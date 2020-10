El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) continúa con su apoyo al desarrollo de talentos boricuas en la música, en esta ocasión con la participación de José Eduardo Santana y Janice Maisonet de Galatic Trio en el evento virtual Arts Across America del John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, DC.

El espectáculo artístico se transmitirá el jueves, 29 de octubre a las 4:00 p.m., a través de las cuentas de Facebook, YouTube y página web del Kennedy Center.

“Continuamos apoyando a grandes exponentes del patio en esta iniciativa del Kennedy Center, uno de los escenarios más prestigiosos de las artes a nivel mundial. Nuestro apoyo en esta experiencia es sumamente importante para los artistas locales porque le brinda una oportunidad única de exposición a nivel internacional. Invitamos al pueblo a disfrutar de este espectáculo musical virtual junto a su familia desde la comodidad del hogar”, dijo en un comunicado de prensa Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP, sobre el proyecto en el que por segunda ocasión participan artistas del patio.

El reconocido cuatrista José Eduardo Santana es un apasionado de la música puertorriqueña, que cuenta con una extensa trayectoria musical con numerosas colaboraciones y oportunidades en Puerto Rico, la diáspora e internacionalmente. Actualmente tiene su primera producción musical Raíces Progresivas. El objetivo de Santana es seguir impulsando nuestro instrumento nacional: el cuatro puertorriqueño.

Por su parte, Janice Maisonet de Galactic Trio, deleitará al público con una mezcla de sonidos del jazz y música electrónica sin perder la raíz de la música caribeña. La joven saxofonista participará del evento junto a Gerson Orjuela en la batería, Giovanni Ortiz en el bajo y Emilio Méndez con el teclado. Se llaman a sí mismos el Trío Galáctico y utilizan el término “Millennial Jazz” porque aprecian las diferentes experiencias musicales que los han marcado como generación. A través de su carrera, Maisonet ha trabajado con renombrados artistas como Tego Calderón, iLe, Vivanativa, Gilberto Santa Rosa, Luis “Perico” Ortiz, entre otros.

La serie Arts Across America reconoce las culturas, las artes y la música como un modo de contar historias de nuestros artistas y nuestra gente. Los tiempos de difíciles invitan a la reflexión cómo las circunstancias de hoy en día impactan sus comunidades. Esta nueva modalidad digital, representa un nuevo espacio para trabajar con artistas que posiblemente hayan tenido que posponer sus presentaciones y sea ésta una oportunidad para ampliar sus audiencias. Este exitoso proyecto nació para poner al alcance de todos, las artes escénicas ante el cierre de las salas de espectáculos a nivel mundial.

Se la información, esta iniciativa es posible gracias al apoyo del National Endowment for the Arts (NEA). Para más información, se exhorta a mantenerse pendiente a las redes sociales del ICP.