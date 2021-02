Para el productor y exponente urbano Mora, su primer disco lleva el nombre que lo identifica en el género.

El novel exponente presenta hoy, viernes, su álbum “Primer día de clases”, una producción que enmarca su debut en lo que él describe como “un estudiante que va por primera vez a la escuela, en este caso dentro del género urbano”.

Gabriel Armando Mora Quintero, nombre real, es natural de San Juan y aunque es conocido en el género por su trabajo con otros colegas como Bad Bunny y Eladio Carrión, por mencionar algunos, no fue hasta ahora que completó un disco de 16 temas que incluyen colaboraciones con reconocidos reguetoneros.

Mora comenzó en el 2017 la producción de mezclas y temas como un pasatiempo para otros colegas urbanos. Hace más de un año se sentó frente a la consola de sonido y en medio de una pista se aventuró a cantar y grabarse. Al escuchar el resultado, le gustó y se atrevió a realizar un demo para luego darle paso a temas como “Pensabas”, “Noche Loca” y “Una vez”.

“De pequeño, tuve un acercamiento con la música y siempre me lo inculcaron de chiquito, pero luego me incliné por los deportes. Cuando me gradué de escuela superior no sabía qué hacer y de la nada de manera natural empecé a producir temas y a trabajar con los nuevos exponentes como Eladio Carrión, Rafa Pabón, Jhay Cortez y otros que debutan. Me gustó y lo tomé en serio”, precisó el exponente urbano que desde el 2017 hasta el presente trabaja en la producción musical para otros colegas.

En el 2018 logró que la compañía Rimas Entertainment lo firmara, empresa que trabaja a su vez con Bad Bunny y Eladio Carrión, entre otros.

Ese mismo año, Mora grabó y lanzó los temas “Si tú no estás”, junto a Myke Towers, “Miradas” y “Una vez”. .

Con la bendición de Bad Bunny

Mora trabajó en la producción del disco “YHLQMDLG” de Bad Bunny. Le ha escrito al Conejo malo algunos temas y fue parte de la composición del éxito “Dákiti”. Conoció al trapero hace años a través de su equipo de trabajo y hoy tiene la satisfacción de que Bad Bunny ha sido una de las personas guías en la producción de su álbum.

“A Bad Bunny, más allá de lo laboral, lo considero un amigo. Es de las pocas personas que digo que son más panas. Él me ha ayudado en todo. Bad Bunny me ayudó el tracking de los temas, en la selección de qué incluir y qué no en la producción”, reveló el joven de 24 años que reside en la actualidad en Miami.

Del álbum añadió que contiene una fusión de géneros como el trap, rap y reguetón, entre otros.

“Han sido muchas horas sin dormir de mucho trabajo y lo único que deseo es que la gente le guste el disco y reciban mi propuesta musical. No me me voy a proponer metas que no pueda cumplir porque después uno se decepciona”, mencionó el exponente.

Mora promueve el tema ¿Cuándo será?” realizado junto a Lunay y en el álbum incluyó colaboraciones con Farruko, Arcángel y otros voces de la nueva generación urbana.

La producción está disponible en todas las plataformas de música.