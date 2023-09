Cada vez son más los cantantes que al momento de realizar un concierto en Puerto Rico apuestan por que la experiencia de su fanaticada vaya más allá de solo sentarse a cantar por dos horas.

Así se vio con la venta de boletos solamente presencial para ver a Bad Bunny el verano del pasado año y que culminó con un “camping” por los alrededores del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot casi dos días antes de abrir la boletería. De igual manera, las presentaciones de Rauw Alejandro, Karol G y Eladio Carrión al aire libre y con el estilo del famoso festival de Coachella.

Esta nueva manera de hacer espectáculos en la Isla responde a la expectativa del artista de ofrecer una experiencia inolvidable, poniendo en las manos de los productores de eventos esta encomienda.

Este tema formó parte de las preguntas planteadas durante el panel de producción de eventos del Next Puerto Rico Tourism Summit 2023 que se lleva a cabo hasta hoy el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Todo empieza con los artistas que son bien atrevidos y creativos. Y nosotros nos enrollamos las mangas y ejecutamos su visión. Por eso es que Puerto Rico ahora mismo significa tanto para la industria del entretenimiento”, expresó Alejandro Pabón de Move Concerts.

Pabón dio como ejemplo a Eladio Carrión, quien anunció la tercera edición de “SauceGiving”, un evento que incluirá un juego de sóftbol de celebridades el 26 de noviembre en el Estadio Néstor Morales en Humacao.

“Estos son ideas de los artistas”, añadió por su parte el productor Paco López de No Limit Entertainment. “(Dicen): ‘Yo quiero presencial, no quiero vender boletos online’. Y eso para nosotros (los productores) es un ¿Qué?”.

Las sorpresas son parte de la apuesta. Paco López recordó el concierto del cantante colombiano Feid el pasado mes de junio. El intérprete de ”Classy 101“ anunció que se presentaría por primera vez en la Isla la misma semana del evento. “Anunciamos el lunes y el show es viernes”, le dijo en ese momento Feid a López. “Me ponen a correr, pero lo hacemos. Le buscamos la vuelta y se hace”, aseguró.

En ese momento, las dos funciones de “Ferxxo Nitro Jam Underground” se vendieron en tan solo dos horas.

“Como venue, el espacio físico donde se presentan, no nos gusta decir que no a estas ideas. Si no hay problemas de seguridad, vamos a buscar la manera de hacerlo. Aunque sea difícil... porque el público, el artista y los productores están buscando experiencias nuevas, y nosotros somos facilitadores para hacerlo realidad”, enfatizó por su parte Jorge Pérez, gerente regional de ASM Global, empresa que administra las propiedades de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico que incluye el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el Coca-Cola Music Hall.

Limitada capacidad en los recintos

Otro de los temas que salió a relucir durante el encuentro de productores fue la problemática que presenta la capacidad de los recintos para celebrar conciertos multitudinarios y traer grandes espectáculos como, por ejemplo, Beyoncé con “Renaissance Tour” y Taylor Swift con “The Eras Tour”. Cabe destacar que la gira de Swift está cerca de superar el récord como el tour más lucrativo de todos los tiempos.

“Mucha gente está pidiendo show de altura como Coldplay, Beyoncé, este tipo de show, pero no tenemos un estadio de football. Para la capacidad de estos artistas grandes, no les parece costo efectivo venir a Puerto Rico”, explicó López.

“¿La economía de Puerto Rico podría aguantar un estadio de un millón de dólares? Podría ser”, finalizó Pérez.

El Coliseo de Puerto Rico, por ejemplo, tiene la capacidad para acomodar unos 18,500 espectadores. Mientras, el estadio Hiram Bithorn, puede acomodar hasta 35,000 personas para los espectáculos musicales.