Del 7 al 12 de octubre se celebrará la decimoquinta edición del Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, con conferencias magistrales, talleres, plenarias, intercambios culturales y conciertos desde diversas sedes como el Conservatorio de Música en Miramar, la Plaza Colón del Viejo San Juan, la Fundación Nacional para la Cultura Popular y otras en Caguas, Carolina, Dorado, San Germán y Culebra.

En este marco, el 7 y el 8 de octubre, se llevará a cabo el trigésimo séptimo Foro de Educación Musical. Este magno evento de la educación musical en América Latina y Puerto Rico es organizado por el Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña (MOCILyC) y el Departamento de Educación Musical del Conservatorio de Música (CMPR).

“Este 15to Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña será el espacio para que nuestra niñez disfrute de la música, el ritmo y la alegría; para sanar su espíritu, que tan afectado está por los recientes acontecimientos en el país. En este momento, más que nunca, nuestra niñez necesita la música”, expresó la profesora Nelie Lebrón, directora del Departamento de Educación Musical del CMPR y una de las organizadoras del evento.

Este año el Encuentro y –el Foro de Educación Musical– contarán con la participación de decenas de educadores musicales y artistas procedentes de México, Chile, Guatemala, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Brasil, Cuba, Colombia, España, Estados Unidos y, por supuesto, de Puerto Rico. Las actividades comenzarán el viernes, 7 de octubre, a las 8:00 am, en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez con un concierto en el que participarán el Coro del CMPR, la orquesta del programa 100x35, William Cepeda y su Orquesta de Caracoles y Despertar Musical.

A este le seguirán una conferencia magistral por la educadora guatemalteca Ethel Marina Batres, investigadora, autora de 23 libros y una autoridad en educación musical en América Latina; y sesiones concurrentes a cargo del reconocido educador musical uruguayo Julio Brum, del colectivo teatral Volantín de Puerto Rico, de la agrupación Serelepe de Brasil, de los artistas y educadores musicales chilenos Lincoyán Berríos y Nixy Semeria Canulef y de la mexicana Brenda Cervantes, quien ofrecerá una presentación artística enfocada en el jazz latino para las infancias. El día de actividades cerrará con un concierto de música infantil en el que participarán el conjunto brasileño Serelepe, los mexicanos Ana & Gío y la guitarrista, cantante y educadora musical puertorriqueña Maestra Leila Martínez.

Las actividades del sábado, 8 de octubre, comenzarán a las 8:30 a.m. con una conferencia ilustrada a cargo de Batres. A las 9:00 a.m., el colombiano Jorge Sossa impartirá una conferencia magistral; a las 9:30 a.m., el conjunto boricua Paracumbé ofrecerá una conferencia ilustrada; y, a las 10:10 a.m., presentarán sus libros las autoras puertorriqueñas Yadira Huertas y Lynnette Cartagena y el autor Edwin Moreira. Tras un corto receso, habrá un concierto infantil a cargo de la agrupación Tamboricua, seguido por otras conferencias ilustradas que serán impartidas por educadores musicales de Puerto Rico, Uruguay, Chile y Brasil.

Del, sábado, 8 al miércoles, 12 de octubre, el Encuentro se trasladará a otras sedes para ofrecer conferencias y conciertos infantiles desde el Museo del Niño en Carolina, la Plaza Pública de Caguas, la Plaza Colón y la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan, la Escuela Ecológica en Culebra, la Universidad Interamericana en San Germán, la comunidad Península de Cantera y en escuelas públicas de Dorado. Habrá también conferencias virtuales.

Los días 7 y 8 de octubre, todas las conferencias y conciertos se transmitirán en directo a través de las cuentas de Facebook @15to Encuentro Mocilyc en Puerto Rico y @Foro de Educación Musical, Conservatorio de Música de Puerto Rico. También se podrá ver en directo en YouTube Live a través del canal del Conservatorio de Música.

Además, y para ampliar el alcance internacional de este magno evento, Radio Universidad de Puerto Rico realizará una transmisión en directo desde la Sala Sanromá el viernes, 7 de octubre, de 10:00 am a 12:00 pm. A esta transmisión se enlazará una red de 25 emisoras de radio de toda América Latina de MUCILyC con programación para la niñez.

El programa completo de actividades está disponible en la página cmpr.edu y en las páginas de Facebook del Encuentro y del Foro de Educación Musical. Las personas interesadas pueden conseguir más información en el (787) 751-0160, extensión 260.

Este evento es posible gracias al auspicio de la Compañía de Turismo y voyturisteando.com, Conservatorio de Música de Puerto Rico, Fundación Remi, Fundación Rigoberto Figueroa, Goya, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Radio Universidad y MOCILyC, entre otros.