Daddy Yankee dice que se retira… algunos le creemos, otros siguen aferrados a un eventual retorno, pero lo cierto es que, con este anuncio, llega una gira de conciertos, cuyas fechas en Puerto Rico aún no se anuncian, y su último álbum musical titulado “LegenDADDY”. Cuando escuché el nombre me reí bien alto y dije “genial, es que Yankee cuando quiere es genial”. Lo comenté con amistades y conocidos y la reacción de todos fue la misma: Esto es histórico, sin Daddy Yankee no hay reggaetón. Entonces, ¿qué será del género urbano sin su más grande exponente?

Van 10 años de su última producción musical, “Prestige”, y hoy se ve más joven y enérgico que nunca. Parece increíble que se retira de una carrera de 32 años, pero desde mucho antes de la “Gasolina” ya Yankee era Yankee. Artistas como Bad Bunny y Eladio Carrión quizás hoy no tendrían el éxito del que gozan sin que Raymond Ayala hubiese ayudado a abrir espacios mundiales transformando el “underground” en lo que hoy es reggaetón, e innovándolo año tras años con distintas fusiones de sonido que apelan a diferentes sectores.

Yankee siempre ha podido pasar del “underground” a lo “mainstream” de manera fluida. De una canción bailable a un “fronteo” sin dificultad alguna, “LegenDADDY” fusiona diversos géneros como la salsa, la rumba y el pop con reggaetón dejando claro porqué hoy el género urbano es tan internacional. Esta producción cuenta con 19 temas y una duración de poco menos de una hora:

· “Legendaddy” comienza con una introducción corta que referencia las entradas a “rings” de boxeo. Las generaciones más jóvenes podrán asimilar esta referencia a canciones recientes de Bad Bunny, como “Booker T”, y “McGregor” de Anuel AA, donde también comparan el “frontear” en el género con “frontear” en deportes. Pero los que llevamos más tiempo escuchándolo y siguiendo su carrea, recordaremos que antes de ellos, en su gira de conciertos con Don Omar, abrían sus funciones siendo anunciados por el propio Michael Buffer.

· Campeón – Parte del género urbano es actuar con “flow”, aunque humilde, es importante hacerle creer a tus fans que eres casi invencible. Con este “fronteo” bailable, él mismo cuestiona al final: “si LegenDADDY no hubiera existido, ¿cómo se llamaría este género?”

· Remix – El reggaetón en sus inicios fue muchas cosas, por ejemplo, exaltar los atributos de las chicas siempre fue parte integral del contenido. Y hacia eso se dirige “Remix”, desde el “beat” hasta la lírica traen vestigios y recuerdos del reggaetón que escuchábamos a escondidas o veíamos en los canales de videos musicales (cuando no existía YouTube).

· Pasatiempo – Toma la pista de “Show me Love” de Robyn S y la moderniza en esta colaboración con Myke Towers. Este junte siempre se siente especial porque, aunque ambos tienen sus estilos particulares, también tienen similitudes entre sí, la habilidad al chantear, el flow, la dirección a donde llevan su música. En fin, juntos suenan bien.

· Rumbatón – es una rumba que curiosamente nos exhorta a “bailar reggaetón”. Una opción más dirigida a sus fanáticos en otros países de Latinoamérica.

· X Última Vez – Los reyes del reggaetón se unen en lo que quizás es la última vez, y aunque usualmente cantan al estilo de DY, en esta ocasión adoptaron más al estilo de Bad Bunny: un reggaetón triste, de desamor, nostálgico. ¡Será un gran éxito!

· Para Siempre – Similar a la anterior, Yankee en esta colaboración con Sech adopta su estilo romántico.

· Uno Quitao y Otro Puesto – Empezó y pensé: “ahora fue!”. Consideremos esta un “fronteo” clásico, lo que muchos entendemos es lo que mejor domina Daddy Yankee. aunque desde hace años solo nos deja verlo en pequeñas dosis. Es de esas canciones que hay escuchar con detenimiento para procesar y entender las referencias en cada barra. Nos veré escuchando esta de camino a nuestros trabajos de oficina. Siempre con un estribillo pegajoso, dejando claro que sigue siendo “calle y el mejor; hasta sugiere que eventualmente será inducido al “Salón de la Fama”.

· Truquito – es un interludio de 26 segundos que opera como introducción a la siguiente canción.

· El Abusador del Abusador – Daddy Yankee es cocolo, no es secreto. En sus redes lo podemos ver escuchando salsa casi todos los fines de semana y no podía contener su emoción cuando pudo colaborar con Marc Anthony. Así que no es sorpresa que su última producción incluya un “fronteo salseao”.

· Enchuletiao – “Enchuletiao” es igual a cuando se te suben las chuletas. Es decir, cuando tienes un gran ego, te sientes muy importante o superior; y asimismo, tenemos este “fronteo” que raya en “maleanteo”. Nuevamente Yankee nos deja claras sus raíces: la calle; y para ellos es esta canción donde demuestra sus habilidades chanteando con astucia y rapidez.

· Agua – una colaboración con Rauw Alejandro y el guitarrista norteamericano, Nile Rodgers. Alineado con lo que usualmente es el estilo de Rauw, esta canción suena como nada que hubiese hecho Daddy Yankee anteriormente. Un pop urbano innovador con rastros de la música en los 80s.

· Zona del Perreo – con Natti Natasha y Becky G, es un perreo dirigido principalmente a las chicas que van juntas al “jangueo”. No dudo en que se convierta en o la canción del verano.

· Hot – el tipo de canción que bailamos en clubes, en el carro o en donde sea, esta colaboración con Pitbull es bien comercial y ya cuenta con un video musical súper divertido.

· La Ola – trayendo de vuelta una fórmula que domina, como mismo ocurre con “Shaky, Shaky”, utiliza la estrategia de repetir una palabra para lograr que el coro “se pegue”. Además, cuenta con una pista clásica de reguetón, perfecta para bailar.

· Bombón – este dembow logra lo que los dembows deben lograr: que sea imposible quedarse quieto… con El Alfa y Lil Jon, desde que comienza hasta que acaba vas a moverte, quieras o no.

· El Rey de lo Imperfecto – una canción romántica bien comercial con fusiones de cumbia y pop súper bailable.

· Impares – otra canción de desamor, pero con un “beat” pesado de reguetón… parte de lo que hace los talentos jóvenes como Bad Bunny, Ozuna, y Anuel AA tan exitosos es la honestidad con que le cantan al amor y desamor a pesar del “flow” y la “calle”. Daddy Yankee logra hacer suyo este estilo sin problemas.

· Bloke – y entonces su último álbum cierra con la pista del reguetón clásico de los 90s. Nuevamente resalta los atributos de la chica que le interesa, pero haciendo referencias locales que nos transportan a esos inicios del género.

A la vez que sale este álbum, Daddy Yankee publicó nueve videos musicales y seis “lyric videos” en su canal de YouTube. “LegenDADDY” es para todos los que escuchamos reguetón y música urbana porque todos somos o hemos sido fanáticos de Daddy Yankee en algún punto de su carrera. Porque sin Yankee no hay reggaetón, sin Raymond Ayala no solo el género sino la industria sería completamente distinta. El “Big Boss” se retira en alta, con un cuerpo de trabajo que pocos pueden cuestionar y un álbum lleno de coros pegajosos, con mucho flow y que deja una sensación agridulce porque, aunque todos deberíamos aspirar a retirarnos en salud y energía, es claro que Yankee nos ha dado todo pero siempre nos podría dar más.