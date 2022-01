Hace dos años, al cantante colombiano Sebastián Yatra pasó por mucho dolor emocional, que lo condujo a mirarse dentro de sí y empezar a ver las cosas de una manera distinta, lo que le ha ayudado a crecer como ser humano.

Todos los aprendizajes experimentados durante este periodo en su vida, hacen que el artista observe el 2022 como un año que le emociona profundamente. Siente que está listo como ser humano para vivirlo “desde un lado lindo y desde el gozo”, y estando presente en el aquí y ahora.

“Toda esta pandemia y todo esto que me causó mucho dolor, pérdida, tristeza, desasosiego, una crisis interna muy grande y diferentes cosas que me afectaron, que al final han sido las razones por las que cuales tuve que mirar dentro de mí y empezar a ver las cosas distintas. Tuve que empezar a cambiar patrones que me han liberado un montón y que me han ayudado a crecer como ser humano, encontrar nuevas respuestas y entrar como en un nivel mucho más bonito de conciencia”, expresó a El Nuevo Día a través de videollamada.

Parte de lo que le emociona profundamente de este 2022 es el lanzamiento de lo que es su tercer álbum musical titulado “Dharma”, que lanza oficialmente este viernes, 28 de enero. Un despliegue de ritmos y fusiones son característicos en la producción musical que consta de 17 temas.

Y es que la versatilidad de este músico, de 27 años, es lo que le hace navegar airoso por diversos géneros, que bien se puede dirigir por la vertiente del reguetón, como por la cumbia, el pop rock o ponerle todo ese sentimiento que le imparte a las baladas.

“Este álbum se llama ‘Dharma’ porque significa la aceptación de la realidad, es el estar presente, es un estado de conciencia muy bonito. Es el otro lado del karma, que son las lecciones, es ese dolor y esas cosas que nos afectan mucho, pero por las cuales tenemos que pasar y vinimos a esta vida a superarlas. Esas están más atadas al apego, a las expectativas, al miedo, al ego y una vez pudimos superar esas cosas, cada una pasa de ser un karma a ser un dharma y la conciencia, y de simplemente aceptar las cosas por lo que son”, explicó Yatra, quien contó con la colaboración de más de una docena de artistas para su nueva producción.

Durante el año pasado, fue lanzando temas como “Tacones Rojos”, “Runaway” con Daddy Yankee y Natti Natasha, “Chica Ideal” con Guaynaa y “Pareja del Año” con “Myke Towers”, mientras que enero arrancó con el lanzamiento de temas como “Regresé” con Justin Quiles y L-Gante, “Amor pasajero” y “Melancólicos Anónimos”. No obstante, “Dharma” es la canción que acompaña el lanzamiento oficial del disco homónimo, con la cantante española Rosario Flores y el colombiano Jorge Celedón, que es una mezcla entre vallenato y flamenco.

“El álbum lo organicé de tal forma, que me puso como que bien contento porque seguí mi corazón. Escogí las canciones que me tenían enamorado, que me emocionan, que me dan ganas de mostrarle a la gente y me siento orgulloso cuando las estoy mostrando. Las que me generaron alguna duda, las saqué. Hay algunas que igual están espectaculares, pero que de pronto no eran para este álbum. Las voy preparando para un próximo trabajo. Es tanta música, que busco cómo voy contando mi historia, ver qué parte de la historia va ahora y cuál parte de la historia va a ser de mañana”, añadió el artista, quien desde el pasado septiembre formó parte de la gira musical junto a los cantantes Ricky Martin y Enrique Iglesias.

Otra de las emociones que invade al cantante natural de Medellín es que el próximo 23 de febrero arranca lo que es el “Dharma World Tour”, con el que estará visitando diversas ciudades de México, España y Paraguay. Contrario a conciertos anteriores, Yatra se ha involucrado en todo el proceso de producción, desde los visuales hasta la música, los arreglos y el baile.

“Me siento muy feliz, es una gira bien diferente para mí porque es una mucho más consciente y en la que estoy involucrado en cada parte del proceso. Antes no había tenido tiempo como para hacer eso ni le había prestado atención. Ahora no va a ser un show en donde ustedes me vienen a ver a mí, es uno donde ustedes se vienen ver a ustedes mismos reflejados en las canciones, es hasta terapéutico muy espiritual el show. Todo eso se va a sentir y se va a notar. Para mí todo esto de la música para mí tiene mucho más que ver con las energías y el sentimiento y las cosas que no son visibles, que con lo que se ve a la luz del día”, manifestó Yatra.

Las sorpresas que ha traído “Dos Oruguitas”

Una de las escenas más emotivas en la película animada “Encanto”, lleva grabada la voz, la emoción y el sentimiento que transmite Yatra en la canción “Dos Oruguitas”, compuesta por el dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien fue el creador de las canciones de este filme animado de Disney que cuenta la historia de una familia que vive en un lugar mágico en las montañas de Colombia.

Según explicó, haber grabado otro tema lo llevó a haber sido seleccionado para interpretar esta balada metafórica que ya ha sido nominada a los Golden Globes y los Critics Choice Film Awards, y que fue preseleccionada como Mejor Canción en los Premios Oscar, lo que lo hace sentirse afortunado.

“Es como un proceso sempiterno, que es una palabra muy linda que significa que es algo que sabes dónde empieza, pero no sabes en dónde termina. Para mí este proceso con ‘Dos Oruguitas’ comenzó hace dos años o más cuando canté frente al micrófono una canción improvisada llamada “Adiós”. Es una canción hermosa, que tiene todo el significado del mundo. La grabé muchas veces durante la cuarentena en mi finca y la terminé sacando a principios del año pasado. ‘Adiós’ aunque no fue un mega hit, es una canción que ha tocado muchos corazones, terminó nominada a un Grammy, pero es la razón por la cual estoy en ‘Dos Oruguitas’”, destacó.

Para Lin-Manuel Miranda, más allá de ser nominada y que ganara un Oscar, según conversó esta semana con El Nuevo Día, lo que sí sería súper impresionante y que le gustaría que pasara es que Yatra pudiera interpretar la canción “Dos Oruguitas” en la ceremonia de los premios Oscar el 27 de marzo de 2022. Ante esto Yatra respondió: “Por supuesto que me visualizo ahí. Es cómo no hacerlo. Tiene un sentimiento muy bonito y positivo hacia esa posibilidad. Estamos cruzando los dedos, disfrutando lo que ha sido ‘Dos Oruguitas’, ‘Encanto’ y lo que es el ‘soundtrack’ completo del álbum que sé que ha quedado con el mundo. Yo me siento una persona supremamente de buenas, como le dicen en Colombia ‘lucky’, de que me hayan escogido a mí para cantar esta canción”.