Regresa el “Magic Senior Prom”

“Lo que comenzó como una idea de unir a cientos de clases graduadas bajo un mismo techo, se convirtió en una tradición que marcó a miles. Este año, el ‘Magic Senior Prom 2025′ celebra su esperado regreso en el Coca Cola Music Hall, con la promesa de revivir no solo los mejores ‘hits’ de los 80’s y 90’s, sino también la nostalgia de volver a los años de la ‘high’ con esos elementos comunes que teníamos en nuestras escuelas. En la música tendremos a dos favoritos del público: Fiel a la Vega y Vico C; y para que no paren de bailar y disfrutar, estará el DJ Joaquín Opio, con música a través de toda la noche. Así que te invitamos a reunir a tu clase graduada, sacar el ‘outfit’ ochentoso y prepararte para vivir el reencuentro más épico del año”, comentó Simón Carrillo, productor del evento.