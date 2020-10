Dejar a un lado los sentimientos de tristeza, soledad y del encierro provocado por la pandemia, es lo que buscan el humortivador Silverio Pérez y su esposa Yéssica Delgado, quienes este domingo, 4 de octubre abrirán nuevamente las puertas de su hogar para transmitir un especial al que han llamado “Antivirus Navideño” a través de la página de Facebook “SilverioperezPR”.

Así que lo que hace un mes comenzó como una idea para este matrimonio de artistas que se han mantenido ofreciendo charlas, bohemias y conciertos a modo virtual durante la pandemia, fue tomando forma y ya están más que listos para la transmisión que comenzará a las 8:00 p.m. con un repertorio de 14 canciones en lo que promete ser una noche emotiva y llena de nostalgia, por casi dos horas de duración.

“Una de las cosas más hermosas que hemos experimentado con estas transmisiones, ya vamos para 120 desde que comenzó la pandemia, es poder establecer un contacto con tanta gente que se siente sola. No me había percatado de la soledad de tantos puertorriqueños en Puerto Rico y en Estados Unidos. Ahora con el encierro se ha agudizado y las historias de la gente que nos escriben agradeciendo son conmovedoras”, indica Pérez, a quien le conmovía y resonaba la repetida frase recibida, “yo no sé cómo van a ser estas Navidades”.

Este concierto navideño estará liderado por Aidita Encarnación y su grupo vocal Los Karnations, que incluye a las maestras de música Ana Marta Arraiza y Laura Sáez, e igualmente contará con la participación del cantante Jesús Chuíto Muñoz, y el grupo musical dirigido por el cuatrista y arreglista Manny Trinidad.

“Decidimos darle una muestra de cómo seguir sintiéndose alegre en cualquier época. Vamos a traer ese espíritu navideño ahora, y lo que vamos a presentar es algo que estoy seguro que a la gente les va a levantar el ánimo porque hemos hecho un escogido de canciones con grupo de artistas que va a ser inevitable que se les meta en el espíritu navideño y espero que con eso le subamos la adrenalina a la gente”, expresó el humortivador a la vez que resaltó que su patio y terraza han sido ambientados con bombillas para este especial, en el que incluso degustarán arroz con dulce y coquito por manos de su suegra para vivirse la experiencia completa.

De acuerdo con Pérez, siendo la necesidad la madre de la invención, contarán con todo un andamiaje de producción en el que utilizarán cuatro celulares sincronizados a una computadora para presentar tomas desde diferentes ángulos. Asimismo, una barra formará parte del set desde donde Pérez y Delado estarán conduciendo el especial.

“Tenemos una terraza que da al patio, hemos movido todos los muebles y hemos creado un espacio casi equivalente a la boca de un teatro, digamos como el de drama de Bellas Artes, vamos a poner a los músicos ahí para que el patio esté de fondo. Será una producción completa cuidando el sonido para que sientan el detalle de la música. Vamos a hacer un especial de una calidad y eso no nos los hubiésemos inventado si no fuera por el asunto de la pandemia”, indicó el artista, quien resaltó y agradeció a las firmas comerciales que se fueron uniendo para auspiciar este concierto prenavideño.

Pérez adelantó que en el especial Delgado va a hacer una interpretación de “Noche de Paz” en cuatro idiomas que “le para los pelos a cualquiera”. A este especial prenavideño, se le suman exitosas presentaciones que han hecho desde su casa, con Chucho Avellanet, Jossie Latorre y el concierto de Danny Rivera, que ya ha alcanzado cientos de miles de vistas.

“Estamos creando una oportunidad para los artistas, porque no nos podemos quedar con brazos cruzados esperando que abran los teatros, porque no parece ser prioridad abrir los teatros, no parece ser prioridad la cultura, pues los artistas nos tenemos que apropiarnos de las inicitivas para hacer que la cultura eche para adelante”, sostuvo Pérez, quien mañana ofrecerá un curso de motivación en tiempo de crisis a través del internet a través de su página de internet.