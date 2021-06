Para volver a celebrar eventos multitudinarios y compartir juntos momentos que nos unen como país, los artistas urbanos Rauw Alejandro y VF7 levantaron su voz, así como otras figuras de la música, los deportes y la moda para la nueva campaña de vacunación #ReadyParaAbrazarnos, que inició hoy.

La campaña, lanzada por la organización Direct Relief junto a VOCES Coalición de Vacunación de Puerto Rico (VOCES PR), busca despertar el interés colectivo que permita alcanzar el 70% de personas vacunadas contra el COVID-19 para lograr lo que se le conoce como la inmunidad de rebaño.

“Siempre dispuesto a todo lo que tiene que ver con mi comunidad, Puerto Rico y el mundo entero. Quería poner mi granito de arena. Además de hacer música y de poner a todo el mundo a bailar y a gozar, siempre intento estar relacionado a lo que es el pueblo. En esta pandemia, los artistas somos portavoces y todos se tienen que vacunar para que los parties vuelvan otra vez y vuelvan los conciertos”, expresó el intérprete del éxito “Todo de ti”, quien se prepara una gira que comenzará el 15 de julio de 2021 en Carolina del Norte y que culmina el 15 de enero de 2022 en Los Ángeles, con presentaciones en más de 30 ciudades en Estados Unidos y España.

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro en medio de la filmación de la campaña de vacunación contra el COVID-19, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Ya todo el ‘crew’ y el corillo está vacunado. Estamos contentos y con ansias de volver a la tarima y que la pandemia desaparezca. Los jóvenes somos un poco rebeldes, pero les digo que saquen un día rápido, vayan y se vacunen, salen de eso y siguen por ahí. Es lo que hay que hacer. Yo estoy loco por cantar toda mi música otra vez. Así que todo lo que pueda hacer para que eso pase, lo voy a hacer. Me vacuné ya, estoy bien, con las dos dosis. Tenía miedo de que me saliera un ojo o un dedo extra, pero no me pasó nada, estoy bien”, dijo en tono jocoso, mientras filmaba desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot algunos de los visuales de la campaña que se va a difundir en los diversos medios de comunicación.

Asimismo, la cantante urbana VF7 cuenta que a pesar de que al principio no se quería vacunar, accedió a hacerlo por su salud y por su tipo de trabajo, que requiere innumerables viajes fuera de Puerto Rico.

“Al principio, no me quería vacunar, le decía que no a eso. Pero, por mi salud y Puerto Rico, lo hice. Ya que tengo que viajar, quiero salir ya sin mascarilla, ahí a lo loco, hay que ponérsela para poder estar libre. Quería viajar, ir a entrevistas, lo tenía que hacer. El mensaje es en general a todas las personas que se la pongan, yo se los digo de verdad, de corazón, para que puedan tener libertad y poder salir de la cuarentena”, manifestó la artista de 14 años, quien manifestó que tiene planes de ir a España a presentarse en varios shows durante este año.

La intérprete del tema “Código Secreto” que grabó junto al cantante Lunay, mientras se preparaba para ofrecer el mensaje que formará parte de la campaña, señaló que cuando sale a la calle aún se le hace raro ver a la gente con mascarilla y no poder libremente hablar con otros.

La cantante urbana VF7 es otra de las portavoces de la campaña, que lanza este jueves, 17 de junio. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Quiero salir sin limitación y sin miedo, poder estar, hablar con los vecinos y estar con mis fans, poder abrazarlos y decirles muchas gracias. Me uní para ayudar a Puerto Rico”, expresó la adolescente natural de Cayey.

“Extraño llenar recintos como este. Nos acostumbramos a usar las mascarillas, pero nos gusta ir por ahí normal, las nenas con el ‘make up’, ir a la playa, al club en las noches, al cine, al shopping, chinchorrear sin nada que se tenga que reservar, pues eso desespera un poco. Así que con la vacunación ya estamos más cerca de eso”, dijo por su parte Rauw Alejandro.

Mejorar la salud de Puerto Rico

Ivonne Rodríguez-Wiewall, quien es asesora ejecutiva para Puerto Rico de Direct Relief, mencionó que gestaron la campaña #ReadyParaAbrazarnos atendiendo su misión de mejorar la calidad de la salud de las personas que se ven afectadas por pobreza o por casos de emergencia, como lo es el COVID-19.

“Nosotros constantemente estamos buscando iniciativas que se enfoquen en la salud de todos los puertorriqueños. Por eso cuando VOCES se nos acerca para llevar a cabo esta campaña de vacunación, pues definitivamente dijimos que sí. Esta campaña lo que busca es alcanzar la meta de que en Puerto Rico lleguemos al 70% de personas vacunadas para llegar lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Queremos dejar atrás el distanciamiento, las mascarillas y volver a unirnos como pueblo, poder llenar el Choli, las canchas de baloncesto y los parques de pelota”, expresó Rodríguez-Wiewall.

Enfatizó que las personas entre los 20 y los 35 años son los que menos están yendo a vacunarse, razón por la cual quisieron integrar a las figuras de Rauw Alejandro y VF7 como unos de los portavoces.

“Entendemos que ellos como puertorriqueños y jóvenes, que son tan queridos por el pueblo, es favorable que hagan el llamado a que las personas vayan a vacunarse”, explicó mientras mencionó que también se integraron como portavoces el expelotero Carlos Delgado, los integrantes del equipo Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional y la diseñadora de moda Stella Nollasco, entre otros.

De otro lado, Lilliam Rodríguez, fundadora de VOCES PR, recordó que existen diferentes centros de vacunación en centros comerciales, incluyendo el que está en Plaza Las Américas, localizado en el primer piso al lado de la tienda Sears, así como en supermercados Econo.

“Estamos ahora mismo como a un 56% según las estadísticas del Departamento de Salud. La meta que nos hemos puesto para finales de verano y principios de agosto, poderla lograr el 70%. Esta campaña hace el llamado a que seamos parte de lograr ese 70%, darle a la gente ese empujón para llegar a la inmunidad de rebaño. Esto tiene que ser una meta de todos en Puerto Rico. Nuestros niveles de contagio han bajado desde que comenzó la pandemia y es gracias a la vacunación”, concluyó Rodríguez.