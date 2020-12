Las dos décadas que lleva en el mundo de la música como compositor para otros artistas mientras ha dado varios pasos como cantautor, no le quitan a Manolo Ramos la emoción que da cuando se presenta algo nuevo que siempre se ha anhelado.

Con la ilusión de un niño dice sentirse este compositor puertorriqueño, radicado en Miami, tras dar por fin con un equipo de trabajo que respeta la esencia de sus composiciones y con el que ve todo alineado para llevar sus canciones a un nivel más alto.

“Tengo tantos años en esto, conociendo gente en la industria, que ahora te hablo como el niño soñador. Hay una ilusión, una cosa que trato de frenar porque lo veo todo tan perfecto, pero la realidad es que es un sueño. Saliéndome de aquí, del que lleva 20 años en la música, hay un niño en mí que está culequísimo, y que no puede creer todo lo que está pasando. Trato de controlar eso un poco”, dijo entre risas el padre de tres niños, quien recién celebró el lanzamiento de una de sus composiciones favoritas en las voces de los intérpretes Ednita Nazario y Luis Fonsi.

Se trata del tema “Se nos fue la mano”, que -como compositor- dice lo coloca en el mapa de una manera que quizás no lo han hecho otros temas de su autoría. Asimismo, resalta que Ednita ha sido pieza clave en su carrera.

“Aparte de ser mi amiga del alma, ella me consideró como compositor y es algo que le voy a estar agradecido siempre. Fue con la canción ‘Ser tu amigo’, con la que gané en el Festival Mundial de la Canción en el 2013. Me dijo que esa canción la quería grabar, que me preparara, que me tenía una sorpresa y la grabó a dúo con Gilberto Santa Rosa y te diría que es la canción más importante porque me cambió la vida. Es la canción que le dedico a la que era mi amiga, con la que le confieso que me encantaba y que hoy es mi esposa”, recuerda el cantautor que en un pasado popularizó canciones como “La tierra de papá” y “Antes que acabe diciembre”, dedicadas a su hijo y a sus padres, respectivamente.

No obstante, asegura que de sus creaciones como compositor, “Se nos fue la mano” va a trascender. “Te estoy dando la mejor canción”, recordó que le dijo Manolo en el 2018 a Ednita cuando se la entregó. Para su sorpresa, un día la cantante lo llamó por videollamada con Luis Fonsi desde el estudio para darle la gran noticia.

“Te podrás imaginar lo que sentí. Esa canción en la voz de dos grandes artistas que admiro mucho. Me tuve que sentar, no podía creerlo. Me tardé un minuto en lo que registraba. Fonsi me trató súper bien y me felicitó. Sabemos que Fonsi está en un momento muy grande”, destacó el también músico, quien ha formado parte de varios especiales del Banco Popular.

Para Manolo ya es costumbre ponerse en la piel del otro para componerle una canción; así lo hizo incluso cuando compuso para artistas urbanos como Daddy Yankee y Natti Natasha, por ejemplo. Sin embargo, asegura que cuando se trata de una letra para sí mismo como cantautor, es muy celoso con lo que escribe.

Por eso, para retomar su carrera como solista era fundamental que respetaran esa esencia y el estilo que tanto defiende, que fue lo que sucedió al unirse con la compañía MS Music Group, dirigida por el reconocido productor y ganador de dos Latin Grammy, Marcos Sánchez.

“Me junté con una persona que me está ayudando a llevar mis canciones a otro nivel sin tocar mi esencia como cantautor, sin mover esas letras. Sí jugando con la música y las melodías, pero respetando mis letras. Me convenció, luego de varios meses de conversaciones, y me mostró lo que podía hacer con mis canciones al llevarlas a un nivel que ni yo mismo las había visto de esa manera, de cómo las transformó”, relata el artista, quien actualmente se encuentra en Puerto Rico teniendo conversaciones para lo que será su nueva imagen a nivel de proyección.

Ahora siente que tiene todas las piezas que necesitaba para seguir dándose a conocer y que sus canciones se difundan a través de las ondas radiales. Su nuevo proyecto musical, que espera lanzar el año entrante, asegura que será muy romántico e incluirá algunos temas con historias.

“Voy a tratar de tocar otros temas, de mover la música de otra manera, para que se abran más puertas y me conozca más gente. La clave va a ser mi canción en otro nivel musical, que con su esencia va a llegar más lejos”, concluyó Manolo al indicar que tan pronto como en enero de 2021 puede que lance su primer sencillo.