La película de Disney “Encanto”, que estrenó en noviembre del 2021, ha sido como ese cúmulo de gratas sorpresas para el dramaturgo y actor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien fue el creador de las canciones de este filme animado que cuenta la historia de una familia que vive en un lugar mágico en las montañas de Colombia.

No solo se convirtió en la primera banda sonora desde 2019 que encabezaba las listas de Billboard a principios de enero, sino que el tema “Dos Oruguitas”, creada por el también director, forma parte de la larga lista de prenominaciones para los Premios Oscar en la categoría de canción original.

De alguna manera, esta canción lo acercó a Puerto Rico, según recordó el compositor de “Hamilton” e “In the Heights”.

“Para escribir esta canción, por primera vez en muchos años estuve soñando en español otra vez. Yo hablo más en inglés que en español, pero cuando yo pasaba los veranos en Vega Alta, yo soñaba en español porque mis abuelos me hablaban en español, al igual que mis tías, mis tíos, mis primos… Fue como regresar a ese tiempo de mi vida”, contó a El Nuevo Día en entrevista exclusiva.

Aunque la idea del tema fue inspirada por el departamento de animación, al dibujar la magia de una vela que se convierte en mariposa, Miranda coincidió con que las mariposas son el milagro original de la naturaleza. De ahí nació la historia de dos oruguitas enamoradas, que no quieren cambiar pero se transforman como parte del proceso de la vida.

“Esa metáfora de la naturaleza fue como perfecta no solo para ese momento súper importante en la película, donde se están separando “Abuela Alma” y “Abuelo Pedro”, sino también para la familia entera, que tiene que cambiar para seguir y evolucionar a su próxima forma. Pero también se trata del origen de este milagro”, añadió.

“Dos oruguitas” es la única canción en el filme que no fue interpretada por un personaje y recayó en la voz del cantante colombiano, Sebastián Yatra. Miranda la compuso buscando la sencillez y la metáfora de una vieja canción popular, lo que hizo el proceso creativo más complicado, según expresó.

“Tocar algo súper simple, que se pueda interpretar solo con una guitarra, eso es más difícil para mí”, admitió el dramaturgo y compositor.

“La mejor manera de encontrar la canción perfecta para un momento es adivinar lo que no es la canción. Quería escribir como una canción súper folclórica, que se sintiera como si siempre hubiese existido. Algo como “Cielito Lindo”, “Guantanamera”, “Dame la mano paloma”, esas canciones que no sé quién las escribió pero que siempre han estado ahí, y que forman parte de nuestra familia y de nuestra cultura. Eso fue lo más difícil, escribir algo súper simple. Para mí lo fácil es la canción ‘We Don’t Talk About Bruno’, con letras súper complicadas, otro ritmo y melodía. Lo divertido está en eso”, manifestó.

Precisamente, el contagioso y rítmico “We Don’t Talk About Bruno” pasó a ser el tema más escuchado de una cinta animada de Disney en más de 26 años y superó el éxito de “Let It Go”, de Frozen.

“Este tema fue una gran sorpresa. Es cómico porque salió ‘Encanto’ en Disney + en la Navidad, despedimos el año, y después mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones. Me desconecté por dos semanas, solo en la playa con mi esposa porque mis niños estaban con mis padres, sus abuelos. Cuando regresé era como que todo el mundo estaba cantando las mismas canciones. Estaba sorprendido, pero muy orgulloso a la misma vez porque todo el día mis amigos me están texteando videos de sus hijos cantando las canciones”, señaló.

Para desarrollar la música de “Encanto”, Miranda realizó un recorrido por varias regiones de Colombia, para estudiar la historia, música y tradiciones, y así se vieran reflejadas en la película. En ese recorrido, en el que caminaron y viajaron en auto, “jeepeta”, avión, y helicóptero, estuvo acompañado de su padre Luis Miranda, varios guías y los directores de la película, Byron Howard y Jared Bush.

En su visita a Colombia, Lin-Manuel Miranda estuvo acompañado de su padre Luis Miranda, varios guías y los directores de la película, Byron Howard y Jared Bush. (Suministrada)

“Fuimos a Colombia en 2018 antes de la pandemia, y estuvimos por Cartagena, Bogotá, Palenque y Barichara. Fuimos a los pueblos y a las ciudades. En cada esquina oímos música y lo que sabía de Colombia antes de comenzar este proyecto, era su diversidad musical. Sabía las canciones de Shakira, de su rock en español de los 90, Carlos Vives y la salsa de Joe Arroyo. Esos son tres géneros completamente diferentes y todos desde el mismo país. Sabía que era una oportunidad de escribir en muchos estilos, para contar la historia de esta familia en la película”, narró.

El próximo 8 de febrero publicarán finalmente las nominaciones para el Oscar, y de “Dos oruguitas” salir nominada, por segunda ocasión lo pondría muy cerca de ganar un Oscar y convertirse en el segundo latino y puertorriqueño en alcanzar el EGOT, un título que se le da a los artistas que han logrado la increíble hazaña de obtener galardones Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

“Siempre me siento súper orgulloso cuando uno de mis trabajos está nominado, porque la Academia de los Oscar son todos artistas, actores, productores, directores, es tu comunidad diciéndote ‘good job’. El EGOT es algo que inventamos, eso no viene con un cheque, pero sí llena de orgullo. Yo solo pienso en mi amiga Rita Moreno, que ella tiene su EGOT y puede estar nominada otra vez a sus 90 años. Es tan increíble”, mencionó acerca de la actriz, bailarina y cantante en ser la primera latina en ganar los cuatro premios en 1977.

Aunque manifiesta que de quedar nominado sería un gran honor, Miranda expresa que lo que sí sería súper impresionante y que le gustaría que pasara es que Sebastián Yatra pudiera interpretar la canción “Dos Oruguitas” en la ceremonia de los premios Oscar el 27 de marzo de 2022.

Durante los pasados dos años, Miranda ha estado realizando documentales, el estreno de la versión en el cine de “Hamilton”, el espectáculo cinematográfico “In the Heights” y su debut como director de cine con el musical de Jonathan Larson “Tick, Tick... BOOM”. No obstante, en el presente dice encontrarse con un escritorio vacío por primera vez en trece años. Al momento, su plan se continuar disfrutándose el hecho de que “todo el mundo está gozándose ‘Encanto’” mientras se dan las condiciones para comenzar otro proyecto.

Lo que sí anhela y que aún tiene pendiente es que finalmente se le dé la oportunidad de ir a ver de manera presencial el espectáculo “In the Heights” en suelo boricua. Y es que, en un comienzo las primeras funciones fueron pospuestas en tantas ocasiones, que cuando por fin estrenó en la isla, Miranda no pudo estar presente. A esto se le suma que las nuevas fechas pautadas en este mes de enero también tuvieron que ser pospuestas ante el alza de contagios por COVID-19.

“Yo quiero ver ese show allá en Puerto Rico, ¡eso es lo único que quiero! Fue tan increíble, quiero ir y apoyar ese elenco”, enfatizó el artista quien además confesó que, aunque le encantaría pasar una temporada en Puerto Rico para hacer algún proyecto, al momento se ve imposibilitado porque sus hijos se encuentran en etapa escolar. Sin embargo, sí anhelaría que sus hijos tengan las mismas vivencias de su infancia.

“Me encantaría pasar el verano en Puerto Rico. Yo pasaba mis veranos en Vega Alta. Yo tengo un sueño, de que mis padres vayan a Puerto Rico y mis hijos puedan pasar allá el verano con ellos como yo lo pasaba. Eso es lo más importante para mí, que ellos tengan esa relación con sus raíces”, concluyó.