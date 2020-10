El cantante Sebastián Yatra asegura que celebrará hoy sus 26 años en plena soltería, pero sin cerrarle las puertas al amor de una chica ideal.

El vocalista colombiano que culminó en mayo su relación con la actriz argentina Tini Stoessel durante la cuarentena provocada por la pandemia, ha optado en los últimos meses por permanecer sin ataduras sentimentales concentrado en su carrera musical.

Su enfoque asegura está en un “300%” en la música y no es para menos cuando ha lanzado en plena pandemia de COVID-19 varios temas y colaboraciones junto a Danna Paola, Álvaro Díaz, Ricky Martin y ahora con Guaynaa.

“Mi corazón está tranquilo y con muchas ilusiones para lo que sigue. Estoy súper enfocado y enamorado de mi carrera y de lo que hemos ido construyendo. Estoy luchando muy fuerte en estos momentos que hay tanta incertidumbre en el mundo para seguir haciendo lo que amamos. Hay que volver a caer en el ritmo y a entender esta nueva realidad. Estoy bien soltero y ha sido por elección. No estoy en un momento de mi vida para una relación tan seria... porque cuando hago algo lo quiero hacer a 150% y este momento mi carrera requiere el 300%”, dice el artista que prefiere quedarse solo hasta que pueda dedicarle tiempo a su chica ideal en una relación estable.

PUBLICIDAD

De la actriz y cantante Danna Paola, con quien se le vinculó sentimentalmente, luego de grabar el tema “No bailes sola”, aclaró que es gran amiga y nunca se han visto con otros ojos que no sean el de colegas musicales.

“Danna y yo somos colegas, amigos y hay mucho respeto, pero en ningún momento ha habido algo que pase de la raya de la amistad”, aclara el artista que hoy, día de su cumpleaños, decidió lanzar el nuevo tema “Chica ideal”, una canción que asegura no fue inspirada en su vida amorosa.

Su reflexión al cumplir años va dirigida a cómo ha evolucionado su carrera musical dentro de “un renacer” de descubrimientos y aprendizajes.

“Uno lleva un proceso de cambio y de evolución de reencontrarme y ha sido un año de renacer y estoy contento porque estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas. Estoy escribiendo las cosas que más amo y desarrollando ideas. Con el nuevo video de Chica ideal van a ver que nos transportamos al 2021 para dejar atrás todo lo malo de este año. Para mí el año arranca cuando cumplo años y yo me siento en 2021”, sostiene el artista que explica que el nuevo tema fue una canción que se hizo famosa en Colombia, Ecuador y Perú, pero no llegó a popularizarse.

El artista grabó el remix de “Chica ideal” con el puertorriqueño Guaynaa, a quien conoció en la pasada ceremonia de premios Lo Nuestro y en otras actividades del sello discográfico Universal.

PUBLICIDAD

“Me encanta la energía del Guaynaa. Cuando él entra al escenario uno se vuelve loco con su música y estilo. Lo llamé y le hablé del proyecto y le metió su parte. Quedó espectacular”,

La versatilidad de Yatra incluye una diversidad de colaboraciones en el pop, la balada y el reguetón. El artista ha grabado con Daddy Yankee, Natti Natasha, Ricky Martin, Jonas Brothers, Reik, Juanes, Carlos Vives y recientemente con el exponente puertorriqueño Álvaro Díaz, el tema “A dónde van”. La cercanía que tiene Yatra con los boricuas le ha permitido establecer con frecuencia alianzas musicales.

“En Puerto Rico los artistas son tan frescos y originales. He estado trabajando ahora con Justin Quiles y de todos los que he colaborado tengo que decir que son excelentes a la hora de escribir. Me vuela la cabeza cómo les fluyes las ideas y tiene que ver que crecen en la isla con muchos de los mejores compositores del mundo y van entendiendo poco a poco. Al principio imitan lo que hacen otros y luego desarrollan su propio estilo. Son maravillosos”, afirma el intérprete que ha logrado pasar el encierro provocado por la pandemia entre las ciudades de Medellín y Miami.

El nuevo video lo grabó en Miami bajo la dirección de Joaquín Cambre.

Por lo pronto Yatra celebra las dos nominaciones que tiene en los Latin Grammy en las categorías de "Canción del año y “Mejor canción” por su colaboración con Juanes con el tema “Bonita”.

Para el 2021, Yatra será parte de la gira de Ricky Martin y Enrique Iglesias, pospuesta por la pandemia. El “tour” contempla 27 fechas.