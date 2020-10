Muchas cosas han pasado en la vida del cantante español, Pablo Alborán, en los diez meses que han transcurrido del 2020. Mientras que para unos ha sido un año para olvidar, el malagueño ha logrado sacarle el lado positivo, y ese es el sentimiento que ha impregnado en su nueva producción “Vértigo”.

"Se llama “Vértigo” también porque es el momento más vulnerable en el que nos encontramos. He grabado este disco y he producido en unas condiciones extrañas, diferentes a lo que estoy acostumbrado. He grabado a distancia. Es un disco que ha sido grabado en Miami, en Argentina, en Nueva York, en Los Ángeles, en España, en Praga y, entonces, es un disco que ha viajado antes de salir y eso también da vértigo. Sin embargo, estoy muy satisfecho porque es un disco muy auténtico y muy fiel a como me veo ahora. Estoy loco porque la gente lo escuche", dijo con emoción.

Aunque la producción llegará más adelante, los fans ya pueden disfrutar del primer sencillo en promoción, “Si Hubieras Querido”, un tema que junto a “Hablemos de amor” -que comenzará a escucharse a mediados de octubre- son los más románticos dentro de un álbum que incluye, además de la balada, otros ritmos como la samba.

“En este disco hay canciones positivas que hablan de fiesta, de amor propio, del amor y no solo del desamor. Sin embargo, es igual de difícil (escribir del amor y del desamor). En el desamor creo cuesta más contar las cosas de manera diferente, pero cuando las cosas te duelen, es verdad que entras en un mundo quizás más inspirador porque estás con las emociones a flor de piel. Pero yo soy de las personas que cuando está bien lo manifiesta tres veces más. Suelo manifestar poco cuando estoy mal. En este disco estoy muy bien, encontrarás fiesta, encontrarás una bachata, encontrarás una samba”, aseguró el cantante de 31 años.

Entre todo lo que ha ocurrido en medio de la pandemia, el pasado 17 de junio, Alborán subió a sus redes sociales un vídeo en el que compartió con sus seguidores su orientación sexual. “Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, y que la vida sigue igual”, dijo en su mensaje de tres minutos.

Aunque fue una revelación que dio la vuelta al mundo y capturó titulares en medios de comunicación, para el cantante fue un momento para sincerarse con sus seguidores, pero no cambió en nada su manera de expresarse a través de la música.

Alborán aclaró que siempre ha sido sincero cuando compone y cuando interpreta uno de sus temas. No obstante, aseguró que lo que realmente ha cambiado su manera de llegar al público ha sido la situación que se vive en el mundo a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

“Hay canciones que, cuando hablo de amor, he trabajado muchísimo la forma en la que hablo de amor, en no irme por las ramas, en ir directo a lo que quiero decir. Hay canciones en los que hablo de esos momentos de la vida en los que hay una fiesta, porque la fiesta está aquí dentro, no afuera. Yo no voy a perder ni un minuto más en cosas que no me hagan bien, porque hoy estamos aquí y mañana ya no. Ese tipo de cosas se han visto reflejadas en el disco y en la producción. Es un disco que tiene una libertad absoluta y para mí es el disco más íntegro que he hecho hasta la fecha”, destacó.

Mucho del trabajo de “Vértigo” se comenzó a principios de año, cuando la pandemia todavía no había obligado al mundo a encerrarse en sus casas para proteger su salud. Por eso, cuando Alborán se encontró confinado junto a sus padres en España, por un lado sintió el alivio de tenerlos cerca y cuidarse mutuamente, pero por otro también vivió momentos de incertidumbre que sanó siguiendo adelante con su proyecto musical.

El cantante aseguró que ha sido un periodo lleno de emociones diversas. La grabación de su sexto álbum de estudio ha estado llena de miedo, incertidumbre y hasta pena por la manera en la que el virus cambió la forma en la que se hacen las cosas. Sin embargo, con el paso de las semanas se dio cuenta que las cosas seguían siendo posibles a distancia y no dejó de luchar, pues no perdió la esperanza de poner a la disposición de sus fans un disco que les alegrara la vida.

“Era una sensación de tristeza y, de repente, me doy cuenta que los imposibles no existen. Quieres un bandoneón, vamos a buscar el mejor bandoneonista de Buenos Aires y, si le apetece, que lo haga. A través de las redes, a través del ‘streaming’ tenemos uno de los mejores. Toda la Sinfónica de Praga siguió grabando en ‘streaming’. Con Julio Reyes, el productor del disco, que está en Miami, empezamos a grabar a distancia. Ha sido un disco que he podido estirar en el tiempo, he podido hacer lo que he querido. Me he sentido muy sincero a la hora de escribir, a la hora de hablar, de contar las cosas de cómo contamos las cosas, de cómo las canto”, enfatizó.

Nominado a dos Latin Grammy

Recientemente, Alborán recibió dos nominaciones a los Latin Grammy -que se transmitirá en vivo el 9 de noviembre por Univision- en las categorías Grabación del Año y “Mejor Pop Canción” por “Cuando estés aquí”, una canción que fue compuesta, grabada y producida por el propio artista en este tiempo de confinamiento y cuyos ingresos se destinaron en su totalidad a UNICEF, específicamente al proyecto de Emergencia Coronavirus para la distribución de suministros sanitarios.

“Me hace mucha ilusión porque es una canción muy humilde grabada en un estudio que era un garaje, con un piano, una guitarra y sin más. Encima es una canción benéfica. Entonces, que esté nominada para mí es muy especial y muy bonito. Me pilló por sorpresa, no me lo esperaba para nada”, concluyó.