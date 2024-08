¿Qué esperar de la temporada 2024 de la Orquesta Sinfónica?

Grabación de repertorio puertorriqueño

“Este es un momento muy importante para nosotros, en el sentido de que por fin se empezará a conocer todo lo que se produce aquí en Puerto Rico” , expresó Valdés, nacido en Chile y quien dirige a la OSPR, así como otras orquestas alrededor del mundo como invitado. “A mí me toca viajar mucho y veo lo que sucede en muchos países y en ninguna parte hay tanta concentración de buenos compositores que tienen acceso a la Orquesta y que les hacemos su música. Esto va a dar una idea de lo que es Puerto Rico musicalmente hoy día, no solo en reguetón y otros géneros, sino también en la música clásica”.

“Jóvenes intérpretes”

Campechada

Gala y cena

“Esta es la primera vez que estamos haciendo un evento de este tipo, en el cual los fondos recaudados van a ayudar para fortalecer nuestros programas educativos, nuestra nueva temporada y la permanencia de nuestra Orquesta Sinfónica”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales y sus subsidiarias. “Siempre lo he mencionado, la cultura no es un gasto, es una inversión. Nosotros tenemos la tarea de brindar entretenimiento a través de la música al público puertorriqueño, no solo en la sala, sino alrededor de la isla. Esto incluye la música clásica, la música puertorriqueña, la música de películas y la música con niños jóvenes, entre muchas otras variaciones. Esta gala nos ayuda a seguir hacia adelante con ese compromiso”.