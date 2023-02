La edición número 65 de los premios Grammy galardonaron a varios latinos durante su ceremonia previa, donde el panameño Rubén Blades y el grupo brasileño Boca Livre ganaron el premio a Mejor álbum latino por su trabajo “Pasieros”.

Este es el Grammy número 11 que se gana este popular salsero en su carrera, que incluye mejor álbum tropical y mejor álbum de jazz tropical. Blades compitió en su categoría con Christina Aguilera, Camilo, Fonseca y Sebastián Yatra.

Por su parte, el salsero de raíces puertorriqueñas, Marc Anthony, ganó el premio a Mejor álbum de tropical latino, por su trabajo en “Pa’lla Voy”, donde se enfrentó a La Santa Cecilia, Víctor Manuelle, Tito Nieves, Spanish Harlem Orchestra y Carlos Vives.

Por otro lado, la española Rosalía ganó el premio a mejor álbum de rock o música alternativa por “Motomami”. Junto a la artista, nacida en Sant Cugat del Vallès, estaban nominados grupos y cantantes como Cimafunk, Jorge Drexler, Mon Laferte, Gaby Moreno y Fito Paez.

De la misma forma el Mejor álbum de música regional mexicana paró en manos de Natalia Lafourcade por su álbum “Un canto por México”.

Aunque la transmisión de televisión (en CBS, Paramount+ y Telemundo Puerto Rico) comenzó a las 9:00 p.m. hora de Puerto Rico, desde las 4:30 p.m. comenzó una ceremonia que llamaron Grammy Awards Premiere Ceremony, donde llamaron al escenario los ganadores de casi 80 categorías distintas, las cuales no se vieron en la gala principal.

Entre los premios entregados de más interés para la comunidad latina incluyó Mejor compilación de banda sonora para medios audiovisuales, que fue a parar a manos del dramaturgo de raíces puertorriqueñas, Lin-Manuel Miranda, quien junto a Mike Elizondo y Tom McDougall trabajaron en la música de la película “Encanto” de Disney.

La película “Encanto” ganó tres Grammy; primero en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y en la de mejor banda sonora para medios visuales. En el segundo, “Encanto” ganó de la mano de Germaine Franco. La compositora subió al escenario y recogió el segundo galardón con un bonito recuerdo al puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador del éxito “Dos Oruguitas” que forma parte de la banda sonora de “Encanto”. Pero luego de ser anunciados estos dos primeros premios para “Encanto”, Miranda obtuvo el Grammy en su carácter de compositor, a la mejor canción escrita para medio audiovisual por “We Don’t Talk About Bruno”, otra canción del filme animado. Miranda no pudo asistir a la ceremonia, pero fue descrito como “una inspiración y todo un genio”, por la propia Germaine Franco.

Lista parcial de ganadores del Grammy

Lista parcial de ganadores de la 65ta edición anual de los premios Grammy, entregados el domingo por la Academia de la Grabación.

— Mejor álbum pop vocal tradicional: “Higher”, Michael Bublé.

— Mejor álbum de rock: “Patient Number 9″, Ozzy Osbourne.

— Mejor álbum de música alternativa: “Wet Leg”, Wet Leg.

— Mejor álbum de R&B progresivo: “Gemini Rights”, Steve Lacy.

— Mejor álbum de R&&: “Black Radio III”, Robert Glasper.

— Mejor álbum de jazz vocal: “Linger Awhile”, Samara Joy.— Mejor álbum de jazz instrumental: “New Standards Vol. 1″, Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens.

— Mejor álbum de latin jazz: “Fandango At The Wall In New York”, Arturo O’Farrill &The Afro Latin Jazz Orchestra con The Congra Patria Son Jarocho Collective.

— Mejor álbum góspel: “Kingdom Book One Deluxe”, Maverick City Music y Kirk Franklin.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Breathe”, Maverick City Music.

— Mejor álbum pop latino: “Pasieros”, Rubén Blades y Boca Livre.

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Motomami”, Rosalía.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Un canto por México - El musical”, Natalia Lafourcade.

— Mejor álbum tropical latino: “Pa’lla Voy”, Marc Anthony.

— Mejor álbum de reggae: “The Kalling”, Kabaka Pyramid.

— Mejor álbum de música global: “Sakura”, Masa Takumi.

— Mejor álbum de declamación de poesía: “The Poet Who Sat By the Door”, J. Ivy.

— Mejor álbum de comedia: “The Closer”, Dave Chappelle.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Encanto”.

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “We Don’t Talk About Bruno” de “Encanto”, Lin-Manuel Miranda

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual: “Encanto”, Germaine Franco.

— Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

— Mejor video musical: “All Too Well: The Short Film”, Taylor Swift.

— Mejor película musical: “Jazz Fest: A New Orleans Story”.

— Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: “Assasin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok”, Stephanie Economou.