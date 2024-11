Rauw Alejandro deja atrás lo futurístico para acercarse a lo clásico

“Siempre que estoy haciendo un proyecto trato de visualizar lo próximo, para crear un pequeño mapa de mi carrera y asegurarme de no repetir ni hacer lo mismo, tratar de siempre innovar y buscar un punto diferenciar en todos mis proyectos. Terminando ‘Saturno’ ya yo tenía más o menos una idea de lo que iba a hacer; quería un contraste de la era futurística que tenía Saturno, con lo clásico, lo vintage ” , expresó el también productor de 31 años, quien bromeó con que le adjudicó esa decisión a la edad que ya posee. “Sentía que tenía una atracción hacia un personaje un poco más clásico y a mí me gusta combinarlo todo: la música, lo visual, la estética, el concepto de un proyecto, que me gusta que todo haga sentido”.

“Empecé cantando R&B, soy un artista que se enfoca mucho en encontrar melodías nuevas en el estudio, ese es mi mayor trabajo. Además de ser productor y trabajar con los demás productores, siempre estoy en búsqueda de new melodies, ese es como mi expertise. Es algo que nunca dejo de hacer en el estudio con mi piano, en la búsqueda de melodías nuevas, eso me ha destacado en mi carrera”, destacó el artista, que contó con los productores El Zorro, Mag, Tainy, Pharrell Williams, Kenobi, Dímelo Ninow y Mr. Naisgai.

En la sintonía de Frankie Ruiz

“Cuando lo interpreté por primera vez en Nueva York, sinceramente estaba súper nervioso, me acuerdo estaba lloviendo, hacía frío, ese día estaba todo en contra, pero yo dije, ‘voy pa’ encima con ‘Tú con él’, y creo que fue grande, vi todas las reacciones del público en las redes, y yo contento con siempre atreverme a hacer cosas. Me gusta respetar los códigos de la salsa y hay tanta salsa en el pasado que yo pienso que también la nueva generación, los chicos nuevos, tienen que conocer”, compartió el carolinense,

“Este año estuve, literalmente, escuchando a Frankie todos los días, y el tema que más conecté con él es ‘Tú con él’. Era un tema que cantaba todos los sábados en casa cuando hacía el laundry. Nunca se me iba de la mente. Fue la canción que más difícil se me hizo grabar en el estudio, porque es bien difícil y delicado hacer una interpretación de un éxito mundial de otro artista. Por lo menos yo le tengo mucho respeto al arte y a Frankie, y no la quería arruinar. Pero yo tengo el truquito, como Frankie lo tenía, y yo decía que sí lo podía hacer. Fue el tema que más me costó en el estudio, pero lo pude terminar, y vocalmente me retó, me hizo pasar un challenge a nivel de cantante en un estudio musical”, expresó el también bailarín.