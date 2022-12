La música no es el único universo en el que el cantante Oscarito Serrano encuentra su creatividad, despeja su mente y desarrolla ideas.

Hace cuatro años encontró en la agricultura ese otro espacio para crecer y sembrar una semilla de forma literal. El merenguero y su esposa Milagros Marrero luego de la devastación del huracán María decidieron conocer juntos la tierra a través de la siembra orgánica de cultivos de hortalizas, frutas y verduras con el objetivo de llevarlos directo a su mesa y largo plazo ser distribuidores de semilla para los agricultores puertorriqueños.

La finca que cultivan juntos es propiedad de la familia de la suegra del intérprete de “Me muero por eso” en Cupey Alto, donde también Oscarito creció con su familia. La finca está a minutos de la residencia de sus padres, donde creció junto a sus hermanos los también cantantes Héctor “Banchy” Serrano y Daniel Serrano.

El matrimonio de Oscarito y Milagros, -quienes llevan 35 años de casados y padres de dos adultas (33 y 31 años), -se adentró a la agricultura ante la escasez de alimentos, frutas y vegetales tras la destrucción del huracán María. Fue Milagros quien primero sembró tomates en su casa. Al observar la cosecha “que me dio tantos tomates, le dije a Oscar vamos a empezar a sembrar”.

El cantante le tomó la palabra a su esposa y buscaron otra finca para comenzar sus cultivos, pero ese negocio no se pudo concretar y fue entonces que comenzaron a preparar el terreno de la familia de Milagros donde todos los parientes tienen participación o se benefician de las cosechas.

“Oscar comenzó a tener mayor conciencia de sembrar, de tener los alimentos a la mano y esa visión para el futuro. Fuimos un día a buscar una composta para unos plátanos y nos ofrecieron el curso de agroecología y dijimos que sí pensado que era una semana y fueron seis meses. Fue bien bueno porque ese grupo te enseña a sembrar con lo que tienes en la finca”, explicó Milagros, quien además lleva la parte administrativa en la carrera de su esposo.

Oscarito junto a su esposa Milagros Marrero. david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

Oscarito explicó que desde pequeño conoció la agricultura a través de sus abuelos, pero no fue hasta hace cuatro años con sus manos que ha comprendido que su familia consume alimentos nutritivos, frescos y sin pesticidas con la siembra local.

“Los parientes de nosotros al conocer que el negocio de la otra finca no se dio nos dijeron ustedes va a sembrar en esta finca, porque Dios tiene un propósito con ustedes. Limpiamos el terreno y nos graduamos en agroecología y ya hemos sembrado un montón de hortalizas que ahora no están en cosechas y otras se me dañaron con las lluvias de Fiona, pero vamos de nuevo”, sostuvo Oscarito desde el área de los bancales que prepara.

La zona de bancales que Oscarito trabaja evitaría que los cultivos sean “dañados por la maleza, los lagartos y otros animales”.

18 de Noviembre del 2022 el. Cantante. Osacar Serrano. Mejor conocido. Como. Oscarito junto. A su. Esposa Milagros marrero. Peraza david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

En la finca tiene sembrado yuca, diferentes clases de batata, plátanos, yautías, papaya, maíz, tomate, aguacate, arándanos, jobos, guayabas, china, limones, toronja, ajíes, y otros frutos.

“Aquí vamos a sembrar diferentes hortalizas. Pepinillo, lechuga, melones, zanahorias y ya nosotros lo habíamos hecho, pero ahora podemos tener el control de plagas y controlar mejor los cultivos. En el resto de la finca tenemos caña de azúcar, 65 árboles frutales diferentes, plátanos, yautías, yuca, malanga, un sin número de plantas medicinales y estamos cultivado para consumo de toda nuestra familia y con la idea en el futuro de distribuir semillas a los agricultores”, sostuvo el cantante que procura en la semana dedicarse a la agricultura en combinación con la música.

El tiempo de pandemia de COVID-19 y el encierro le permitió a Oscarito encontrar en la finca un espacio para distraerse, soltar energías, buscar inspiración y a su vez aportar a la agricultura local y la sustentabilidad. La siembra es su proceso de “florecer” desde otra dimensión y sentirse útil. Tanto él como Milagros y el resto de la familia han fortalecido el vínculo familiar con el desarrollo de un proyecto en conjunto.

La esposa del exintegrante de Grupo Manía tiene además el cultivo de plantas ornamentales y flores comestibles que le vendieron en un tiempo a diferentes restaurantes, pero con los recientes eventos atmosféricos como el huracán Fiona se afectó el cultivo. Una enfermedad de un pariente a su vez detuvo un poco el trabajo del matrimonio en la finca.

“De verdad que me encanta estar aquí. Ahora estamos en el proceso de limpiar el terreno, pero el año que viene en verano confiamos que aquí habrá buena cosecha. Aquí la siembra es orgánica. Esto es mi terapia. Me encanta, mi pasión sigue siendo la música, pero este espacio de tierra me inspira, me da la musa, me permite crear y despejarme de todo. Puedo pasar horas aquí”, aseguró el cantante mientras caminaba por el terreno mojado y con fango, ya que previo a la visita de El Nuevo Día había llovido.

“Esta finca nos ha ahorrado mucho, porque ya Oscar no tiene que ir a la psicóloga. Esta es su terapia”, dijo entre risas la esposa del merenguero.

La finca está ubicada en Cupey Alto donde el cantante creció. david.villafane@gfrmedia.com (David Villafane/Staff)

El grupo de agroecología se une dos veces al año para ayudar a los noveles agricultores. En diciembre, Oscarito y Milagros recibirán la ayuda de ellos para viabilizar y mejorar las condiciones del terreo y de la finca.

“En este mismo espacio, ponemos las mesas para sembrar las semillas y trabajarlas. Es increíble como sembrar te puede cambiar la vida. Nuestra receta para mantener el matrimonio ha sido primero que todo Dios como el centro y luego todas estas cosas que hacemos fuera del negocio de la música nos acerca más como pareja y familia. Nosotros siempre hemos sido muy familiares y en la pandemia fue en la finca donde más tiempo tuvimos y mayores cosechas logramos”, puntualizó Milagros.

Oscarito, por último, expresó que su reciente sencillo “Me muero por eso” se ha logrado difundir en mercados internacionales, por lo que espera que todas las semillas que siembre en slo próximos meses en su finca corran con la misma suerte de llegar a la mesa de un hogar en o fuera de Puerto Rico.