Para la conocida “muñeca de ojos brujos”, Nydia Caro, no importa el tamaño de los lugares en donde presenta, pues siempre con la música y el público ocurre algo que describe como un intercambio energético vibracional.

La veterana cantante y actriz se aproxima a vivir ese momento mágico con los fieles seguidores de su música, en lo que será su presentación en el Moneró Café Teatro & Bar, localizado en el tercer piso del Centro de Bellas Artes de Caguas, esta noche a las 8:00 p.m.

“A mí me da tanto placer cantar que la verdad es que a mí no me importa si es chiquito o grande, o es mediano. La cosa es entrar en la música, que a mí me da mucha alegría y ojalá la gente también que lo escuche”, manifestó la intérprete de “Hoy canto por cantar” y “Cuéntale”.

PUBLICIDAD

Una versión extendida de lo que fue su concierto acústico “Acércate” en julio pasado, que presentó como parte de la cuarta temporada de “A las puertas del ocho puertas”, será lo que presentará en el nuevo café teatro, uno que le permitirá la cercanía y la ambientación perfecta para una velada en la que deleitará con diversos temas que la han ido acompañando a lo largo de su carrera.

“Es un intercambio energético vibracional, es magia, de verdad que lo es. Yo no te puedo ni explicar cómo sucede, porque sucede. Es como que tú entras y tú sientes, tú palpas a ese público. Lo ves y si es un poco más pequeño, lo sientes más, pues precisamente porque está más cerca. Hay más contacto físico y visual, porque hay una cercanía. Entonces es como que uno se va juntando, ese público va mandándote cosas y tú le vas mandando cosas a él. De repente se convierte en una sola cosa, y esa es la magia”, manifestó.

La artista anhela, que mientras dure la velada acústica, el público lo disfrute de tal modo que olviden las situaciones o circunstancias por las que se están atravesando y que luego regresen felices a sus casas. “Ese ratito nos ayuda, a ellos y a mí, nos da mucha fuerza”, agregó Caro, quien en 1974 logró convertirse en la primera puertorriqueña en ganar el Festival OTI al interpretar la canción “Hoy canto por cantar”.

En esta ocasión, Caro estará acompañada de tres músicos, el director musical Jorge Laboy en la guitarra, Junior Irizarry en el bajo y Waldemar Reyes en la percusión, con quienes hizo una selección de temas, de lo que han sido sus 27 discos para crear el repertorio, que tendrá como protagonista su melodiosa voz.

PUBLICIDAD

“Son tres maravillas de músicos que han estado conmigo por muchísimos años. Ellos son súper armoniosos entre ellos mismos. Aunque hay música que no elijo porque realmente necesito de un piano, un coro o a lo mejor una composición más grande de uno pequeña orquesta, en este caso he experimentado también con otras cosas que han salido súperbien. Así que habrá esa intimidad y esa cercanía con el público”, dijo acerca de la velada, que será de aproximadamente de hora y media de duración.

Lejos de vivir haciendo planes a largo plazo, sobre todo en estos momentos, esta prefiere vivir el hoy “porque como dice el amigo Rubén Blades, ‘sorpresas te da la vida’”.

“Como me gusta tanto cantar, siempre pasa algo. Yo tengo fe de que algo va a venir y siempre viene una oportunidad para cantar, aparte de que me encanta hacer colaboraciones con otros compañeros de la música”, añadió la artista, quien llegó a protagonizar telenovelas como “Sombras del pasado” junto a Rolando Barral.

En tiempos en donde las nuevas tecnologías toman mayor presencia y nos distancian, según explicó, quiso traer como tema promocional de esta velada, uno que tiene que ver con lo bonito y el valor maravilloso que tiene el conversar con los seres que amas, ya sea un amigo un familiar, un hijo o un padre.

“Voy a interpretar un tema que es viejísimo, que está en uno de mis primeros discos, que se llama ‘Conversando la noche contigo’, pero tiene una razón de ser. Es casi un poema, que nunca se va de moda, que tiene que ver mucho con el título del concierto ‘Acércate”, porque ya nosotros no tenemos tiempo para hablarnos, todo es por (mensajes de) texto o por email. Es tan poca la comunicación que uno puede tener en estos tiempos y a mí, honestamente, a mí me hace mucha falta eso, conversar con ellos, verles las caras, o hasta hablar por teléfono, que por lo menos oyes una voz humana”, comunicó la también intérprete de éxitos de autores internacionales.