La demanda que radicó la expareja de Bad Bunny, Carliz De La Cruz Hernández, en contra del artista boricua de fama internacional por derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios, en la que solicita una compensación no menor de $40 millones podría ser “cuesta arriba” para la demandante en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Al menos así coincidieron los licenciados Roberto Sueiro y José Alfredo Hernández Mayoral, especializados en propiedad intelectual y derechos de autor, al conversar con El Nuevo Día sobre las posibilidades reales que tiene la demandante, quien además es abogada, de prosperar en el foro judicial.

La demanda radicada el 1 de marzo de 2023 en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan figura contra Benito Martínez Ocasio, nombre del exponente urbano, Rimas Entertainment, LLC.; Noah Assad Byrne (manejador del artista); Rimas Classics, LLC.; y Noah Assad LLC.

En la demanda se estipula que De La Cruz Hernández grabó el estribillo “Bad Bunny baby” en su celular, a pedido del exponente urbano cuando eran novios, el cual fue usado inicialmente en el tema “Pa’ ti” (2017) y más adelante en la canción “Dos mil 16″, que aparece en el álbum “Un verano sin ti”, de 2022. Es el uso de dicha grabación en este último tema lo que provoca el litigio.

Le corresponde a quien fue novia de Bad Bunny, del 2011 al 2016, probar y presentar pruebas contundentes que sustenten sin duda razonable su alegato en sala. Claro, se debe prestar atención que este tipo de litigio aunque acapare los medios de comunicación en muchas ocasiones culmina en una transacción entre ambas partes. Ambos licenciados vaticinaron que es lo que pudiera ocurrir tras un acuerdo económico por debajo de los $40 millones que reclama la joven.

Sin conocer los detalles específicos de la demanda, el licenciado Sueiro afirmó “que no ve un caso sólido de usurpación de derechos de autor y lo veo cuesta arriba”.

“Ella tiene que haber consentido de alguna medida el uso de esa ejecución en los discos y ella así lo reconoce. Ella lo que está diciendo es que lo consintió a un disco, pero no a los demás. Cuando uno consiente una cosa así, tiene que estar por escrito. Si consentiste, consentiste para todos y hay unos consentimientos que son implícitos. La muchacha grabó su voz cuando era la novia de Bad Bunny, luego se dejaron. Según lo que ha trascendido dio una licencia implícita para que lo usaran, porque no dijo, cuándo, el dónde, ni para qué. No hizo restricciones. Simplemente lo grabó y se lo entregó a quien era su novio en ese momento para que él lo usara”, explicó el licenciado Sueiro a su vez que cuestionó “dónde están las limitaciones para el uso de la grabación que ella voluntariamente le dio al artista”.

En esa misma línea, el licenciado Hernández Mayoral utilizó el texto de la demanda, estipulada en la alegación 46 que lee que “los cantantes de música urbana acostumbran a mencionar sus nombres en las canciones, por tal razón De la Cruz y Martínez decidieron que sería una idea cautivadora que seguido de su nombre se incluyera la palabra ‘baby’, con la intención de que la frase ‘Bad Bunny baby’ fuese original” para confirmar que fue por consentimiento mutuo que ambos crearon la frase “Bad Bunny baby”.

“No es una frase exclusivamente de ella. Fue una creación de ambos y ella grabó la voz para que él la use. Aquí es que, vamos, para que haya una violación del derecho moral a la imagen, tiene que haberse usado sin autorización, pero si se le ocurre a ambos y él le pide que lo grabé y ella accedió la gran pregunta es: ella le ha dado la licencia para que use su voz, ¿hasta dónde se extiende la autorización de su voz? Ya eso será una cuestión de los hechos en el caso”, subrayó Hernández Mayoral.

Sueiro reconoció que de probarse su caso, De La Cruz Hernández tendría “derecho a cobrar lo que en el mercado se le pagaría a una persona que hubiese contribuido en esa canción”.

La fórmula para pagar una renumeración económica por un estribillo queda en manos de expertos en la materia de cuantías y regalías en el negocio de la música.

“Se toma en consideración cuánto generó la canción, cuánto se estila en el mercado para pagar a quien contribuyó solo con la reproducción de una voz en formato digital y cuánto se le podría pagarle… $20,000, $50,000″, señaló Sueiro.

Además de la supuesta violación de los derechos morales de autor y de la violación de los derechos de imagen, la exnovia también alegó que la falta de consentimiento en el uso de su voz da paso también a una reclamación de daños y perjuicios. La demandante solicitó para cada una de las ocho causas de acción que detalla la demanda, una compensación no menor de $5 millones, lo que suma a un total de $40 millones por todos los daños sostenidos por la demandante.

“No veo un caso de $5 millones por cada una de las usurpaciones o la veces que lo han ejecutado públicamente en diversos sitios”, añadió Suiero.

Otras interrogantes

El licenciado Hernández Mayoral, por otra parte, argumentó que su preocupación de este caso en particular es si puede verse al amparo de la Ley Federal de Copyright, ya que la demanda fue radicada en el foro estatal bajo leyes de Puerto Rico.

Las dos causas de acción que la demandante radicó fueron por por derechos de imagen y derechos morales de autor.

En ese sentido, Hernández Mayoral estipuló que lo primero “que hay que establecer es si la frase (”Bad Bunny baby”) es una obra. Es decir, si es protegible. El remedio que ella pide es un remedio económico de la obra y eso es un remedio que lo regula la Ley Federal de Copyright y cómo se pide ese remedio en función de las leyes estatales… tengo dudas. Si esa frase no es considerada una obra, no hay una reclamación posible. La gran pelea es qué tipo de ley aplica”.