridad emblemática de lo que algunos llaman Stage Band o Jazz Band, depende de la fuente histórica que se consulte. Está el próximo peldaño de interpretación aquí, que es la presencia de un artista puertorriqueño, con unas credenciales impecables e innegables, que es el maestro Humberto Ramírez”, explicó el director asociado de la OSPR.

Asimismo, Irizarry trajo a la atención el primer contacto que se dio entre ambas agrupaciones previo al espectáculo que presentarán, lo sintetizó como un encuentro en el que había muchas sonrisas de parte de todos. “¿A qué se deben esas sonrisas? A qué nuestra Sinfónica, muy al contrario de lo que muchos piensan, la Sinfónica de Puerto Rico no rechaza la música popular”, destacó.

Y es que de acuerdo también con Ramírez, el encuentro entre su Big Band y la OSPR resultó ser uno maravilloso en diferentes aspectos, desde la interacción, el respeto, la admiración, el espacio dado entre todas las partes.

“Estamos preparando un concierto histórico. Un concierto que nos tiene muy entusiasmados, donde vamos a mezclar todos esos sonidos de la instrumentación de nuestra Orquesta Sinfónica y la instrumentalización del Big Band. Estamos superfelices, estoy muy feliz”, dijo mientras señaló que no es la primera vez que han colaborado juntos.

PUBLICIDAD

La velada servirá para interpretar un repertorio cautivador del género del jazz con arreglos sinfónicos, en el que se incluirán los temas “El ministro”, “To my son”, “Plena para Keta”, “Mis abuelos”, “Easy time”, “Pasiones”, “Un bolero para ti”, “To the King” y “Cohesión”, entre otras; todas compuestas y orquestadas por Ramírez. Cada pieza será una oportunidad para explorar la improvisación, la creatividad y la interacción musical entre los músicos de la Sinfónica y el Big Band.

“La música que vamos a interpretar el sábado es exclusivamente música original, escrita por mí a lo largo de los años. La mitad del repertorio ya fue grabado en mi primer disco con formato de Big Band, que se llama ‘Paradise’, del año 2000, y la otra mitad es un escogido de unas piezas de diferentes discos que indirectamente inspiradas en personas de mi círculo familiar y que me inspiran muchísimo diariamente. Están todas orquestadas para la orquesta sinfónica y para el Big Band”, explicó el trompetista, arreglista, compositor y director musical.

Por otra parte, el director asociado de la OSPR resaltó el hecho del rigor profesional de poder extender la mano y colaborar con otros colegas que de ordinario no están en escenario con la Orquesta, lo que se convierte en un aprendizaje.

“La Sinfónica, crece, adquiere otras experiencias, podemos observar otras perspectivas, incluso hasta de cómo se maneja el escenario. Están haciendo lo que nosotros hacemos consecutinariamente. De manera que esto es tan iluminador para la orquesta, para nuestro personal técnico y, por supuesto, para el público que vendrá a constatarlo el sábado”, agregó sobre el espectáculo, que será una sola función, como parte de la temporada histórica de los 65 años de la OSPR. “La sinfónica, cuando se presenta, hace tres cosas edifica, educa e inspira. El sábado va a haber de eso y más”.

PUBLICIDAD

“Quiero hacer hincapié de que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico se siente honrada de poder colaborar con el maestro Humberto Ramírez. Esa atmósfera de respeto y la actitud colegial que reina en los ensayos se debe, precisamente a eso, al orgullo y el honor que sentimos en poder ser partícipe de este proyecto. Tengo la suerte de que va a estar en el escenario una persona que es la estampa de lo que es tener carisma, Humberto Ramírez. Eso me resuelve un montón de problemas”, dijo en un tono jocoso acerca del trompetista, quien ha sido reconocido como uno de los músicos más innovadores de su generación.

Invitación a los egresados de la Escuela Libre de Música

Siendo ambos músicos, exalumnos de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, Irizarry aprovechó la ocasión para mencionar que la temporada del 65 aniversario de la Sinfónica sin proponérselo coincide con la celebración de aniversario de la referida institución educativa, ubicada en San Juan.

“Resulta que hay entre los miembros de la banda del maestro Ramírez unexalumno de la década del 60 y lo que quiero es invitar a todos los exalumnos y, por supuesto, los que están allí ahora, que vengan a ver lo que la Escuela Libre de Música ha conseguido hacer, acercándose ya al siglo de su existencia. Ninguna otra institución educativa en Puerto Rico ha tenido el alcance del que nuestra escuela ha disfrutado, no solo creando artistas que están activos aquí en nuestro entorno, sino llevando a artistas que ahora mismo se pasean por los mejores escenarios. No olvidemos que buena parte de nuestros artistas también provienen de ahí. Es importantísimo que no olvidemos que todo el proyecto legislativo que produce el Festival Casals, Conservatorio, Sinfónica, WIPR viene de la misma mano: Ernesto Ramos Antonini. Prácticamente, fue un parto simultáneo. Así que vengan a celebrarlo”, exhortó.

PUBLICIDAD

Con igual entusiasmo reaccionó Ramírez al expresar lo orgulloso que se siente de “ser de la Libre”. “Nosotros somos la Libre. Hay muchos compañeros y compañeras que aunque no siguieron el sueño musical o una carrera musical, son parte de nuestra comunidad porque nos apoyan, apoyan los conciertos de la OSPR, apoyan los concierto de nosotros, también cuando hacemos jazz, y sé que van a estar allí”, puntualizó el trompetista, quien ha sido reconocido como uno de los músicos más innovadores de su generación.

Los boletos están disponibles en Ticketera y la boletería del CBA.