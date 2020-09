El exponente urbano Ozuna aclaró que aunque “fronteó” en uno de los temas de mayor confrontación lírica que ha realizado en su carrera musical, -y que lanzó esta semana con un video que cuenta con más de 10 millones de reproducciones en YouTube-, no cuenta con enemigos a quien dedicarle sus letras.

Ozuna aseguró que la “tiraera” que expresa en el tema “Enemigos ocultos”, junto a sus colegas Wisin, Arcángel, Cosculluela, Myke Towers y Juanka “El Problemátik”, es parte de la cultura dentro del género urbano.

El nuevo tema forma parte de las 20 canciones de su cuarto álbum “Enoc”, lanzado este jueves en todas las plataformas digitales.

“Este es un tema (’Enemigos ocultos’) en el que Wisin me ayudó mucho. Quisimos traer la cultura del género. No es un tema tirándole a nadie, ni mandándole mensaje a nadie, sino que es la cultura del género mismo. No le tiro a nadie. El último tema que se hizo así y que fue un éxito fue ‘Llegamos a la disco’ con Daddy Yankee. Es un compañerismo fronteando como decimos nosotros. En este estilo me siento cómodo, porque empecé rapeando y me siento bien en el fronteo porque vinimos de ahí. Malo es olvidarme de la cultura y decir que no me gusta el fronteo”, afirmó el vocalista que grabó el video de “Enemigos ocultos”, junto a sus colegas en Miami, bajo un costo de producción de medio millón dólares.

Ozuna especificó que en la parte de su chanteo utilizó una referencia al tema “Está cabrón ser yo” de Bad Bunny y Anuel AA para entrelazar la música, como se hace con otros temas en el reguetón.

“No se trata de una tiraera a ellos. Es que cogemos parte de la canción y ellos también pueden coger partes de mis temas. Si voy a tirarle a alguien lo digo con el nombre”, mencionó el intérprete urbano que no descarta grabar alguna colaboración en el futuro con Bad Bunny, al que describió como uno de los exponentes “más sólidos” en la industria musical.

Por esa misma certeza de no tener problemas con nadie dijo que camina libremente en su patria sin delirios de persecución. Ozuna afirmó que encontrarse de manera casual con la gente es una de las cosas que más disfruta en la isla.

Para muchos seguidores del género escuchar al reguetonero en un chanteo de lírica fuerte fue la gran sorpresa del apodado “Negrito de los ojos claros”, quien con su producción “Nibiru”, (2017) se distanció de ese estilo y ahora lo retoma con mayor versatilidad, madurez y evolución. Los temas que despiertan el estilo callejero de “roncar” son “Enemigos ocultos” y “El oso del dinero”.

“Este nuevo disco es recordar los comienzos de Ozuna con lo que fue con “Odisea”, ya que mucha gente se quedó con hambre de escuchar ese estilo. Trabajo en diferentes cosas y estilos musicales. Este disco es ese recuerdo. Es volver a lo ’royal rumble’ como se hizo en ‘Los Bejamins’. Es un álbum que tiene baladas, reguetón, dancehall, cosas nuevas y también hago un tema con Doja Cat para tener la parte anglosajona”, detalló el artista que aparece en las ediciones más recientes de la revista “Rolling Stone” en México y Colombia.

El intérprete urbano presenta una producción en la que navega por los ritmos de reguetón, dembow, dancehall, soca, trap, rap y hip hop con múltiples colaboraciones de colegas del género locales e internacionales. Entre las figuras de renombres que se unen a la voz de “Caramelo” se encuentra Daddy Yankee, Wisin, Karol G, J Balvin, Nicky Jam, Arcángel, Zion y Lennox y Cosculluela. Para el mercado anglosajón realizó colaboraciones con la cantante australiana Sia y la rapera estadounidense Doja Cat en el tema “Del Mar”. Su intención es alcanzar a distintos tipos de audiencias a nivel global. En ese sentido de difusión el artista tiene como meta conquistar en el futuro el mercado de Japón y China con su lengua materna.

El reguetonero reiteró que con su música seguirá teniendo como norte el respeto a las mujeres y a la audiencia de menores que también lo siguen y lo conocieron con temas comerciales que pueden tocarse en la radio.

Sobre la integración del colombiano Camilo a la nueva producción explicó que fue una colaboración de último momento y que originalmente el tema “Despeinada” no iba estar en el nuevo álbum.

Sin embargo, la voz de “Taki, Taki” narró que una vez conoció al cantautor colombiano tenía que incluirlo.

“Camilo es una buena vibra, una buena persona y su familia también. Me hizo aprender porque en este movimiento hay mucha oscuridad... Hay mucho tirijala y este chamaco llega con una vibra, bien positiva y tuvimos una química brutal”, narró el artista desde Miami.

La mansión de vacaciones

Ozuna adquirió recientemente una mansión de $5.5 millones en Miami y según dijo se trata de su segunda residencia, ya que Puerto Rico sigue siendo su hogar. El reguetonero detalló que contemplaba la compra de una casa en Miami para facilitar su agenda laboral y hasta la realización de videos. La casa ubicada en Coconut Grove cuenta con cinco habitaciones, seis baños, gimnasio, piscina y cine, entre otros espacios.

“Estoy en Puerto Rico y no dejo la isla por nada en el mundo. Compré una casa en Miami para cuando necesite irme de vacaciones y trabajar. Mi familia se está disfrutando la casa que es bien familiar. Por ejemplo, ahora con el disco llevamos dos meses trabajando desde acá. Era una meta que también tenía. Quiero también tener una casita en Los Ángeles y disfrutar de otros lados. También lo veo como una inversión”, reveló el artista.

Apoyo a Raphy Pina

Ozuna fue uno de los primeros en expresar su respaldo al productor Rafael “Raphy” Pina, tras ser acusado a nivel federal de por posesión ilegal de armas de fuego. Pina se declaró no culpable el pasado 14 de agosto.

El reguetonero al igual que otras figuras de la industria del entretenimiento mostraron de inmediato su apoyo al productor que ha afrontado la situación con entereza y apertura en las redes sociales.

“Es mi amigo en las buenas y en las malas. Es mi hermano. Al igual que él ha estado en los momentos malos míos y en los buenos celebramos. Estamos orando mucho por él y su familia. Nosotros tenemos una comunicación súper especial y él es un padre de familia excelente. He aprendido mucho de él y siempre voy a estar ahí”, concluyó el reguetonero.