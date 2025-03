Quevedo: “Mis referentes son los artistas de Puerto Rico”

“La verdad es que estar aquí es muy parecido a Canarias. El hecho de que son islas, el clima es similar y la gente es muy cercana. Sobre todo San Juan, la arquitectura es muy similar al casco urbano de Vegueta (ciudad de Las Palmas de Gran Canaria) y es muy parecido. Siempre que vengo aquí entiendo por qué he tenido tanta conexión con la gente de aquí y es que no parecemos”, reveló el artista de 23 años en entrevista con El Nuevo Día .

“Cantar aquí en Puerto Rico es sumamente importante porque toda la gente que admiro es de Puerto Rico. Mis referencias musicales son de aquí, de esta isla tan bonita y de tanto talento. Crecí escuchando las canciones de los puertorriqueños y llenar el Choliseo o el Coca-Cola es increíble. Cuando llegué de niño a Canarias ya se escuchaba el reguetón. Para el 2006 y 2007 ya había mucha referencia de Tego (Calderón), Daddy Yankee, Don Omar se escuchaban mucho y en España no había llegado como tanto esa cultura, pero en Canarias sí por la gran cantidad de gente de latinoamerica que vivía allí. De ahí siempre he estado familiarizado con el reguetón, aunque haya épocas en las que escuché el rap de España, mis referentes son los artistas de aquí (Puerto Rico)”, añadió el cantante, dijo admirar a Arcángel , De La Ghetto, Randy, Anuel, Bad Bunny y Jhayco .

“En el 2022 fue lo de Bizarrap y todo fue un boom. Empecé a girar y fueron dos años intensos sin parar y la verdad es que me estaba afectando un poquito a nivel personal, mental y mis relaciones con la gente.... para poder reorganizar mi carrera de otra manera. Quería parar para hacer el álbum y la gira de Buenas Noches y lo logré. Cuando lo de la sesión yo no estaba consciente de lo que significaba ni de lo importante que era. Con Columbia ya estaba metido en la industria con un mayor conocimiento y con la sesión no entendía nada”, reveló.