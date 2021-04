Una invitación para recorrer, visitar, saborear y amar las bellezas de la isla del encanto es lo que propone uno de los juntes más excepcionales de la industria musical latina: el de Ricky Martin y Carlos Vives con el nuevo tema “Canción Bonita”.

El primero es uno de los nuestros que nos orgullece con su talento y acciones, el segundo, un colombiano que también es puertorriqueño por elección y que echó raíces en esta patria con sus dos primeros hijos. Ambos adoran a Puerto Rico y en honor al terruño y a nuestra cultura se lanzaron en la aventura musical de interpretar el tema que estrena, hoy, martes dedicado en su totalidad a la isla.

Hay temas musicales que basta con escucharlos una vez para saber que tienen la fórmula de éxito y la nueva canción se perfila en esa ruta. Al menos así lo transmiten las dos estrellas internacionales que conversaron en exclusiva para El Nuevo Día sobre su declaración de amor a la isla en medio de risas y mucha energía. Los artistas hasta cantaron el pegajoso coro del tema.

La complicidad que ambos artistas se profesan desde la década de 1980 cuando recorrían el Viejo San Juan se delata en sus conversaciones, no faltan las carcajadas y las anécdotas entre ellos para conocer que disfrutaron a la saciedad su primera colaboración juntos. La fusión de sus voces y sus respectivos estilos se percibe en la musicalidad del tema, sumado a una energía contagiosa que se manifiesta en el video que fue filmado en febrero en el Viejo San Juan, Piñones y el icónico bar El Batey en medio de la pandemia.

Carlos Vives afirma que grabar el video de "Canción Bonita" le trajo recuerdos de la época de su juventud en la que vivió en Puerto Rico. (Chino Lemus)

La canción fue compuesta y producida por Vives, Martin, Rafa Arcaute, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Pero a quien primero le llegó la versión original fue al astro boricua.

Martin explicó que una vez tuvo la canción en sus manos entró de inmediato al estudio para experimentar emociones y poder desarrollar ideas en la composición. No obstante, llegó la pandemia de COVID-19 y tuvo que hacer una pausa.

“Una vez en el estudio empiezo a hacerle unos cambios a la letra y queda ahí, porque entramos a una pandemia y hay una pausa, porque qué vamos a decirle a la gente que baile, no estábamos para eso. Admiro, respeto y quiero mucho a Carlos como ha llevado a Colombia a todas partes del mundo y una de las cosas buenas de la pandemia es esta. Este es el tipo de canción que quiere escuchar la gente… tiene la cultura, por supuesto los tambores, el gozo, las melodías, letras y el romanticismo. Todo en honor a nuestro Puerto Rico”, sostuvo la voz de “Tiburones” que aprovechó los primeros meses del encierro en el 2020 para darle vida al EP “PAUSA”, que incluyo colaboraciones con otros artistas como Sting, René Pérez, Bad Bunny, Diego El Cigala, Pedro Capó y Carla Morrison.

“‘Canción Bonita’ es un reflejo del espíritu sanjuanero y de esa ciudad que conocí en el 1987 cuando Ricky empezaba a despegar y tengo que darle el crédito a Ricky porque al fin logramos hacer una canción que tiene su estilo y se sumó a lo que yo quería aportarle para hacer algo que no se siente por pedazos y es solo espíritu. Poder hablar de San Juan y a la vez ser agradecido con esa ciudad que me ha dado tanto y todo lo que aprendí. Me dio amigos artistas puertorriqueños y me regaló grandes momentos en mi vida. La canción le está diciendo a San Juan, gracias”, precisó el cantautor colombiano que afirmó sentirse orgulloso de poder grabar con el astro boricua.

Las artistas vinieron a la isla a filmar el video bajo la nueva realidad y estructura que impera vivir con una crisis de salud global. Martin confesó que extrañó mucho el calor y el bullicio de las personas en las calles adoquinadas del Viejo San Juan, ya que estaban desoladas. No obstante, una vez escuchó los tambores fue suficiente para inyectarse de alegría y entusiasmo hasta “olvidarse de la pandemia y de que las calles estaban vacías”.

En el video se observa una toma de una de las calles vacías, mientras los artistas la recorren El proyecto audiovisual fue dirigido Carlos Pérez y su casa de producción Elastic People.

Martin enfatizó en que se tomaron estrictas medidas para poder filmar el proyecto audiovisual en Puerto Rico y proveerle a su vez un taller de trabajo para los profesionales de la industria del entretenimiento y fílmica que apenas ha podido operar por la pandemia de COVID-19.

“Esa energía de volver a trabajar y del talento puertorriqueño luego de estar en pausa también está metida en esta canción”, afirmó el artista que durante la pandemia ha estado entre Puerto Rico y Los Ángeles.

El cantautor colombiano, por su parte, especificó que mientras estuvo recorriendo las calles sanjuaneras rememoró todas las noches que visitó El Batey y las memorias que construyó en su juventud desde la capital de Puerto Rico.

“En mi juventud fueron muchas Noches de San Juan allí, El Batey cuántas veces no nos quedamos conversando y mientras estuvimos ahora (en la filmación del video), estaba la presión de la grabación, el miedo, los equipos, todos muy alerta con todo, yo sentía eso estaba lleno de gente porque es un lugar que su naturaleza es vida, gente, energía en las calles. Al final estamos llamando a eso. A que todo va a pasar y volveremos a llenar esas calles y volveremos a abrazarnos como antes. Esto es un poco de lo que la canción está llamando”, explicó Vives, quien a pesar de enfrentar el luto por la muerte reciente de su padre, Luis Aurelio Vives no pierde su entusiasmo ante la vida.

Los artistas, quienes esperan retomar las giras de concierto a finales del 2021, estrenarán “Canción Bonita” en vivo este jueves en los Latin American Music Awards. (Chino Lemus)

Esperanzados en el regreso a la escena musical en vivo

Ambas estrellas dijeron estar confiados de que a fin de año se vislumbre un regreso a los escenarios en vivo con una estructura de medidas y seguridad delineada para evitar contagios. En el caso del astro boricua su gira con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra podría arrancar en diciembre de 2021.

“Soy cauteloso, pero veo luz al final del camino. Creo que a finales de este año podemos regresar a los escenarios por lo menos en Estados Unidos y Canadá, eso es lo que se vislumbra según el movimiento de vacunación. Yo salgo con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra a fin de año y los promotores están muy optimistas de que podamos volver lo antes posible”, mencionó Martin.

De igual forma, Vives espera fecha para calendarizar nuevamente su gira por Estados Unidos.

Los artistas enfatizaron en que “nuestros conciertos son buenos para la salud mental y emocional” y es que la música fue uno de los alicientes más efectivos para sobrellevar la cuarentena que nos obligó a un confinamiento mundial.

Entretanto, el dueto se prepara para su presentación este jueves en la sexta entrega anual de los Latin American Music Awards (Latin AMAs). Allí estrenarán en vivo “Canción Bonita”.