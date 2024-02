Paulina Rubio y su ansiado regreso a Puerto Rico: “Me gusta escaparme y perderme por la isla”

Conocida mundialmente como la “Chica Dorada”, la cantante mexicana Paulina Rubio cuenta las horas para pisar nuevamente suelo boricua, visitar la playa y disfrutar de sus “spots” favoritos en la isla antes de agarrar su micrófono repleto de brillo y poner a cantar y bailar a su fiel fanaticada.

“Primero me voy a bañar en el mar. Yo llego, saludo, me baño en el mar y después me voy a ir con mis músicos a comer delicioso y para el soundcheck. Estoy emocionada. Para mí llegar a la Isla y poder presentarme, compartir y disfrutar con toda mi gente es un honor”, expresó la cantante mexicana en entrevista con El Nuevo Día, a solo unos días de su concierto el sábado, 2 de marzo en el Coca-Cola Music Hall en Distrito T-Mobile.

La intérprete de éxitos como “Y yo sigo aquí” y “Yo no soy esa mujer” se cantó encantada de la Isla del Encanto y reveló lo que nunca puede faltar cuando en su ajetreada agenda de trabajo está visitar Puerto Rico. “Soy una gitana de la música. Yo me pierdo por el Viejo San Juan y me voy a un lugar en donde me compro una mallorca con jamón y queso, una charola entera y que nadie me moleste con mi cafecito con leche”.

Asimismo, comentó tener marcados en el mapa unos lugares en particular en los que le gusta “perderse” en busca de relajación. “Tengo mis lugares, pero no voy a decirte todos porque me gusta escaparme y perderme por la isla. Me siento muy parte de ustedes”, agregó Paulina Susana Rubio Dosamantes.

Para este concierto, prometió un viaje musical a través de sus letras, que se convirtieron en himnos para las mujeres de varias generaciones. “Vamos a explotar el venue. Voy a hacer un recorrido por todas nuestras canciones de antes, ahora y después. Nosotros vamos a tocar hasta morir, y eso es lo bonito”.

“ Yo soy pólvora en el escenario ”

Se adapta a los tiempos

Con más de tres décadas de una exitosa carrera musical, la artista de pop en español ha sido testigo de muchos cambios en la industria de la música y el entretenimiento, pues su música, de ser escuchada en formatos como CD ahora llega en cuestión de segundos a millones de oídos a través de las plataformas de “streaming” y para la mexicana esta evolución le ha sentado bien.

“No me da miedo la tecnología, esto es evolución y estoy surfeando esa ola”, enfatizó, mientras contaba cómo también las redes sociales le permite tener una cercanía con su público que quizás antes era un poco más difícil para los artistas.

“ Soy un camaleón. (Tienes que) regenerarte o morir. ”

“Lo hago muy orgánico, como se dice en México muy neta, soy trasparente. Pasa algo relativamente importante, lo comparto. Igualmente, si necesito desaparecer, también lo hago. Es parte de mi alma y yo soy muy auténtica y eso me da paz. A veces abro, a veces cierro, mi medicina es la música”, aseguró la voz de “Te quise tanto”.

Disfruta de diversas facetas

A la carismática artista, que comenzó su carrera musical en la década de los 80 con la agrupación juvenil Timbiriche, su fanaticada la ha visto crecer en cada una de sus facetas, tanto a nivel laboral como personal.

Y es sin duda alguna su faceta de madre la que más disfruta Paulina Rubio, específicamente ahora, que se adentra al mundo de los adolescentes con Andrea Nicolás, su hijo mayor de 13 años y Eros, de 7 años.

“Lo bueno es que yo también fui tremenda, y de ahí saco las tablas y el libro. Nosotros tenemos una dinámica muy linda porque soy una madre de dos varones y ellos también van de la mano con mi música, y han ido evolucionando. Aman la música, uno más que otro, pero al mismo tiempo nos relacionamos mucho con las artes y nos da un bálsamo muy lindo”, contó.

No obstante, enfatizó tener un balance perfecto que le permite continuar siendo esa “Chica Dorada”. “Las prioridades cambian, pero sigo siendo un instrumento dentro de la música. Me gusta ser una profesional porque al mismo tiempo, mi familia, el amor de mi público y la música son el compás de mí son”.

Fanática del talento boricua

Las colaboraciones musicales son la orden del día, ofreciéndole al público una oferta musical mucho más variada. Al preguntarle a la intérprete de “Lo haré por ti” y “Mío” con qué artista puertorriqueño le gustaría hacer un “featuring”, la ganadora de múltiples premios no dudó en mencionar a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

“Benito. Soy súper fan. Me gusta que es bien transparente, auténtico como yo”, dijo.

En cuanto a si se adentraría al reguetón con la voz de “Mónaco” o, en cambio, lo invitaría a tocar las puertas del género pop, comentó, “yo me encontraría en un punto medio, como entre Tulum y Acapulco”.

al manera, aprovechó la oportunidad para enaltecer el talento de los artistas boricuas. “Hay tanto talento en la isla que podría enumerar nombres de colegas y amigos. René (Pérez) es un maestro, disfruto muchísimo a Draco (Rosa), amo a Enrique, (Ricky Martin), he crecido con la música y la cultura de ustedes”.

Ahora, ya se encuentra trabajando en lo que será su nueva producción discográfica tras los lanzamientos de sus más recientes temas “Propiedad privada”, “No es mi culpa” y “Me gusta”.