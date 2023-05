La cercanía de la fecha del Día de las Madres provoca que la cantante puertorriqueña Nydia Caro separe un espacio para recordar a su fenecida progenitora y verse a sí misma en su rol de la maternidad.

La “Muñeca de los ojos brujos” es madre de Christian y Gabriela Suau, y abuela de Lucas, su nieto de 18 años. Su primera impresión al recordar a su madre, quien falleció a consecuencia del cáncer, es describirla como una mujer valiente que emprendió con su propio salón de belleza en Nueva York siendo bien joven y que le mostró que la única manera “de uno salir de una situación difícil es atravesándola”.

De ella heredó su pasión por cantar, aunque admite que sus padres fueron ese primer reto en su carrera, ya que deseaban otro camino profesional para ella.

Su vínculo con su madre fue muy fuerte, estrecho y cercano, y aunque ella ya no la acompaña en el plano terrenal, sigue presente en la vida de la artista a través de sus enseñanzas. Nydia se convirtió en jefa del hogar con la muerte de su padre cuando ella era una adolescente y al llegar a Puerto Rico despuntó su carrera como cantautora y actriz gracias al fenecido productor Paquito Cordero.

PUBLICIDAD

“Mi mamá siendo bien jovencita estudió peluquería y puso un salón de belleza en el Bronx. Era un salón de belleza pequeño y recuerdo que yo era una nena, que usaba unos espejuelos bien gruesos y me tapaban un ojo porque tenía un ojo vago. Esto era para que se enderezara el ojo. Mami me hacía unos rizos que nunca me gustaron porque me hacían buylling en la escuela y un día me los corté. Veía la transformación de las mujeres que entraban y salían de otra forma y veía que era cuestión de truco. Era mágico. Ella era una mujer muy fajona y me enseñó que la única manera de uno salir de una situación difícil es atravesándolo y que no puedes tirar la toalla. Ella siempre decía ‘si hay un problema qué es lo que hay que hacer’ y lo hacía”, narra la cantante de esos primeros años que vivió en Estados Unidos justo antes de mudarse a Puerto Rico tras la muerte de su padre, quien le llevaba más de 20 años a su progenitora.

Al describirse como madre salta la expresión “soy mamá gallina”, confiesa sin tapujos.

“Tengo que entender que tengo que soltarlos y a veces me digo ‘no los llames más si acabas de hablar con ellos’. Soy muy protectora con los hijos y con mi nieto. Mi hija vive en Nueva York y mi hijo está acá. Mi nieto que tiene ya 18 años también me enseña muchas cosas y es mi compañero de juegos. La verdad es que no importa qué edades tengan siempre voy a estar para ellos y para protegerlos”, asegura.

PUBLICIDAD

Cantarle precisamente, a las madres, en la víspera de la celebración en la Puerto Rico es lo que se dispone a realizar en el evento musical las “Veladas Románticas al Atardecer” en el Hotel Marriott en Condado.

La “Muñeca de los ojos brujos”, se presentará este sábado, 13 de mayo por segunda ocasión en el evento Veladas Románticas al Atardecer, que inicia a partir de las 3:00 p.m. en el “ballroom” del hotel. Nydia será el cierre del espectáculo. El amor es el tema principal de sus interpretaciones y mientras tenga voz le cantara a las diferentes manifestaciones del amor. En el evento interpretará los clásicos “Olas y Arenas”, “Hoy”, “Corazón Partido” y “Soñando”, entre otros.

El evento contará también con la participación de la cantante Lucy Nevárez, la intérprete del género tango es reconocida a nivel internacional y que estará acompañada de Pablo López. Para bailar al son de diferentes géneros musicales, completará la oferta musical el sabor de la Orquesta La Criolla.

Los boletos están disponible a través de tcpr.com, o llamando al 787-792-5000 o 787-314-7921.

Sigue escribiendo su libro

La ganadora del Festival OTI en 1974 con el tema “Hoy canto por cantar” se prepara para celebrar los 50 años de ese acontecimiento histórico. Reconoce que aún no define los detalles de cómo va a festejarlo, pero adelanta que será en el escenario en el 2024.

Por lo pronto la artista que detuvo el tiempo en su rostro, ya que exhibe una piel espectacular, se dedica a escribir sus memorias en un libro que espera lanzar en el futuro. No tiene una fecha determinada para culminarlo, pero menciona que gracias a varios consejos lo ha estructurado por etapas y vivencias por lo que se la hace más fácil escribir.

PUBLICIDAD

Al escribir y repasar su vida concluye que la palabra que define su carrera es agradecimiento, porque “me han pasado tantas cosas que parecen milagros y solo tengo que dar las gracias”, concluye.