Isadora Duncan, la famosa bailarina norteamericana de principios del siglo XX, considerada la creadora de la danza contemporánea, fue la inspiración para nombrar un emblemático espacio de diversión de finales de la década de los 70 que marcó una época en San Juan: la discoteca Isadora, ubicada en The Condado Plaza Hotel, que abrió sus puertas en 1978 y cerró definitivamente en 1993.

Una época que la cantante Nydia Caro recuerda con mucho cariño y orgullo. Y no es para menos. Ella fue la que concibió la idea y que puso en marcha junto a sus socios, el productor Gabriel Suau (quien fue su esposo y padre de sus hijos Christian y Gabriela), el empresario Joe Vélez, el diseñador de interiores ya fallecido Jorge Rosselló y el bailarín de flamenco, Fernando Lucena. Además, el rostro de perfil de la artista era el logo que distinguía a la discoteca.

“Era el momento de las discotecas; las había en todas partes. Pero Isadora era más como un club de amigos, que fue como realmente comenzó”, rememora la artista, quien escogió el nombre de la discoteca como un homenaje a “una maravilla de mujer”, adelantada a su tiempo.

“En realidad nosotros creamos como una especie de código de amigos, porque todos hemos sido íntimos amigos por muchos años y la idea era que fuera un club muy elegante, una discoteca diferente a las que había hasta ese momento. Y lo fue. Primero porque era muy linda. Era un espacio relativamente pequeño dentro del hotel, pero tenía un jardín espectacular donde hacíamos muchas fiestas temáticas -de Navidad, Año Nuevo y San Valentín. Pero la más famosa y divertida era la de Halloween”, relata la cantante, tras subrayar lo divertidas que eran esas celebraciones especiales que también incluían desfiles de moda, entre otras actividades.

Precisamente, en estos días, The Condado Plaza Hotel se prepara para celebrar el 60 aniversario de la hospedería “con una noche inolvidable llena de música, baile y diversión sin fin”, el 28 de octubre, con una gran fiesta denominada “Isadora Revive” en la que también participan tres de los DJ’s originales de la discoteca: Carlos Fernández, Carlos Colón, Charlie Rivera y Ángel Martínez “para revivir la mejor música de los 70, 80 y 90″.

Y es que, para los amantes de la música disco, recrear la icónica discoteca significa rememorar la época dorada de este género musical y de un tiempo en que Puerto Rico se disfrutaba de una vida nocturna muy vibrante en la que, además de bailar hasta el amanecer en las discotecas, también podías gozar de espectáculos de clase mundial en los hoteles, con artistas del calibre de Sammy Davis Jr., Nat King Cole, Frank Sinatra, Johnny Mathis o Liza Minelli.

“Tuvimos una vida nocturna muy buena, con muchas opciones para divertirnos y pasarla bien”, asegura Nydia Caro, mientras recuerda que a la discoteca Isadora también llegaban invitados como Julio Iglesias, Luis Miguel, Marc Anthony, Dagmar Rivera, Olga Tañón o Celi Bee (Celinés), entre muchos otros famosos. Isadora también se distinguió, recuerda la voz de “Hoy canto solo por cantar”, por los premios a los ganadores de concursos que organizaban en las fiestas especiales.

Por ejemplo, la intérprete recuerda que, en una fiesta de Halloween, una comparsa llegó con un ataúd con una persona supuestamente fallecida y se ganaron el primer premio, con dos pasajes a España. “Llegaron con un coro de viudas que lloraban. No sé cómo ese hombre (el que hacía de muerto) nunca abrió los ojos en toda la noche”, recuerda risueña la artista, también conocida como “la Muñeca de los ojos brujos”.

“Isadora era un espacio artístico y se pensaba mucho en lo que queríamos hacer. Para mí eran fiestas para los sentidos. La idea era que cada visitante se divirtiera y que se quedara con las ganas de volver”, agrega la cantante, quien admite que era un sitio exclusivo con membresía, aunque no recuerda el costo. Pero, para los estándares de la época, está de acuerdo en que pudo ser caro. “Creo que sí, la verdad es que tomábamos mucho champán”, dice entre risas, pero rápido aclara que ella no se involucraba en las finanzas del negocio.

“Soy artista, yo daba las ideas de las fiestas y de los temas”, argumenta al referirse a su labor creativa como socia. Sin embargo, dice que eventualmente tuvo que decidir no seguir debido a los múltiples compromisos que tenía. “Se me hacía muy difícil porque tenía un programa de televisión semanal, viajaba mucho, además de que ya tenía a mi hijo Christian. Pero mientras estuve allí fue muy lindo, fue fantástico”, reitera, al recordar que en esos momentos había muchas discotecas famosas.

De la misma forma rememora que luego de su salida como socia de la discoteca, el empresario Joe Vélez fue el último que se quedó en el negocio, que estuvo abierto por varios años más. Luego, agrega, Jorge Roselló y Fernando Lucena abrieron otra discoteca en el hotel San Juan.

No obstante, la artista no tiene dudas de que la discoteca tuvo un sitial en la movida nocturna de la isla y que fue un ícono de su tiempo. “Era un club privado con unas reglas y una ética. Otro dato es que Isadora abría temprano, no era a medianoche como se hacía después. La gente iba a cenar y después iban a Isadora. Era un sitio que a uno le gustaba ir para mirar quiénes estaban, para compartir… Era una salida que garantizaba que la noche iba a ser chévere”.

La “fiebre” de la música disco

La escena musical de finales de los años 60 y principios de los 70, ya presagiaba unos cambios, tanto en la música como en los bailes. Pero el empujón hacia la música disco lo recibe en 1975 cuando comienza a sonar lo que era ‘hustle’ con la canción del músico y compositor estadounidense Van McCoy, “The Hustle”, “y estaba toda esta mezcla de la música bailable que empezaba a arroparlo todo”, dice el periodista Javier Santiago, fundador y presidente de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Hasta que llega la película “Saturday Night Fever” (1977) y revoluciona todo lo que tenía que ver con música. Una “fiebre” que también llevó a músicos veteranos de la música popular a también hacer música disco, añade Santiago. Entre ellos, el cantautor estadounidense Johnny Mathis, quien grabó música disco y una de sus canciones, que sonó mucho aquí, fue “Gone, Gone, Gone”. También menciona a Paul McCartney & Wings, con “Goodnight Tonight”; Rod Stewart con “Do Ya Think I’m Sexy” y Bette Midler con la canción “Stragers in The Night”, entre muchos otros artistas que se montaron en la ola de la música disco.

Además, recuerda que al año siguiente llegó la película “Thank God It’s Friday” en la que la cantante norteamericana Donna Summer interpretaba la canción “Last Dance”, que se convirtió en una de las canciones emblema de la música disco. De la misma forma, Santiago resalta que muchos músicos y cantantes latinos comenzaron a grabar música disco. Entre ellos, Carmita Jiménez con “La Generación de Hoy” y “La Vida en Rosa”; Lissette Álvarez con “Yo quiero un poco más”; mientras Dagmar Rivera grabó un álbum que incluyó una versión del tema “Cucubano”, de Tite Curet Alonso, en inglés y español.

“Básicamente, todos los artistas grabaron música disco”, afirma Santiago, quien dice que una puertorriqueña que obtuvo mucho éxito con la música disco fue Celi Bee (Celinés), con canciones como “Superman”, “Macho (A Real, Real One)”, “Fly me on the wings of love”, “que también fue un palo.

Sin embargo, afirma Santiago, en Puerto Rico la figura que llegó al primer lugar de las listas fue Nydia Caro y menciona algunas de las canciones que grabó en esos años. Entre ellas, “El amor entre tú y yo”, “Isadora (Dance, Dance, Dance!)” y “Keep on Moving”, un disco de 12 pulgadas “que eran versiones extendidas de una canción, que duraban de diez a 15 minutos para que la gente pudiera bailar más”.

El fundador y presidente de la Fundación Nacional para la Cultura Popular también señala que fue una época en la que hubo una gran proliferación de discotecas, además de que cada hotel tenía la suya. Entre ellas, menciona Hunca Munca en el Hotel San Juan de Isla Verde, Juliana’s en el Hotel Caribe Hilton, la discoteca Flying Saucer en Isla Verde, así como Isadora, en Hotel Condado Plaza.

Más detalles

The Condado Plaza Hotel invita a “revivir” una noche en la discoteca Isadora, que se celebrará el sábado, 28 de octubre, en la hospedería desde las 8:00 p.m. “Dale vida a tus memorias, ven y demuestra tus mejores pasos en la pista de baile mientras disfrutas de la mejor música a cargo de los DJ ‘s Carlos Fernández, Carlos Colón, Charlie Rivera y Ángel Martínez”, invita el hotel. Para información de boletos visita https://www.isadorarevive.com/ o a través de Ticketera.com.