Los Premios Billboard de la Música Latina prometían un gran espectáculo, con la participación de figuras como Carlos Vives, Camila Cabello, Juanes, Karol G, Marc Anthony y Rosalía, y el balance final fue uno positivo.

La ceremonia se transmitió anoche en vivo por Telemundo desde el Watsco Center de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida y tuvo a William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández y Maite Perroni como conductores. Una hora antes se efectuó la alfombra roja.

Bad Bunny era el principal finalista este año con 22 nominacones, seguido de Maluma, con 11, y J Balvin con 9. Empatados con ocho menciones estaban Karol G, Anuel AA y Black Eyed Peas.

Pero tres artistas ya tenían trofeos asegurados: el grupo Maná, homenajeado con el primer premio Billboard ĺcono; Daddy Yankee, con el premio Billboard Salón de la Fama; y Paquita la del Barrio, con el premio Billboard Trayectoria Artística. Todos tendrán además números musicales en la gala.

Gracias a sus álbumes “El último tour del mundo”, “YHLQMDLG” y “Las que no iban a salir”, Bad Bunny competía en categorías como artista y top latin álbum del año, mientras que su éxito con Jhay Cortez “Dákiti” le valió seis menciones. “Dákiti” es la primera canción en español que encabeza simultáneamente los listados Billboard Global 200 y Global Excl. US 200.

Y de hecho, El primer premio de la noche fue para dos talentos boricuas cuando el galardón a la “Canción del Año Hot Latin Song” fue para “Dákiti” de Bad Bunny y Jhay Cortez.

La cantante y actriz cubana Camila Cabello tuvo a su cargo la apertura musical de la ceremonia, para lo que estrenó el tema “Don’t Go Yet”, con una fuerte influencia tropical en su arreglo musical. Al concluir su interpretación, la artista exclamó: “Para la gente que sufre, no más doctrinas. No digamos patria o muerte, digamos patria y vida”, en alusión al movimiento que ha cobrado auge en la mayor de las Antillas, en contra de la política que limita la libertad de expresión del pueblo cubano por parte de su gobierno.

“Eres un inútil”

Uno de los momentos más simpáticos de la noche se dio cuando la cantante mexicana Paquita la del Barrio subió al escenario a recibir su Premio a la Trayectoria. Bad Bunny la ayudó a subir las escaleras hacia la tarima sosteniendo su brazo. Luego cuando el trapero quiso ayudarla a colocar el micrófono a su altura no pudo, por lo que la legendaria intérprete, conocida por ser dura con los hombres en sus canciones, le dijo al boricua: “Eres un inútil” provocando la risa de la audiencia.

Durante la gala animaron con su música Rauw Alejandro, Myke Towers, Karol G, Reik junto a Carlos Rivera. Sin embargo, un momento muy emotivo fue el tributo al “Divo de Juárez”, Juan Gabriel, al cumplirse cinco años de su muerte. Guadalupe Pineda, Ana Bárbara y Yuri tuvieron a su cargo interpretar una selección de los éxitos más grandes de este astro mexicano.

Uno de los momentos más animados de la velada lo fue la participación de Marc Anthony con su nuevo tema “Pa’lla voy”.

Daddy Yankee: Salón de la Fama

En uno de los momentos más emotivos durante la ceremonia de entrega de los Premios Billboard a la Música Latina, celebrada anoche en Miami, el astro boricua de la música urbana Daddy Yankee, se convirtió en el primer exponente de este género musical en ser exaltado al Salón de la Fama de Billboard.

Luego de una explosiva interpretación de su nuevo éxito “Métele al Perreo”, en el cual destacaron en el escenario imágenes del Tren Urbano y el nombre del pueblo de Bayamón, Dady Yankee fue presentado como nuevo miembro del Salón de la Fama de Billboard por los cantante Carlos Vives y Pedrito Fernández.

Lleno de emoción, Daddy Yankee explicó que cuando tenía 15 años de edad soñaba con estar en una premiación como la de los Billboard, pero que le tomó 30 años comprender que sería la disciplina, la perseverancia y el no perder el enfoque lo que, junto al talento, lo llevarían a obtener un premio tan importante.

El artista destacó además que se sentía orgulloso de haber alcanzado el éxito en la industria musical a nivel mundial, hablando en español, lo que provocó el aplauso de la audiencia.

Bad Bunny: Artista del Año

La ceremonia de premiación concluyó con el anuncio de Bad Bunny como el Artista del Año. El trapero boricua acumuló un total de diez premios.

Al subir al escenario, Bad Bunny agradeció al público por escuchar su música y dedicó el premio a su familia y a Puerto Rico.

Ganadores Billboard Latin Music Awards 2021