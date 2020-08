Todo organismo vivo está en constante movimiento sin importar las circunstancias. Con este hecho plasmado en su existencia, el vocalista Sebastián Yatra decidió asumir que los meses de confinamiento provocado por la pandemia fueran proactivos y productivos, sin detenerse a esperar.

Aunque la pausa obligatoria para el colombiano fue necesaria y vital para fortalecer sus relaciones familiares y conocer de primera mano las situaciones que le afectan a sus parientes, el cantante no ha estado inactivo durante la pandemia. Todo lo contrario, los seis meses han sido de constante movilidad y productividad.

La conexión con sus seguidores a través de las redes sociales es diaria. Yatra grabó con Ricky Martin el sencillo “Falta de amor” y luego hizo una colaboración musical con la actriz y cantante Danna Paola, del tema “No bailo sola”. Condujo la semana pasada los Premios Juventud en Miami y ahora se dispone a lanzar su sencillo “¿A dónde van? “, junto al novel exponente puertorriqueño Alvarito Díaz.

PUBLICIDAD

El tema estrena este jueves a las 8:00 p.m. y según afirmó el artista en entrevista desde Miami se trata de su sencillo favorito, por gozar de una identidad musical que no se encasilla al momento de la crisis sanitaria, sino que se atempera al resto del año y lo que él desea plasmar el “como un nuevo capítulo de mi vida”.

“Esta canción tiene de todo. Tiene mucha nostalgia, pero al mismo tiempo tiene rumba y felicidad. Habla de amor de pareja, pero también de amor de familia, de amigos, y se sienten nuestras raíces latinas no solo de Puerto Rico y Colombia sino del resto de Latinoamérica, España… las guitarras, los instrumentos, la estructura y los arreglos de voz. Es el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida”, sostuvo el artista que se proclama soltero luego de su ruptura amorosa con la modelo Tini Stoessel durante la cuarentena.

Ambas figuras estaban distanciadas, ya que cada cual estaba en su país. Yatra en la ciudad de Medellín y Tini en Argentina por lo que la distancia afectó la relación.

Sobre cómo se da la colaboración con otro boricua luego de grabar con otros artistas locales como Ricky Martin, Daddy Yankee, Wisin, Nicky Jam, Yandel y Dálmata, especificó que seguía la novel carrera de Alvarito Díaz y que es fanático del tema “Deportivo” que hizo con la intérprete urbana Cazzu. El artista de Medellín resaltó la cultura musical de la isla la que describió como un estandarte al “tener tantos artistas buenos en Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

“Alvarito es de mis artistas favoritos. Lo sigo hace tiempo. Esta canción de ¿A dónde van?, me siento muy feliz de decir que es mi canción favorita de todas las que he hecho hasta ahora. Esta canción la amo primera vez en mucho tiempo pude dedicarme hacer música y creo que la persona perfecta para hacer el tema es con Álvaro por la magia que le imprime al tema. Sé que le va a gustar bastante y aparte tengo una conexión muy bonita con Puerto Rico y con las veces que he ido”, mencionó el artista que estuvo en marzo en la isla, justo antes de que se decretará la cuarentena, durante la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano en el Coliseo de Puerto Rico.

Yatra, quien estuvo en confinamiento cinco meses en Colombia, permanecerá en Miami hasta octubre para seguir trabajado con su proyecto musical. Fue en la llamada “Ciudad del Sol” que grabó el video con Alvarito. La letra del nuevo tema fue escrita en medio de unos campamentos virtuales que tomó con compositores latinos y anglosajones. Escribió junto a otros 140 temas y uno de ellos fue ¿A dónde van?.

El vocalista afirmó que los meses de la pandemia también sirvieron para reajustar su equipo de trabajo y lo que desea proyectar en su vertiginosa carrera. Aseguró que una de las grandes lecciones de la crisis de salud mundial es nunca dejar de conectarse con su familia por más trabajo que tenga. Asimismo explicó que ha podido darle enfoque a lo qué desea en su carrera y el tipo de canciones que desea difundir entre los jóvenes.

Yatra se disponía a ser parte de la gira musical del astro boricua Ricky Martin y Enrique Iglesias, la que fue aplazada para el 2021. Ahora espera con ansías poder ser parte de la gira los cantantes que describe como “los más importantes” en la música contemporánea.

Yatra aseguró que por lo que queda del año pocos eventos se realizarían presencial. En su agenda figura comenzar a presentarse en vivo a partir del 2021 y con las debidas precauciones y distanciamiento social.