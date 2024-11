“Prometen una noche mágica”: el encanto de Broadway y la Navidad se fusionan en un espectacular concierto

El repertorio de este concierto está pensado para evocar el espíritu navideño con una selección de piezas que van desde los clásicos internacionales como “Silent Night” y “Let it Snow” hasta favoritos cinematográficos como “Somewhere in My Memory” de la película Home Alone; “Have Yourself a Merry Little Christmas” de la película Meet Me in St. Louis y el tema principal de Miracle on 34th Street.