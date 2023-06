Desde Colombia, ya pisó suelo borincano el novel cantante urbano Ryan Castro, quien se aclimató rápidamente al darse un chapuzón en nuestras playas y comer mofongo y chuletas.

Al ser Puerto Rico cuna del reguetón, fue tejiendo sueños desde que era un niño y se criaba en el barrio Pedregal, al norte de Medellín, desde donde escuchaba a exponentes como Daddy Yankee y Don Omar, así como a los duos Wisin y Yandel, y a Arcángel y De La Ghetto.

El cantante, de 29 años, bautizado como el “Cantante Del Ghetto”, puso de manifiesto su talento para el rap y el freestyle en el transporte público, durante cuatro años, mientras iba recaudando dinero y aspiraba a dar a conocer su música fuera de su natal Colombia.

PUBLICIDAD

Desde entonces, han pasado cuatro años más en los que ha estado viajando, colaborando, haciéndose sentir y escuchar. Aunque dice que se ha tratado de una evolución lenta, agradece que se haya dado en el tiempo correcto.

“La verdad yo creo que ha sido como un poco lenta, pero al tiempo correcto. Los sueños que tenía no me sucedieron tan acelerados como hubiese querido, pero Dios tenía un plan. También agradezco que no me sucedieron tan acelerados porque para ese tiempo estaba muy nene y quizás hubiera tomado muchas decisiones incorrectas. Lo que me sucedió fue como que en el momento perfecto para yo asimilarlo bien, con madurez, saber hacer mis movimientos, saber administrar mi dinero, saber manejar la fama, saber manejar mis relaciones, no estar como a lo loco”, expresó el intérprete de temas como “SSS” (Sueños, Sangre y Sudor) y “14/20″ junto a Piso 21.

Su visita a la isla se da como parte de la celebración de los premios “Premios Tu Música Urbano” (PTMU), para los que tiene dos nominaciones: “Top Rising Star Masculino” y “Álbum Del Año Rising Star”, por su álbum “Reggeatonea”, con el que rinde homenaje a sus raíces colombianas y al reguetón clásico que surgió en el “underground” de Puerto Rico.

“Ya me siento ganador de estar en Puerto Rico, pues nosotros, como colombianos, tenemos proyectos de reguetón colombiano y música urbana, pero fuimos muy influenciados y todavía somos muy influenciados por Puerto Rico. Entonces, estar aquí, que reconozcan mi música, que la nominen, que esté dando cara, ya eso para mí es estar ganando y suma demasiado a mi carrera, pero obviamente con la esperanza de llevarme algún premio para la tierrita también”, destacó.

PUBLICIDAD

Ryan Castro se presentará sobre el escenario en esta tercera edición de los PTMU, a celebrarse la noche del jueves, 15 de junio, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para cantar su hit global “Jordan” y “Mujeriego”, con los que se ha ido dando a conocer en el ruedo musical. Asimismo, señaló que tendrá el honor de cantar el popular tema “Gasolina” del llamado “Big Boss”.

“De las mejores canciones del mundo entero me la pusieron a mí, imagínese, me echaron esa carga al hombro. Realmente tenía muchos sueños y uno de ellos era estar en Puerto Rico. Conocerles y que supieran de mí, porque yo crecí escuchando a Puerto Rico, me ha inspirado su música. Uno de esos sueños era que me escucharan acá”, dijo el cantante también conocido como “Ghetto Star”, quien ha colaborado con cantantes como De La Ghetto, Jhay Cortez, Brray, J Balvin, Justin Quiles y Feid, entre otros.

Dentro de la amplia gama existente dentro del género urbano, Ryan Castro apuesta a su sonido, descrito como uno muy original, a pesar de todas las influencias que tiene y que le formaron.

“Cuando la gente me escucha me reconocen, no como que sueno parecido a tal artista. Lo que hago es muy auténtico y hace que mi música se identifique dentro de toda la que hay, con muchísimos artistas y demasiado buenos. Suena muy original lo que hago”, aseguró.

“Muchísimas gracias por el apoyo, por recibirme en su hermosa isla donde crearon este movimiento. De verdad, muchísimas gracias por aprobar mi música, por escucharla, por difundirla también. Esperen muchas cosas positivas que vienen con artistas de Puerto Rico, que son muy buenas relaciones. Estamos haciendo muy buena música y con la ayuda de Dios y trabajando, espero que algún día no muy lejano, se nos dé para hacer el Choli”, expresó acerca de hacer un espectáculo en solitario en el recinto de espectáculos más grande de la isla.

PUBLICIDAD

Ryan Castro adelantó que se encuentra en proceso de trabajar un álbum en el que incluirá colaboraciones, con cantantes de Puerto Rico, México, Chile y Argentina.

“Ya en par de días arrancamos gira en Europa. A finales de año, si Dios quiere, haremos gira en Estados Unidos. Todo el tiempo estamos moviéndonos y buscando cosas por hacer, mucho trabajo, gracias a Dios”, agregó.