La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía es sincera al admitir que cuando se falla en el amor se trata de “no valorarse a sí mismo”.

En su nuevo disco, el tercero en su carrera, titulado “Lecciones de una vida cagándola en el amor”, la artista revela sus emociones para reconocer que a la hora de amar la prioridad es el amor propio.

“He sido muchas veces culpable de no quererme más a mí misma. De ponerme por debajo de otra persona y de dar y dar y no exigir nada a cambio. Me conformaba y esto es más común de lo que debería. No valorarse a sí mismo y ahí es que uno la caga en el amor. Yo doy y doy y me pisoteaban. Aprendí que no se puede vivir así. Sé que esto puede resultar sorpresivo para muchos, pero hay una luz al final del túnel y todos debemos aprender a frenar el que otros se aprovechen de uno. Eso no está bien”, afirma la cantante que afirma goza de estabilidad emocional con su actual pareja.

PUBLICIDAD

La artista aclara que este disco tiene muchas lecciones y no todas están enfocadas en el amor.

“Cada canción es una lección. La primera canción del disco es la que lleva el nombre del disco y habla de que por el amor hay que luchar, te va a hacer llorar… y menciona todo lo que sucede, pero también cómo sumas lecciones y vas aprendiendo”, añade la artista que se encuentra en Puerto Rico de promoción del proyecto musical.

A nivel sentimental la cantautora que reside en México hace cuatro años, asegura que le va de maravilla con su pareja actual, luego de enfrentar una separación y retomar la relación.

Su separación se dio en medio de la pandemia y de la creación del disco, luego volvió con su pareja y ahora menciona que le va tan bien que “que se me acabó el desamor para la inspiración”. Y es que muchos cantautores se valen del desamor para componer muchas de sus canciones con las que más personas se identifican.

“Mira, cuando escribí mis primeros dos discos estaba súper triste. En mi primer disco estaba molesta con el amor y el segundo fue una catarsis y era para sacarme esto de adentro. Este tercer disco es más ‘lite’ y divertido sin tomarme todo en serio. A nivel personal estoy súper contenta con mi novio y es lo peor que le puede pasar a un compositor porque se te acaba la inspiración. Lo complicado fue escribir en la pandemia se me hizo muy difícil porque no tenía experiencias no estaba hablando con nadie y estaba encerrada”, comenta la cantante, cuyas canciones hasta la fecha, son inspiradas en sus experiencias.

PUBLICIDAD

“Este álbum lo hice con toda la libertad, es verdad que me tardé por la pandemia, y me obligué a escribir porque con la pandemia me sentía que era repetitiva, pero lo pude hacer. Tiene el sonido y las historias que quiero contar. Representa todos los diferentes lados de quien soy y por todos los procesos que viví durante la grabación del mismo”, añade sobre la creación de la producción que contiene 12 temas.

Ahora comienza a escribir desde otra perspectiva, la de la nueva realidad luego de la pandemia de COVID-19 y el “mundo de oportunidades que valoro”, sumado a narrar vivencias de otras personas cercanas a ella, como su familia y amistades.

La carrera de Raquel Sofía ha sido de altas y bajas. También de contrastes ya que mientras obtuvo su primera una nominación a Mejor Artista Nuevo en los premios Latin Grammy en el 2015 el dinero apenas le alcanzaba para sobrevivir, ni pagar la renta. Sin embargo, nada la detuvo en su carrera y en su afán de que las personas se identifiquen con sus canciones, ése es y sigue siendo el sueño que se propuso perseguir a los 15 años.

La artista afirma que se siente plena con todo lo que ha logrado en la carrera y la difusión que ha tenido en la escena de la canción de autor como se le conoce en México. En su patria el panorama es un poco distinto y su aspiración es poder realizar un concierto masivo en la Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Raquel Sofía ha trabajado con varias artistas puertorriqueñas, ya sea desde la faceta de composición como de cantante. La colaboración más reciente fue con su amigo, el cantautor Pedro Capó.

El disco integra el tema “Plan Z” en el que colabora Pedro Capó. “Pedro es mi amigo y cuando empecé a escribirla siempre pensé en Pedro. Plan Z una canción con la que se van a poder identificar muchas personas de mi generación, por lo real que es, y porque no hay otras canciones con este tipo de mensaje. Invité a Pedro porque es alguien que ha venido de abajo y ha luchado por lo que tiene”, concluye.