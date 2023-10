Carlos Fernández, Carlos Colón, Charlie Rivera y Ángel Martínez, “disc-jockeys” originales de la icónica y desaparecida discoteca Isadora, se sienten como cualquier gran estrella de la música que está a punto de presentarse en un recinto importante. Aunque su trayectoria como DJ’s continuó tras el cierre del club de baile sanjuanero el 31 de octubre de 1993, el 60 aniversario de The Condado Plaza Hotel representa mucho más que sonar música de los 70, 80 y 90.

Para estos tres expertos en la selección y mezcla de música grabada, el evento, que se celebrará el 28 de octubre a partir de las 8:00 p.m. en el Grand Ballroom de la hospedería, literalmente, significa “revivir Isadora por una noche”. Para aportar a la imaginación de las generaciones que vinieron después y de aquellos que nunca pisaron el salón, Fernández, Colón y Rivera describieron el lugar como uno “mágico”, “elegante” y “exclusivo”.

“Allí (en Isadora) no entraba todo el mundo. Primero, había un ‘dress code’ (código de vestimenta). Segundo, tenías que ser invitado especial o miembro. Era como lo que hoy es Vivo Beach Club. Digo, se cobraba la entrada para aquel que quisiera ir, pero se promovía que tú pagaras la anualidad”, detalló Colón sobre el acceso cuyo valor aproximado era de $300.

En sus casi 40 años de carrera, los DJ’s, que también comparten una sólida amistad, nunca habían sido entrevistados, por lo que la cita con El Nuevo Día fue motivo de emoción, algo de nervios y orgullo. Esta mezcla de sentimientos no se debe tomar por poco, pues, contrario a lo actual, la exposición y el protagonismo no formaban parte de las cualidades de un “disc-jockeys”.

Mientras se daban “el palito” en la barra del hotel ubicado en Condado, los verdaderos reyes de la fiesta le dieron para atrás al tiempo y continuaron desempolvando los recuerdos que siempre guardarán en sus memorias. Solo bastó ver el brillo de sus ojos para convencerse de que la pasaban muy bien.

“Los que llegaron a ir (a Isadora) sí que gozaron”, dijo Rivera. “Los visitantes se dividían en dos grupos. Estaban los miembros, que eran los locales y que iban los fines de semana y estaban los turistas que se bajaban de los barcos. Esos llegaban los días de semana”, añadió. Sus colegas afirmaron con la cabeza.

El código de vestimenta fue un tema aparte. “En sus inicios, lo único que iba era gente VIP, ‘high class’. Una de las dueñas era Nydia Caro, así que allí llegaban los artistas grandes”, expuso Fernández.

“La gente era, no tenis, no mahón. Sí (se permitían) camisas de manga larga y zapatos de vestir. De hecho, el ‘disc-jockeys’ tenía que ir en etiqueta. El DJ tenía que verse bien porque al principio la cabina no era cerrada, era abierta, entonces tenía que verse presentable para cuando alguien se acercara a solicitar alguna canción”, comentó Colón.

Aunque, al momento de esta entrevista, los protagonistas de “Isadora revive” todavía no tenían definidos sus “outfits” para la gran noche, sí sabían parte del repertorio con el que deleitarán a su audiencia. Los comentarios en las redes sociales son una muestra de que el público tiene bien definido lo que desea escuchar en el evento, cuyos boletos están a la venta en ticketera.com.

“Al principio allí se tocaba música europea. Para aquel entonces también estaba Madonna bien pegá', Ibiza, y todo eso. Una noche, yo me tomé la libertad de comenzar a tocar ‘oldies’ (clásicos), música de cuando la discoteca comenzó, Donna Summer, Viola Wills, entonces la dicoteca tomó otro giro, y no se tocaba música latina. La única persona que se podía tocar era Juan Luis Guerra en sus inicios”, describió Colón.

Para disfrutar “Isadora revive”, la producción ofrece dos alternativas. El Boleto VIP incluye área con mesas y sillas, barra exclusiva, servicio de barra abierta en marcas seleccionadas y aperitivos. La hora de entrada para quienes elijan esta opción será a las 8:00 p.m. Por su parte, el Boleto General permitirá la entrada a las 9:00 p.m. y servicio de barra abierta de marcas seleccionadas.

Como nota aclaratoria se establece que el evento va dirigido a personas mayores de 25 años.

La cuna de astros boricuas

Según pasaron los años, las restricciones en Isadora se flexibilizaron. Los DJ’s dejaron de vestir de etiqueta y la discoteca se convirtió en un escenario que vio nacer la carrera de grandes exponentes nacionales.

“Aquí, una de las cantantes más famosas, merengueras, que se llama Olga Tañón, empezó sus pininos cuando estaba con el grupo Chantelle y Chantelle fue a hacer presentaciones exclusivas con sus músicos. Para entonces ella estaba no con Billy Denizard, (su pareja sentimental) se llamaba Nicky Suárez”, dijo Fernández.

Asimismo nombraron a Ednita Nazario, Yolandita Monge, Jailene Cintrón, quien fungía como animadora, y Johanna Rosaly. Actores y cantantes extranjeros, de igual manera, dejaron su huella en el local.

Colón, por su parte, lamentó que, aunque la música de estrellas como Donna Summer y la puertorriqueña Celi Bee encontraron un espacio en el mercado nacional -en parte- gracias a la exposición que tuvieron en la famosa discoteca, ninguna de las dos intérpretes llegó a pisar su escenario.

En los últimos años del establecimiento, recordó Fernández, fueron muchos los cantautores puertorriqueños que se dieron cita para audicionar, y formar parte del grupo de artistas que amenizaba. Entre ellos, Jerry Rivera y Grupo Manía.

Otros tiempo

Al igual que todo, con los avances de la tecnología, que actualmente dictan las pautas en cuanto a formas de socializar se refiere, los músicos coincidieron en que, para los tiempos de Isadora, su trabajo era mucho más valorado y respetado. Muchas de las buenas costumbres de ese período, lamentaron, se han perdido.

“Lo mejor era que esto (el celular) no existía. La gente iba a escuchar música, la gente iba a lo que tenía hacer. Si te querías comunicar con alguien, tenías que llamar a la recepción, y entonces ellos le pasaban el mensaje a la persona”, recordó Fernández.

La diferencia de épocas, también, es notable en el horario de trabajo de un DJ. Hoy día, su labor un día normal podría completarse hasta en cinco horas. Antes, comenzaba a las 10:00 p.m. y la hora de salida se extendía hasta pasadas las 6:00 a.m.

Pero, no todo es negativo en la era digital. Los tres ”disc-jockeys“ estuvieron de acuerdo en que, sin todas las herramientas disponibles para este tiempo, estarían perdidos.

“Sin la tecnología de ahora, aquello era un disco detrás de otro, un disco detrás de otro. Ahora tú grabas un segmento o un ’playlist’, y lo pones a sonar en el evento. Lo más difícil era el sistema de trabajo de la discoteca. Era un sistema que, a pesar de que había mucha variedad musical, a los dueños no les interesaba que la pista se llenara porque no era negocio para ellos. Así que, entretener al público más lograr que no estuvieran toda la noche en la pista, era todo un reto”, puntualizó Rivera.

Al finalizar la conversación, los DJ‘s pronunciaron palabras de gratitud y admiración entre ellos. Los tres reconocieron que ser amigos en una industria tan competitiva los ayudó a mantenerse laboralmente activos de forma ininterrumpida, incluso hoy, 30 años después.

“Isadora revive” les dará la oportunidad de volver a juntarse al mando de la pista. Con esta celebración, también cobran vida sus esperanzas de que la zona se convierta en el punto más vibrante del area metropolitana.