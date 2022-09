“RaiNao”: es un “play on words”, una especie de puertorriqueñización de “right now”. Hace ya muchos meses me había topado con esta artista en la plataforma YouTube, una de esas noches que dejas que el algoritmo corra solo y te recomiende lo que se asimile a ti. En mi caso, la pegó.

Temprano en la mañana de ayer escuché su nuevo tema: “Limbo”; rápido la compartí con amistades dejándoles claro que “RaiNao le mete”. Una de las cosas que más me gusta de la artista es, precisamente, lo presente que está Puerto Rico, nuestra cultura, en su contenido.

Su nueva canción “Limbo” no es excepción: toma ritmos de bomba puertorriqueña (seis corrido) y las mezcla con influencias de ‘dancehall’, ‘afrobeat’ y música electrónica.

on pocas las mujeres que han tenido oportunidad de brillar y sobresalir en el género urbano, y en Puerto Rico actualmente solo tenemos a Ivy Queen. Así que siempre que me entero de chicas “metiéndole” a lo urbano, confieso, que siento emoción. Aún hay trabajo que hacer para visibilizar el trabajo de las mujeres en todas las esferas. Si tanto talento exportamos, ¿cómo es posible que la cuna del reguetón no pueda producir superestrellas mujeres en el género urbano?

Esta nueva generación de talentos está rompiendo ciclos y muestran bastante apertura a darles espacios a mujeres: Young Miko y Villano Antillano, por ejemplo, quienes, como RaiNao, cantan sobre temas reales: sexualidad, amor, vacilón; del mismo modo que los hombres que han dominado el género urbano históricamente.

Las mujeres no escribimos sobre los mismos temas que los hombres, porque no somos hombres. Nuestros intereses son distintos porque culturalmente la forma en que co-existimos es distinta. RaiNao toma las particularidades del género urbano y las enlaza con líricas que invitan a repensar el tipo de relaciones que nos parecen sanas y cuáles no lo son. Cuáles nos dejan en el “Limbo”.

La canción le hace honor a su nombre, tratando sobre cómo siente estar en el centro de todo y de la nada a la misma vez. Sobre esa sensación de no saber ubicarte en una relación, los intentos de escaparla pero están en un estado emocional inconsistente, adictivo y cómodo a la misma vez. Es esa expectativa de un “punchline” que nunca llega.

Con “Limbo” estrena un video musical donde RaiNao trae una propuesta visual que muestra el limbo como espacios etéreos, efímeros pero a la vez familiares y acogedores. Producido por Nasha Santiago, de la casa productora “La Deseada” y dirigido por Juanky Álvarez en colaboración con otrxs artistas puertorriqueñxs.

El diseño y confección de piezas de vestuario exclusivas estuvieron a cargo de Namibia Viera y el maquillaje en manos de Mel Michelle. Además, el video presenta una pieza de arte en cristal, creada por Jesús ‘Chu’ Gómez, que representa el arma que RaiNao usa para protegerse de los recuerdos y carencias dentro del “limbo”.