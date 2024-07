Ringo Starr cumple 84 años y esparce su mensaje de “paz y amor” en Los Ángeles

Desde 2008, el icónico baterista de The Beatles ha invitado a sus seguidores de todo el mundo en cada cumpleaños a pensar, decir o publicar en redes sociales un “peace and love” (paz y amor), al mediodía de su hora local.

View this post on Instagram

Eduardo Luque, un seguidor mexicano de The Beatles, viajó con sus hijos desde la ciudad de Querétaro, México, a Los Ángeles solamente para tener la oportunidad de ver a Starr de cerca una vez más.

Antes del mediodía subieron al escenario artistas como Ben Harper Steve Dudas, o Willie Watson, quienes cantaron temas del periodo solista de Starr como ‘Fastest Growing Heartache in the West’ o ‘Walk With You’, y minutos después su hermano Joe Walsh inició la cuenta regresiva para finalmente decir y hacer el símbolo de paz y amor.