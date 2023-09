Para el músico y cantante venezolano Oscar D’ León, su relación de amor con la música nació desde que era un niño. Cuando más adelante vio que su rumbo profesional se encaminaría por esa vertiente, con celo cuidó y evitó muchos de los pormenores naturales del ámbito musical.

A esto le atribuye en gran manera el que se haya mantenido vigente a lo largo de su trayectoria musical de 52 años, durante los cuales se ha valido de denominaciones, tales como “El Faraón de la Salsa” y el “Sonero del Mundo”.

“Lo que yo he sentido desde niño es eso, la música. No solamente quise cuidar lo que ha sido mi carrera, sino que es una cosa que la siento muchísimo. Yo siento mucho que amo lo que hago, lo desempeño con honestidad y siempre quiero hacer música”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

El cantante nacido en Caracas, compara regresar a Puerto Rico con una experiencia de aprendizaje, pues asegura que es esta tierra en donde se gestan los movimientos nuevos, por lo que agradece a Dios estar en el entorno puertorriqueño, donde conserva relación con amigos y colegas, entre ellos: Bobby Valentín, Julio Rosario, Gilberto Santa Rosa y Maelo Ruiz, a quien considera como un hijo. “Es un pan ese muchacho. Que Dios me lo bendiga donde quiera que esté”.

“Los últimos eventos a los que he venido, que es muy largo entre uno y el otro, fue al Día Nacional de la Zalsa en el 2022, pero ahora vengo en unitario”, dijo en referencia al concierto que presentará con su orquesta este viernes, 15 de septiembre, a las 8:30 de la noche en el Cocal Cola Music Hall, como parte de su gira musical en Europa y Latinoamérica.

Mientras presume de poseer un repertorio de cientos de canciones, el artista también conocido como “La Leyenda del Bajo y la Salsa”, anticipa que el público lo que puede esperar es movimiento y un banquete musical muy variado durante la velada, con temas que van desde ranchera y tango, hasta música venezolana y puertorriqueña.

“Cuando estoy en la tarima, eso para mí es un manjar, porque ahí no hay artista y público, todos estamos fusionados. En mi orquesta es una alegría constante, es una familia y todo lo hacemos para disfrutar”, aguarda ilusionado por ese momento, mientras no pierde oportunidad para entonar a viva voz algún verso en medio de la conversación.

“Yo trato siempre de que mis cosas, que me secundan y que dirijo, tengan siempre un movimiento atractivo para el público. Si hay algún detalle que le falte, lo agrego. No sé si los demás artistas lo hacen, pero yo en el ‘sound check’ ya yo hago un show porque eso sirve para que la gente, la poquita gente que esté ahí, lleva el comentario, de lo que va a suceder después”, explicó en cuanto a la expectativa que se crea, previo a la gran noche del concierto.

De igual modo, indica que ante los viajes constantes que realizan, siempre trata de reservar un espacio para ensayar, una práctica que disfruta a cabalidad, al igual que los miembros de su orquesta, quienes le acompañan a interpretar grandes éxitos, tales como: “Llorarás”, “Bravo de verdad”, “Yo quisiera”, “Mis hijos”, “Divina niña”, “Juancito trucupey”, “El frutero”, “Parampampam”, “La vela”, “Taboga” y “Dolor cobarde”, entre muchos otros.

“Hay más de 400 temas en mi orquesta, lo que me obliga a repasar a cada rato y le envío la lista a todos mis músicos para que siempre que estén en su casa repasen dos o tres diarios, porque yo sorprendo. Pido tal tema en pleno espectáculo, aunque no lo haya ensayado. Se los dejo saber, porque ya eso está montado, así ha sido por muchos años”, destacó.

Con su distintivo espeso bigote negro y amplia sonrisa, a sus 80 años recién cumplidos, su voz sigue impecable y nada le suele detener esa vitalidad distintiva, ni siquiera algunos asuntos relacionados con la salud. Tanto así que hace dos semanas fue sometido a una operación quirúrgica. Sin embargo, eso no impedirá que se reencuentre con el público puertorriqueño este próximo viernes.

“En estos meses he estado un poquito incómodo por asuntos de salud. Yo fui operado de una hernia umbilical a modo preventivo, para que luego no me agarrara y tener que ser sometido de emergencia. Apenas llevo 15 días, aún tengo los puntos ahí. Cuando me operaron, ya a las dos tres horas le dije al doctor, ‘me siento bien, vámonos para mi casa’. Con mi pequeño dolorcito, pero que no me impide. Cantar no podía en aquel momento, pero ahora sí”, especifica.

“Mi bajo y yo”

Su proyección escénica como vocalista salsero, estaba estrechamente relacionada con su indeleble bajo, cuya vehemencia interpretativa transmitía al público una energía singular. No obstante, cuenta cómo esa afinidad con dicho instrumento ha ido evolucionando en cuanto a sus presentaciones.

“No es porque uno haya querido dejarlo, sino que hay circunstancias que han colaborado a que uno tenga que dejar de tocarlo. Montarlo en el avión ya no puedes, hay que usarlo chiquitico y eso tampoco es lo más cómodo para hacer un show, porque se mueve mucho. No es como el ‘baby bass’, que lo puedes pegar de acá (costado) y lo manejas contigo. Los otros no, que son muy pequeños, se pegan acá y el brazo te cae, es un lío. No se puede hacer como antes. Entonces me he limitado a tocar un tema como es el caso de ‘Mi Bajo y Yo’”, explicó acerca de unas de sus icónicas canciones.

No obstante, aprovecha para tocarlo cuando está en su casa, para mantenerse practicándolo. Según narra, cada vez que aparece la oportunidad de comprar un bajo, lo compra.

“Tengo 13 ya guardados en casa, de todos los tamaños y tiempo, y de diversas naciones. Ahora mismo están fabricándolos en Colombia, de muy buena calidad y ahí, pues hay competencia entre ellos ahí. De cada instrumento tengo un recuerdo de ellos, inclusive con las banderas, otros con mi nombre, casi todos están personalizados”, contó el músico.

Se aleja de la política

Mientras asegura que con su país tiene una relación perfecta, reitera que no tiene nada negativo que hablar “ni de una cosa ni de otra”, porque no es político. A su tierra siempre va y no se desconecta de sus raíces. Incluso, luego de su espectáculo en Puerto Rico, regresa a Venezuela al siguiente día para ir a amenizar unas fiestas patronales.

“Lo que yo puedo decirles a los demás artistas que se han puesto a hablar mucho de la política, que ya están fregados, ya se ensuciaron con eso, hablando de política. Pero hay que evitarlo siempre. Tú no eres político, tú eres un artista que te debes a todo el público”, acotó.