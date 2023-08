Mientras la estrella puertorriqueña Ricky Martin se encuentra de gira con “Ricky Martin Sinfónico” en diversas partes del mundo, dejó saber acerca de su divorcio con el artista sirio Jwan Yosef, tras seis años de matrimonio, a la vez que lidia con una demanda civil en contra de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin, quien lo llegó a acusar de acoso sexual.

Sobre estos temas conversó el ícono mundial, en una entrevista que le realizara la reportera Lourdes Collazo, de Telenoticias, desde Marbella, España, donde la voz de “Lo mejor de mi vida eres tú”, aceptó que cree en el matrimonio, le encanta sentirse enamorado y no le cierra las puertas al amor.

“El matrimonio es maravilloso. El matrimonio es lindo. Es un símbolo donde se sella el amor. Yo me acuerdo cuando yo nos casamos, al otro día yo tuve que viajar y hablé con Jwan y me dice ‘este papelito significa mucho porque yo me siento diferente’. Por eso, en mi activismo dentro de la comunidad LGBT, todos los países que aprueban el matrimonio para la comunidad LGBT, para mí es muy importante porque ese papelito hace la diferencia”, dijo el ícono mundial, quien se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico los días 26 y 27 de agosto, en lo que se perfila como una producción histórica en el llamado Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Para Martin, por ahora, no es momento de pensar en el amor, luego de unos 7 u 8 años de relación. Aseguró que lo está tomando con calma y lo que quiere es pasarla bien. No obstante, no descarta vivir otra relación en un futuro lejano.

“Yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando de un futuro cercano. Pero, a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja. A mí me gusta levantarme por la mañana. El beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, destacó el artista a través de Telemundo.

Impacto de las acusaciones

Por otro lado, cuando Collazo abordó el tema del caso civil incoado por el artista, cuyo nombre real es Enrique Martin Morales, el padre de Matheo, Valentino, Lucía y Renn dejó saber que lo más frustrante ha sido la mentira, y cómo esto impacta de manera directa en sus familiares.

“Tengo 39 años en esto, yo estoy cura’o de espanto. A mí, mi preocupación es mi madre; mi preocupación es mi papá, que tiene su condición; mis hijos que están expuestos a todo esto, escuchando mentiras, porque son mentiras”, recalcó.

“Yo he vivido transparente durante muchos años. Siempre digo, ‘qué tú quieres saber de mí, pregúntame, porque yo te contesto’, pero cuando por mentiras ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan, porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, mis hermanos y mis hijos. Insisto, la mentira, ahí es que me frustro un poco”, detalló Martin, quien tendrá que estar en Puerto Rico el 26 y 27 de octubre para hacer su deposición en el caso, con el que más adelante se fijó una vista de estado de los procedimientos, pautada para el próximo 18 de diciembre.

Un nuevo aire

Mientras todo eso pasa, el intérprete de “A medio vivir” resalta que este sigue haciendo música y vendiendo los conciertos.

“Ahora más que nunca me siento más inspirado para hacer más música, para hacer más proyectos. Vengo con dos series de televisión que son espectaculares. Estoy rodeado de ganadores del Oscar. Tengo 51 años, y yo siento que esto es como el segundo ‘shot’ de mi vida. Vienen cosas muy buenas, que no anunciamos todavía, pero vienen cosas muy, muy buenas y muy sólidas. Y mucho amor, mucho amor para todos, para los que me quieren y para los que me atacan igual, amor”, subrayó.

Telemundo transmitirá mañana la tercera y última parte de la entrevista con Martin.