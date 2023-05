No se trata de un junte generacional cualquiera, sino de dos voces que evocan el amor, pues los cantantes Ricardo Montaner y Carlos Rivera son aliados de ese romanticismo que rebasa las diversas épocas y que llega a apelar a todas las generaciones.

Por eso, cuando Montaner y sus colegas compusieron su más reciente canción “Yo no fumo”, este quiso que su voz estuviera acompañada de otro intérprete, cuyo tema le quedara “como anillo al dedo”; algo que sin duda logró con la colaboración del cantautor mexicano.

“Carlos es un baladista extraordinario. Él es un exponente de la música romántica espectacular, con una voz muy particular, muy, muy bonita. Entonces, cuando escribimos la canción, enseguida vino el nombre de Carlos y lo invitamos. Él estaba pasando por un proceso personal muy importante para él y prefirió esperar un poco. Decidimos esperar a que él estuviera listo y cuando regresó otra vez a la música, al trabajo, enseguida se montó en el estudio y grabó y le quedó espectacular”, expresó el cantautor venezolano-argentino a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El patriarca de la familia Montaner confesó que esta balada pop romántica originalmente se llamaba “Para qué volver a amar”. Sin embargo, con el tiempo la analizó, antes de que Carlos montara su voz, y lo cambió por otra frase que también está explícita en la canción, pero que le pareció más contundente.

“Dije, ‘el tema se tiene que llamar ‘Yo no fumo’’. ¿Por qué? Porque es una frase muy fuerte. Me dan ganas de fumar y yo no fumo, aparte de que es una frase que te muestra el verdadero estado del tipo. ‘Imagínate tú cómo me tienes a mí de fregado, que me dan ganas de fumar y yo no fumo”, puso como ejemplo, mientras resaltó que, a solo poco más de un mes de su estreno, ha ido escalando en México muy fuerte, al estar en el top cinco ahora mismo, así como en Estados Unidos y Puerto Rico, donde está sonando y ha sido buena la aceptación, por lo que se siente muy contento.

Mantenerse pleno en lo que son sus emociones y en su vida es a lo que este veterano artista le atribuye poder abordar, componer y desplazarse en este tipo de temas, que están más inclinados hacia la desilusión, el desamor y el sufrimiento. Se desplaza fácilmente, cualquiera que sea la inspiración e interpretación, incluyendo meterse en la piel de ese sufrimiento que no experimenta hace mucho en términos románticos por estar felizmente casado hace varias décadas.

“Sentirme emocionalmente pleno es lo que me permite hablar en una canción de la felicidad y llevarte a ‘la cima del cielo, donde existe un silencio total’ o te permite abordar temas como ‘Yo no fumo’ o ‘Me va a extrañar en un paseo por el jardín’. O sea, puedes dirigirte hacia cualquier lado, hacia ambos extremos con más facilidad a que si estuviera de un solo lado”, destacó.

PUBLICIDAD

En sus 40 años de trayectoria, Montaner destaca que ha ido adaptándose a los tiempos sin perder su esencia, con la intención de llegar a las nuevas generaciones, sin abandonar a aquellas que han ido creciendo con él.

“A medida que van cambiando la sonoridades, van cambiando los estilos, uno va tratando de hacer que lo que vienes haciendo desde hace 40 años atrás, vaya modificándose y evolucionando de manera que las nuevas generaciones conozcan tu música, pero las que conocieron tu música desde un comienzo no se sientan que las abandonaste. Se trata de que esa música también tenga coherencia y vaya evolucionando con las nuevas generaciones”, manifestó.

Se vuelve a montar en la ola regional mexicana

Con su nuevo tema, cuyo estreno el público pudo presenciar en la pasada edición de los “Premios Lo Nuestro”, complacerá a todo ese público fanático del género regional mexicano cuando en las próximas semanas lance otra versión junto a la Banda MS.

“Me tiene muy contento que ‘Yo no fumo’ tenga la posibilidad de llegar a un público muchísimo más amplio y eso me da mucha alegría”, indicó a la vez que explicó que hace unos años realizó el álbum “Ida y vuelta”, donde incursionó a dúo con varios exponentes de la música popular mexicana. “Te diría que en México ese ha sido de los álbumes más importantes de mi carrera”, agregó.

Con el amor y la dirección de su esposa

“Yo no fumo” cuenta también con un video musical, para el que Montaner contó con la dirección de la cineasta Marlene Rodríguez, su esposa. El cortometraje musical, filmado en Miami, contó además con la modelo y actriz argentina Stefi Roitman, quien es esposa de su hijo Ricky Montaner.

PUBLICIDAD

Como pilar de una familia de artistas, trabajar mano a mano con ellos es algo que goza a cabalidad. Su esposa por más de 30 años, también ha sido su compañera de labores en su carrera musical, desde donde nació el amor.

“Hemos trabajado así siempre. Marlene lleva haciendo videos toda una vida desde que estamos juntos. Mi primer video me lo hizo ella. Nuestro amor comenzó a partir de un primer videoclip, o sea, nos enamoramos en pleno rodaje de mi videoclip. Hemos estado relacionados en lo personal y en lo que al trabajo se refiere también. Pienso que es una forma de trabajar en armonía y de saber que todos tus intereses van hacia el mismo lado, dirigidos hacia el mismo lugar”, compartió el padre de cinco hijos.

Regresa a Puerto Rico en concierto

La voz de “Déjame llorar” se encuentra de gira por Estados Unidos y Canadá. Con entusiasmo dijo que luego de poco más de un año regresa a nuestra isla, a presentarse en concierto el próximo 30 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La idea siempre le trae gratos recuerdos, como lo fue ser parte del panel de jurado de la competencia de canto Idol Puerto Rico.

“La verdad estuve visitándolos por tres o cuatro temporadas del programa. Tengo unos recuerdos bellísimos de todo ese tiempo. Viajaba semanalmente, me acuerdo que fue una época como bien sacrificada de viajes, porque me tocaba Puerto Rico y me tocaba al mismo tiempo con otro formato similar de música en Colombia. Entonces tenía que ir de Puerto Rico a Colombia toda la semana así. Eso era una cosa bárbara de trabajo, era muy fuerte”, recordó.

Pleno como “abuelito Montaner”

La familia Montaner se sigue agrandando con la llegada de nietos, por lo que el “abuelito Montaner” asegura que se está disfrutando al máximo esta etapa a cabalidad, aunque también reconoce que a veces sufre por la distancia.

“Estoy en una plenitud enorme, sufriendo mucho cuando me toca viajar. En estas últimas semanas he estado viajando mucho y he estado viajando más todavía por los nietos. Me tocó el otro día, que estábamos tocando en Los Ángeles y tenía dos días libres en el medio. Así que me subí al avión, fui a ver los niños y me volví a ir al otro día. Me lo estoy disfrutando y al mismo tiempo sufriendo, con mucha plenitud porque y te repito, el sufrimiento se debe a que no los tengo conmigo todo el tiempo que quisiera. Pero bueno, es parte del juego y es parte de la vida que hemos recorrido. Creo que de los momentos más interesantes de toda mi vida es el momento que estoy viviendo como abuelito Montaner”, recalcó.