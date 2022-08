El cantante de música urbana Rauw Alejandro dio otro paso en su carrera al establecer una alianza mundial con la reconocida casa de licores “Societe des Vins et Eaux de Vie” establecida desde el 1830 en la región de Coñac, Francia.

La casa de licores es reconocida como una de las productoras de coñac personalizados más cotizadas del mundo.

“Para una compañía boutique como la nuestra, el enfoque era asociarnos con un creador de tendencias contemporáneas para rejuvenecer nuestra manera de trabajar. La colaboración con Rauw Alejandro viene formándose desde hace varios años y fue mucho más allá de lo que imaginábamos en un principio”, comentó Julien Nau, proveniente de la sexta generación del maestro del coñac y CEO de “Societe des Vins et Eaux de Vie”.

El licor, que Rauw Alejandro nombró “Más Miel” es una mezcla exquisita de miel cruda natural de España con un coñac de la más alta calidad cuidadosamente elaborado por Societe des Vins et Eaux de Vie.

“Le añadí una pizca de jengibre para darle el toque final. El resultado es alucinante. Te vuela la cabeza cuando tu paladar siente la mezcla de todos los ingredientes. No hay nada como esto bajo el sol, se los aseguro. Este es un proyecto personal que quise hacer por mi, mi familia, mis amigos y mi público”, expresó Rauw Alejandro.

Coñac "Más miel". (Suministrada)

De otra parte, el empresario Alberto de la Cruz, presidente y CEO de Coca Cola Puerto Rico Bottlers, distribuidores de “Más Miel”, mostró su satisfacción de introducir el licor en el mercado de Puerto Rico.

“En nuestra trayectoria profesional hemos distribuido grandes licores, pero este coñac de Rauw Alejandro será uno de los más exitosos que hayamos visto en la historia de nuestra empresa. Su presentación visual, el diseño de la botella y su sabor hacen de este coñac uno muy especial, de eso estoy seguro.” dijo Alberto de la Cruz

“Más Miel” ya se encuentra disponible en Puerto Rico en los supermercados Econo, Selectos y el restaurante Bodegar, su precio fluctúa entre los $35 dólares la botella y las cantidades son limitadas. Se espera que a finales de año 2022 el coñac se pueda ordenar en línea para los fans en los Estados Unidos.

“Los que me conocen bien, saben cuán esencial es la miel para mi voz, es fascinante en todas sus expresiones, sabor y textura. Para mi la miel es simplemente el néctar ancestral más fascinante que existe. Hace tiempo estaba en búsqueda de un licor confeccionado a mi gusto, y no quería asociarme con grandes corporaciones solo por endosar un producto, quería crear por mi mismo la bebida y participar del proceso. Cuando surgió este proyecto en unión a experimentados artesanos franceses y teniendo el control creativo absoluto, me lancé de lleno” dijo la voz de “Todo de ti”.