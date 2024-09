Rafik trae su sabor afrocaribeño desde Curazao

Rafik, nativo de Curazao y con raíces colombianas y libanesas, ya que su madre es de Colombia y su padre del Líbano comenzó desde su adolescencia a escuchar el reguetón de Puerto Rico en voces de Wisin y Yandel , Nicky Jam y Don Omar por lo que despertó su interés por conocer más sobre el género urbano y la isla. Sus referentes e influencias musicales boricuas son el llamado “Dúo de la Historia”, es especial “Yandel porque me resulta muy melódico”.

“Estaba loco por venir para Puerto Rico. Llevo años escuchando música de esta isla, admirando todos los talentos que salen de aquí, porque son muchos, hablándome maravillas de esta tierra y de lo hermosa que es. Apenas llevo un día y lo compruebo a pesar de que no he podido ver mucho porque hemos venido de trabajo promocional porque Puerto Rico le ha dado cariño a mi sencillo ‘Tukún’, estoy encantado con lo que he visto”, comentó el artista a El Nuevo Día desde un hotel en San Juan.