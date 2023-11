El exponente de la música urbana, Randy “Nota Loca”, integrante del reconocido dúo internacional “Jowell y Randy” anunció hoy, miércoles, la venta de boletos de su concierto de “Romances & Perreo”.

El espectáculo se llevará a cabo el sábado, 17 de febrero de 2024, a las 8:00 p.m. en Vivo Beach Club en Isla Verde. Los boletos están a la venta en ticketera.com.

Luego del éxito de su último concierto en solitario, “Romances de una Nota”, Randy Nota Loka, promete una noche inolvidable, fusionando el romance con el mejor perreo. El espectáculo contará con invitados especiales como Lunnay, Lenny Tavarez, Teo y Rafa Pabón. Randy aseguró que habrán otros artistas sorpresas.

El repertorio de Randy incluirá éxitos como “Welcome To My Crib”, “Shorty”, “23″, “No Me Digas Que No”, “No Exit”, “Condones”, “Bien & Mal” y “Piel de Seda”, así como otros grandes éxitos como “Sola” y “Baila, Baila”.

Los boletos para el evento están disponibles desde el pasado 24 de noviembre a través de Ticketera. La venta incluirá tres áreas: Rooftop VIP con beneficios exclusivos, Rooftop Lounge con paquetes para grupos y Entrada General.

El área del Rooftop VIP incluye fila exclusiva, baños, barras y meseros y el Rooftop Lounge incluye 12 boletos, mesa y un mesero para un servicio personalizado.