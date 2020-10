View this post on Instagram

Hoy los salseros estamos de luto. Se nos fue un Sonero y defensor del género, con un estilo controversial, divertido, creativo y melodioso. Tuve la oportunidad de hacerle coro en el año 1989 y de ahí en adelante, cientos de anécdotas y una amistad genuina. Siempre te recordaremos. Te espera la rumba en el cielo. Descansa en paz “Dueño del soneo”. Aquí en un compartir con Gilberto y Lugo(QEPD)