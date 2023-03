Hay encuentros íntimos que solo se pueden imaginar, pero no es hasta que se consuman que se logra saber cuál será la atmósfera que lo plagará. Mientras tanto, el cantante y actor puertorriqueño Rafael José alimenta la ilusión de volver a presentarse ante un público, desde su más reciente en 2018 cuando hizo “Boleros del alma”.

Esta vez lo hará desde el Moneró Café Teatro & Bar, del Centro de Bellas Artes de Caguas, idóneo para este tipo de encuentro íntimo que anhela, en lo que será una noche de bohemia. Aún no lo ha visitado, y este próximo sábado, 18 de marzo, será su primera vez allí, haciendo una de las cosas que más disfruta, cantar.

“Estoy bien entusiasmado. Es muy bueno que Puerto Rico empiece a tener otra vez lo que llamamos, ‘showcases’, lugares donde la gente pueda ir a ver los shows, sentarse y darse un trago, como lo fue el Club Caribe en el Hotel Caribe Hilton, el Ocho Puertas, Punto Fijo y lugares así, que son espacios que permiten la parte íntima, como lo son las bohemias”, destacó el presentador del programa “Viva la tarde”, que transmite por Wapa Televisión.

En la bohemia, a la que ha llamado “Amor perdido, Un tributo a Pedro Flores”, pondrá su distintiva voz para rendirle tributo a este compositor puertorriqueño, uno de los máximos exponentes del bolero y la guaracha en la historia musical.

“Hay una relación de don Pedro Flores y mi familia, especialmente con mi padre, que era dominicano. Mi papá era médico y era el mejor amigo del sobrino de Pedro Flores, quien fue el padrino de mi hermano mayor. Entonces el hermano de don Pedro Flores era coronel de la milicia de la República Dominicana para el 1950. Cuando mi papá se graduó de médico, fue este coronel quien ayudó a mi papá a salir de República Dominicana, ya fuera para Puerto Rico o México. Tenía esas dos opciones”, relató el artista, quien además recuerda momentos de su infancia cuando viajaba a Santo Domingo con su familia y visitaba la residencia del hermano de Flores, donde era tratado con mucho amor.

Temas como “Amor perdido”, “Obsesión”, “Si no eres tú”, “Celos de ti” y “Bajo un palmar”, entre otras canciones serán las que marcarán la velada, que tendrá una hora y media aproximada de duración. En entrevista con El Nuevo Día, Rafael José aprovechó para aclarar que la canción ‘La Tierruca’, que comienza con el verso “ese móvil océano gran espejo” es de Virgilio Dávila, y no de don Pedro Flores, como comentó por error en un programa.

“Esto es como un tributo por ese agradecimiento que de alguna manera le tengo la familia Flores, por haber guiado también mi papá para que viniera a Puerto Rico, porque si no, me hubiese tocado vivir en otra cultura, pero qué bueno que nací aquí”, afirmó el artista, quien recientemente formó parte del elenco del musical “La Guagua Aérea”.

El ganador del Festival OTI, que se llevó a cabo en Buenos Aires en 1980, con el tema “Contigo mujer” de la autoría de Ednita Nazario y Laureano Brizuela, también compartió el momento en que tuvo la oportunidad de conocer personalmente al reconocido compositor.

“La hija de Pedro Flores se llamaba María Eulalia y por ella conocí personalmente a Pedro Flores ya encamado. Tuve una conversación con él y fue muy, muy buena, me dio muchísimos consejos, pero ya estaba mayor. Murió en el 1979 y yo lo pude conocer en persona un año antes de fallecer, en el 1978″, indicó el también graduado de odontología.

Para el cantante, que estará acompañado de tres músicos, incluyendo al director Manolo Navarro, fue todo un reto hacer la selección del repertorio, habiendo Flores escrito más de 1,000 canciones y tantas reconocidas. Retante también lo será, según indica, la interpretación de los aproximadamente 15 temas, sin que se pierda la forma particular en la que Daniel Santos los interpretaba, pero impartiéndole también su propio estilo. Mantener una especie de hilo conductor, que evoque a la nostalgia, es parte de lo que se propone.

“Yo sé que la gente va a cantar conmigo porque son canciones que se saben, va a haber bastante interacción entre el público y yo. Esto aquí recordando, como hace cuatro años que no lo hago, al principio estaba un poco nervioso, pero yo digo, ‘pero, Rafa, si tú sabes hacer esto’. Cada sitio es un reto nuevo, cada concepto es nuevo y también medir cómo la gente lo va a recibir. Las canciones de Pedro Flores son simples y preciosas, las melodías son bien armoniosas, preciosas también. Pero, es buscar el orden en que tú pones las canciones para que causen un efecto de recuerdo, de nostalgia”, dice mientras señala que incluirá la canción “Despedida”, a la vez que entona el verso: “vengo a decirle adiós a los muchachos”.

Con su corazón siempre en la música

Dentro de las artes histriónicas, Rafael José se ha permitido experimentar todo lo que le ha dado inquietud. Eso ha sido parte de su vivir. Ha hecho muchas cosas dentro de las artes, sin saber que las iba a hacer, por atrevido, al poner como ejemplo el ser presentador de televisión.

“Hay gente que se faja por ser famoso y tener mucho dinero. A mí, mi gran disfrute es hacer de verdad el arte, cantar, actuar, ya sea comedia o drama, son retos que te pone la vida. Me pongo insoportable, nervioso, antes de cada una de las cosas por pequeñas que sean, porque me gusta hacerlo bien y me apasiona. Las artes son mi primer amor. Empecé cantando, aunque realmente empecé dibujando y cantando, pero no tenía paciencia para hacerlo”, explicó el polifacético artista.

Llegan a su mente los recuerdos, de cómo llegó a la música a su vida, debido a que una tía suya era una aficionada al canto y en su periodo de aficionada, lo llevó a un programa que había en Mayagüez, que se llamaba el “El Carrusel de la Alegría”.

“Siendo chiquito, me llevó porque ella cantaba, entonces cuando entré y vi todo lo que eran las cámaras, los camerinos, donde veía a toda esa gente cambiándose, maquillándose, corriendo, a mí eso me fascinó. Por ahí empecé y me apasioné con la música. Estudié ciencia, pero mi corazón estaba siempre en la música”, añadió.

Cuando observa lo que ha sido su trayectoria, como artista se siente bien complacido y satisfecho de haber llenado esa parte de sí mismo, de haber podido completar cada uno de esos retos, de hacerlos bien y sentir que ya lo hico. Esto le permite además disfrutarse el éxito de colegas de otras generaciones que van despuntando.

“Mucha gente tilda el arte como vacilón. Pudiera aparentar eso, pero no lo es. Entonces hay compañeros que no lo toman con seriedad y creen que la gente no se da cuenta. A mí me criticaban porque estaba pendiente del lenguaje, que las palabras que se dijeran fueran correctas, especialmente en ‘Despierta América’ porque yo representaba no solamente a la negritud, sino a los puertorriqueños, en Miami, un lugar donde más dominaba la cultura cubana en aquel momento y, obviamente, la mexicana, que es el mercado más grande emergente de personas hispanas”, manifestó.