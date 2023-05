La productora puertorriqueña Shirley Rodríguez Rivera fue reconocida el domingo entre las primeras 20 ejecutivas que forman parte de Mujeres Latinas en la Música, una especie de “Salón de la Fama” creado por la revista Billboard, y hoy le tocó el turno de recibir un homenaje en la isla.

Durante una corta, pero emotiva ceremonia, Rodríguez Rivera recibió un reconocimiento por parte de los administradores del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se llevó a cabo la ceremonia. En la actividad, estuvo presente su esposo y socio de negocios, el productor José “Pompy” Vallejo, así como Jorge Pérez, gerente regional de ASM Global, administradores del Coliseo de Puerto Rico y del Coca-Cola Music Hall, familiares, amigos y prensa local.

“Yo no soy muy de expresarme frente a la gente, me gusta estar más tras bastidores, pero obviamente este es un momento importante, ya que no solo se me reconoce a mí, sino que se les reconoce a todas las mujeres en este mundo del entretenimiento”, explicó Rodríguez Rivera, quien también estuvo acompañada por su perra Bali. “Este es un mundo de mucho glamur, pero que también es complicado, difícil y sacrificado, donde todas nos levantamos todos los días para poner nuestro granito de arena y ayudar al mundo de la música que definitivamente tiene una repercusión mundial importante”.

Rodríguez se acordó de su familia y amigos presentes, así como aquellos que ya no están en el plano terrenal. “Este es un momento alegre, pero a la vez difícil porque todos los que me conocen saben que mami no está, tío no está, mi prima no está, y para mí han sido dos años bien duros. Recibir esto ahora es una alegría, pero a la vez obviamente no deja de ponerme triste cuando pasan momentos como este”, añadió. Igualmente, quiso destacar el apoyo y la ayuda que le brinda Vallejo, con quien fundó hace casi una década la empresa Mr. & Mrs. Entertainment, una compañía global de entretenimiento en vivo, mercadeo y medios en Puerto Rico.

Rodríguez Rivera ayudó a desarrollar internacionalmente las carreras de artistas como Romeo Santos y el grupo Calle 13 como parte del equipo de Producciones Angelo Medina, a quien acredita como la primera persona que le dio una oportunidad en “un momento donde las oportunidades para mujeres y más jóvenes eran sumamente escasas”, según publicó la revista Billboard en un comunicado. La empresaria también fue una de las fundadoras de los Premios Tu Música Urbano.

“Como socio de Mr. & Mrs. Entertainment, para mí es un gran orgullo todo lo que está sucediendo. No puede haber mejor compañera de aventuras que Shirley”, destacó Vallejo, quien también ha sido manejador y productor de un sinnúmero de artistas y eventos musicales durante su carrera profesional. “Por la parte de esposo, les puedo decir que ha sido un gran privilegio y una gran bendición poder llamarla mi esposa”.

Importante reconocimiento

En su turno de elocución, Jorge Pérez gerente regional de ASM Global, destacó la importancia que tenía el reconocimiento de Billboard y lo que representa a nivel internacional. “Cuando una revista tan prestigiosa como lo es Billboard reconoce a una de las nuestras, hay que celebrarlo y es de suma satisfacción y orgullo para todos los puertorriqueños”, mencionó Pérez, quien le entregó a Rodríguez Rivera un arreglo floral. “Esto es un reconocimiento sumamente importante y coloca no tan sólo a una mujer puertorriqueña, pero una líder que lleva mucho tiempo en la industria, ya que su trayectoria es impresionante y digna de admiración”.

Durante el evento, se mostraron en dos pantallas de televisión varios mensajes enviados a manera de sorpresa de algunos de los artistas con los que Rodríguez trabajó en algún momento de su carrera profesional. De esta manera, los presentes vieron y escucharon a personalidades como Dayanara Torres, los cantantes de LimiT-21, Ramiro, Elvis y Javier; así como a Randy, del dúo Jowell y Randy; Eduardo Cabra y René Pérez, de Calle 13; Tommy Torres, Ednita Nazario y Jorge Pabón, Molusco.

“Shirley, felicidades por este reconocimiento, es algo que te mereces hace mucho tiempo. Yo siempre voy a estar agradecido a la música por haberme dado la oportunidad de conocerte. Quiero agradecerte por ese gran trabajo que siempre haces. Por la intensidad, el compromiso y por darme tanto cariño”, expresó el músico Eduardo Cabra, ganador de múltiples premios Grammy.

De igual manera, el cantautor Tommy Torres también tuvo palabras de elogios para Rodríguez Rivera. “Felicidades a mi querida Shirley. Quería pasar por aquí y felicitarte por ese gran reconocimiento que te hicieron en la revista Billboard. Bueno, uno de varios que te han hecho a través de tu carrera. Y es que eres una mujer que se entrega completamente a sus proyectos, muy apasionada y, por eso, a la industria. Te admiramos y te queremos tanto”, mencionó el intérprete de “Perderme en ti” y “Querido Tommy”.

Por su parte, la cantante Ednita Nazario le mostró su cariño y admiración. “Felicidades Shirley. Sabes que siempre guardo un lugar especial en mi corazón por toda la aventura que vivimos juntas. Felicidades a todas las mujeres destacadas, pero muy en especial a mi amiga Shirley”.